Pahasta olosta saa puhua – Samuli Edelmannin ideoima näytelmä rohkaisee katsojaa hakemaan apua

Ketkä? Samuli Edelmann ja Heikki Törmi Edelmann (s. 1968) on näyttelijä ja laulaja. Hänen tunneimpia roolejaan on elokuvissa: Veturimiehet heiluttaa, Häjyt, Levottomat, Vares – yksityisetsivä ja Mission Impossible – Ghost Protocol. Edelmann tunnetaan myös virsilevytrilogiasta. Edelmann on naimissa Laura Tuomarilan kanssa. Pariskunnalla on kaksi lasta. He asuvat Espoossa. Törmi (s. 1968) on ollut näyttelijänä Kajaanin kaupunginteatterissa vuodesta 1992. Hän on esiintynyt noin 50 näytelmässä ja ohjannut kymmeniä. Törmi on tehnyt runsaasti nuorten syrjäytymistä ehkäisevää taidetyötä erityisesti Kainuussa. Vuonna 2013 Törmi valittiin vuoden näyttelijäksi. Törmi asuu Kajaanissa vaimonsa Kirsin ja kahden lapsensa kanssa.

On aivan ymmärrettävää, että Samuli Edelmann on väsynyt puhumaan juomisestaan ja raitistumisestaan. Hänhän laittoi korkin kiinni 16 vuotta sitten.

Takana oli yli vuosikymmenen kestänyt nousukiito yhdeksi Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä ja laulajista. Viinanhuurua ja iltapäivälehtijulkisuutta.

Nyt Samuli Edelmann jököttää kahvilan pöydässä Helsingin Kaapelitehtaalla ja vastaa toimittajan kysymyksiin lyhyillä lauseilla. Hänen vieressään istuu näyttelijä-ohjaaja Heikki Törmi, johon Edelmann tutustui Teatterikorkeakoulussa 1980-luvulla.

Edelmannin tavoin Törmi on 48-vuotias ja raitistunut alkoholisti. Tänään he muistelevat juomisaikojaan, koska ilman niitä he tuskin olisivat yhdistäneet voimiaan ja luoneet näytelmää, joka kiertää parhaillaan Suomea. Näytelmän nimi on Fragile – särkyvää, ja kuten arvata saattaa, pahiksen roolia näyttelee alkoholi.

Fragile on 15-vuotiaan tytön kasvutarina perheessä, jonka viina on rikkonut. Äiti on alkoholisti, ja isä addiktoitunut työhönsä. Olohuoneessa asuu virtahepo, joka musertaa teinin.

Heikki Törmi on ohjannut näytelmän ja kirjoittanut sen yhdessä Sami Parkkisen kanssa. Pääosan tyttöä esittää Marjut Maristo, isää Konsta Mäkelä ja äitiä Kirsi Törmi. Palkittu elokuvaohjaaja Miia Tervo on tehnyt esityksen videot.

Heikki Törmi kuvailee tarinan asetelmaa tyypilliseksi alkoholistien perheissä.

”Lapsella ei ole tilaa omille tunteilleen, koska vanhemman tai vanhempien riippuvuus tukahduttaa kaiken. Fragilessa tyttö oppii tunnistamaan omat tunteensa ja löytämään oman äänensä.”

Törmin mukaan Fragilen tarina vetoaa katsojaan, vaikkei tämän kotona pulmana olisi nimenomaisesti alkoholi vaan esimerkiksi ylenpalttinen työnteko tai uskonnollisuus.

”Fragile on kertomus vanhemmuuden puutteesta, turvattomuudesta”, hän sanoo.

Esitys on suunnattu yläkouluikäisille ja heidän vanhemmilleen, ja tekijöiden avoimena tarkoitusperänä on auttaa nuorta.

A-klinikkasäätiön Taloustutkimuksella viime kesänä teettämän tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen on lapsuudessaan kärsinyt alkoholin käytöstä lapsuudenkodissaan.

Samuli Edelmann on merkitty yhdeksi näytelmän tuottajista, ja hän tunnustautuu idean isäksi. Hän sai ”krouvin ajatuksen” esityksestä kolmisen vuotta sitten.

”Halusin, että nuori näkee näytelmän, ja että käsiohjelmassa on puhelinnumero, johon hän voi soittaa esityksen jälkeen tai seuraavana päivänä.”

Sitten Edelmann näki Heikki Törmin näytelmän Tanssii Houstonin kanssa, jota esitettiin Törmin kotilavalla Kajaanin kaupunginteatterissa ja Teatteri Takomossa.

Edelmann haltioitui esityksestä. Tanssii Houstonin kanssa kertoi sekin alkoholismista, aikuisten kautta. Törmi ja Edelmannin ryhtyivät yhteistyöhön, päättivät tehdä aiheesta uuden näytelmän ja ottivat luomistyöhön mukaan koko työryhmän. Näkökulma siirtyi nuoreen.

Nyt Fragile kiertää Suomea, ja käsiohjelmaan on painettu lapsia ja nuoria auttavan puhelinpalvelun numero 116 111. Puhelimeen vastaa Mannerheimin lastensuojeluliiton valtuuttama tuki-ihminen.

Käsiohjelmassa lukee myös, että usealla työryhmän jäsenellä on kokemusta alkoholin väärinkäytöstä ja sen vaikutuksista läheisiin. ”Haluamme viestittää esityksellä, että pahasta olosta saa puhua.”

MLL on yksi näytelmän yhteistyökumppaneista, samoin kuin A-klinikkasäätiö, Suomen vanhempainliitto ja THL. Näytelmän päärahoittaja Suomen kulttuurirahaston ohella on Alko.

Erityistä ominaisuutta Fragileen tuokin se, että teos kuuluu viinamonopoliyhtiön alkoholinvastaiseen valistustyöhön.

Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho ei muista, että Alko olisi aiemmin rahoittanut näytelmää.

”Ei ainakaan lähihistoriassa.”

Lapsia alkoholilta varjelevaa vastuullisohjelmaa Alkossa on pyöritetty vuodesta 2009. Tunnetuimpia tuotoksia ovat Hirviöt- ja Orpokoti -videot. Jos ottaa mukaan englanninkieliset versiot, videoita on Youtubessa katsottu kahdeksan miljoonaa kertaa.

Iso-Aho kertoo, että Fragilen sisältöön Alko ei pyrkinyt vaikuttamaan.

”Näimme näytelmän synopsiksen ja hyväksyimme sen. Muilta osin esityksen tekijät itse laativat tarkemman käsikirjoituksen ja tekivät taiteelliset valinnat.”

Näytelmä kestää tunnin. Lisäksi teoksesta on muokattu puolituntinen kiertueversio, jota työryhmä on esittänyt koulujen luokissa ja jumppasaleissa sekä lastensuojeluyksiköissä.

Ensi-iltansa Fragile sai toukokuussa Kansallisteatterissa. Tulevaksi vuodeksi tekijät suunnittelevat kattavaa Suomen-kiertuetta, mutta sen toteutuminen riippuu rahoituksesta.

Maritta Iso-Aho kuvailee näytelmää ”vaikuttavaksi ja tunteita herättäväksi”.

Yksi tunteista on häpeä – alkoholisteille ja heidän läheisilleen hyvin tuttu tuntemus. Häpeä omasta tai läheisen juomisesta.

Ja häpeä estää hakemasta apua. Fragilen tavoitteena on näyttää häpeä, saada katsoja samastumaan ja sitten toimimaan.

Samuli Edelmann selätti oman häpeänsä ja lopetti juomisen vuonna 2000. Miksi lopetit?

”Ei ollut enää hauskaa. Kaikki ilo hävisi, kaikki suunnat menivät sekaisin. Oli aika lopettaa”, hän sanoo.

Ilon katoamista Edelmann tarkoittaa kirjaimellisesti. Alkoholi lakkasi tuottamasta hänelle nousuhumalaa.

”Aineen henki, spiritus fortis, toimii vain tietyn ajan, ja sitten kun sitä tarpeeksi kurlaa, niin jossain vaiheessa vaikutus loppuu”, Edelmann sanoo.

Jäljelle jäi ”sumu” eli sankka pöhnä, jossa Edelmann vaelsi yksinäisenä.

Heikki Törmi kertoo laskeneensa, että viimeisen viiden juomisvuotensa aikana hänellä oli 30 ryyppyputkea, jotka kestivät 3–6 päivää. Putkien väleissä hän piti parin kuukauden tauon.

Törmin raitistuminen alkoi viisi vuotta ennen kuin hän sulki pullon. Oli kaunis syyspäivä, ja Törmi haravoi isoja vaahteranlehtiä kotipihallaan Kajaanissa. Hän ajatteli, että juominen täytyy jossain vaiheessa lopettaa, koska se vain kiihtyy.

”Lopulta tajusin, että kuolen tähän. Häpeä oli ihan hirveä. Minulla oli silloin kaksi pientä lasta. Oli kuoleman pelko ja halu samaan aikaan”, Törmi sanoo.

Edelmann, millaiset olivat ensimmäiset askeleet raittiina?

”Piti opetella ottamaan elämä vastaan raakana, ilman tunteiden demppaamista alkoholilla.”

Kuten vaikkapa juhlissa, joissa toisilleen vieraiden ihmisten välinen jännite poistetaan alkudrinkillä.

Muutos oli suuri. Kun Edelmann kuvailee sen, lyhyet sanat kolahtavat kahvilan pöytään kuin tuoppi, joskus kauan sitten:

”Vanha elämä loppui, ja uusi alkoi.”

Fragile – särkyvää Turun kaupunginteatterissa ti–ke 8.–9. 11., Oulun kaupunginteatterissa 25.–26.11. ja Kajaanin kaupunginteatterissa 5.–8. 12.