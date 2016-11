Tässä ovat Saara Aallon kilpailijat Britannian X Factorissa– kuuntele, miten vastustajat laulavat

Myöhään sunnuntaina yleisöäänin jatkoon päässeen Saara Aallon menestystä Britannian X Factorissa on luonnollisesti seurattu tarkkaan Suomessa. Yhtä tarkkaa kuvaa ei ole sen sijaan siitä, keitä ovat Saara Aallon kilpailijat, jotka hekin taistelevat noin 1,1 miljoonan euron arvoisesta levytyssopimuksesta. Tällä hetkellä jäljellä on Saara Aallon lisäksi kuusi muuta kilpailijaa – viisi laulajaa ja yksi lauluyhtye.

Tässä he ovat.

Skottilainen Ryan Lawrie (1996) julkaisi esikoissinglensä You’re Free maaliskuussa 2013. Kuolemansairaalle fanille omistettu biisi nousi parhaimmillaan 39. sijalle iTunesin Britannian singlelistalla. Seuraavan vuoden lopulla hän liittyi poikabändi Exposureen, joka teki kaksi kiertuetta Britanniassa. Sen jälkeen hän jättäytyi soolouralle.

Toinen single If Only ei noussut eniten ladattujen biisien listalle, mutta toi hänelle Vodafonen palkinnon tulevaisuuden nimenä.

Oman lisämausteensa kilpailuun tuo se, että Ryan Lawrie seurustelee niin ikään Britannian X Factorissa yhä jatkavan Emily Middlemasin kanssa. Tämä 18-vuotias glasgowilainen laulaja aloitti tämänvuotisen urakkansa akustisella versiolla Stevie Wonderin biisistä Master Balster. Ensimmäisen kerran hän esiintyi X Factorissa jo vuonna 2014 –vain 15-vuotiaana – mutta passitettiin kotiin ennen live-esiintymisten alkua. Middlemasin mentori on Simon Cowell, Lawrien taas Nicole Scherzinger.

Lawrie ja Middlemas ovat kertoneet brittilehdistölle ryhtyneensä seksilakkoon kilpailun ajaksi, jotta voivat keskittyä täysillä esiintymiseen.

Bromleyssa suur-Lontoossa syntyneen Matt Terryn mentori on niin ikään Nicole Scherzinger. 23-vuotias laulaja on siviiliammatiltaan tarjoilija. Häntä pidetään One Direction -yhtyeen tähden Louis Tomlinsonin kaksoisolentona. Lavalla hän on kuitenkin vetänyt paljolti Tamla Motownin hittejä. Hän on esittänyt esimerkiksi Marvin Gayen biisin I Heard It Through The Grapevine ( Norman Whitfield/ Barrett Strong).

X Factory -konseptin isällä Simon Cowelilla on kilpailussa mukana myös toinen tähtioppilas Samantha ’Sam’ Lavery, joka kisan nuorimpana opiskelee vielä lukioissa. Durhamissa syntynyt 17-vuotias on varhaisteininä voittanut mm. Newcastlessa pidetyn You’ve Got The Talent -kilpailun. Hän on myös julkaissut singlen A Mile Apart ja esiintynyt muutamilla musiikkifestivaaleilla.

Mentori Sharon Osbournella on Saara Aallon lisäksi kisassa mukana vielä toinenkin tähtioppilas – 35-vuotias Anna Georgette Gilford eli Honey G, joka on herättänyt tämänvuotisista kilpailijoista ehkä eniten ristiriitaisia tunteita. Harrowissa Luoteis-Lontoossa syntynyt räppäri työskentelee siviilissä it-alan rekrytointifirmassa. Hänellä on myös yliopistollinen oppiarvo musiikista ja musiikkiteknologiasta.

Saara Aalto oli taas tulla valituksi viime vuonna Suomen euroviisuehdokkaaksi, mutta Suomen ammattilaisraati vesitti tämän valinnan. Sunnuntaina Aalto pudotti Lontoossa X Factorissa tyttöyhtyeen Four of Diamondsin.

Lauluyhteistä vain 5 After Midninght on yhä edelleen mukana tavoittelemassa Britannian X Factorin voittoa. Poikatrioa on syytetty siitä, että yksi sen jäsenistä – 21-vuotias Kieran Alleyne – on jo ammattilainen, koska hän on esiintynyt lavalla Lontoossa West End -musikaaleissa ja hänellä on taskussaan Artistry entertainmentin levytyssopimus. Levy-yhtiöllä on tiiviit suhteet Beyoncéen.

Trion muut jäsenet ovat Jordan Lee ja Nathan Lewis.

5 After Midninght -yhtyeen mentori X Factorissa on Louis Walsh. Nottinghamissa syntynyt Kieran Alleyne julkaisi viime vuonna ep-levyn Breaking Good. Ura alkoi, kun hän esitti 13-vuotiaana Michael Jacksonia West End- musikaalissa.