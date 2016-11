Maailman parhaat mainokset pääsivät esille Sanomatalossa

Cannes Lions -kilpailussa palkittua mainontaa on seuraavan kahden viikon ajan esillä Sanomatalon Mediatorilla. Vuosittain järjestettävää kilpailua pidetään alansa arvostetuimpana maailmassa.

Näyttely on avoinna 18.marraskuuta saakka. Esillä on painettua ja digitaalista mainontaa sekä mainosfilmejä ja radiomainoksia. Sanoma on Cannes Lions -tapahtuman virallinen yhteistyökumppani Suomessa.

Cannes Lions International Festival of Creativity -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1954 alkaen vuosittain Ranskan Cannesissa. Tapahtuma kerää 15 000 vierailijaa noin sadasta eri maasta. Tarjolla on reilun viikon aikana satoja puheenvuoroja, näyttelyitä ja tapahtumia.

Tapahtuman yhteydessä järjestetään mainosalan kilpailu Cannes Lions. Tänä vuonna kilpailun 23 kategoriaan osallistui yli 40 000 työtä eri puolilta maailmaa.