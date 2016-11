Tänään televisiossa: Leonardo DiCaprion tuottama vaikuttava dokumentti norsujen salametsästyksestä sekä maastokuvion tarina

1. Taistelu norsunluusta, Netflix (netflix.fi)

Hollywood-tähti Leonardo DiCaprio on viime vuosina tullut tunnetuksi myös aktivistina. Hän on tuottanut useita ympäristön- ja eläinsuojeluaiheisia dokumentteja. Uusin tuotos on trillerin muotoon puettu tunteisiinvetoava kertomus norsujen salametsästyksestä. Lue Tuomo Yrttiahon juttu dokumentista täältä.

2. Maastokuvion salattu tarina, Teema klo 21.00

Maastokuosi on löytänyt tiensä nuorisomuotiin, mutta mistä se on peräisin? Sen kertoo ripeäliikkeinen australialaisdokumentti. Lue Petri Immosen arvio dokumentista täältä.

3. Lähiö – Reunalla, TV2 klo 19.30

Kahdeksanosainen realitysarja kertoo nuorista aikuisista Tampereen Tesoman lähiössä. Lue Kaisu Tervosen arvio sarjasta täältä.

4. Illan tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen:

Hurt Locker, Sub klo 21.00

★★★★

(USA 2008) Pomminpurkaja (Jeremy Renner) ottaa uhkarohkeita riskejä Irakin sodassa. Kathryn Bigelow palkittiin toimintaelokuvastaan syystäkin parhaan ohjauksen Oscarilla, ensimmäisenä naisena elokuvan historiassa. (K16)

Burleski, TV5 klo 21.00

★★

(USA 2010) Konkari kouluttaa aloittelijasta (Christina Aguilera) showtanssijaa. Musikaalin tekijöillä ei ollut harmainta aavistusta siitä, mitä sana burleski tarkoittaa.

Veijarit, Nelonen klo 21.00

★★

(Suomi 2010) Kamujen (Mikko Leppilampi ja Antti Luusuaniemi) ystävyys säröilee, kun toinen löytää Sen Oikean. Lauri Nurksen ohjaamaa ja Katri Mannisen käsikirjoittamaa kaveruskomediaa ei voi kehua omaperäisyydestä: pää-osissa sähläävät jälleen kerran ikuisiksi teineiksi jämähtäneet miehet. Soundtrackillä soi Risto. (K12)

Jotkut tytöt, Hero klo 21.00

★★

(USA 1988) Keskiverrossa romanttisessa komediassa opiskelija (Patrick Dempsey) lomailee ihastuksensa eksentrisen perheen luona.

Seitsemän vuoden onnettomuus, Teema klo 22.00

★★★★

(USA 1921) Peilin hajoaminen tuo epäonnea rakkaudessa. Ranskalaiskoomikko Max Linderin mykkäkomediassa nähdään kekseliäitä slapsticknumeroita.