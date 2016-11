Rujoista omakuvistaan tunnettu suomalaistaiteilija Iiu Susiraja sai oman näyttelyn New Yorkiin

Suomalaisen kuvataiteilijan Iiu Susirajan ensimmäinen yksityisnäyttely aukeaa ensi sunnuntaina Yhdysvalloissa.

What AM I?-niminen näyttely on esillä maineikkaassa New Yorkin Ramiken Crubile -galleriassa ja se esittelee kattavan valikoiman Susirajan omintakeisia valokuvia ja videoteoksia. Näyttely sisältää myös uusia, näyttelyä varten tuotettuja töitä.

Turkulainen Susiraja (s. 1975) tunnetaan etenkin brutaaleista, rehellisistä omakuvistaan, joissa hän kuvaa itseään kotioloissa arkiaskareissa koruttomassa valossa ja kaunistelematta. Kuvat ovat herättäneet huomiota kansainvälisesti, niitä jaetaan useilla internetsivustoilla ympäri maailmaa.

Näyttelyn mahdollistaa Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti Mobius-liikkuvuusohjelmansa kautta. Sen on kuratoinut Ramiken Crucible -gallerian perustaja, taiteilija Mike Egan.

Susirajan töitä on ollut esillä useissa museoissa ja gallerioissa sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen teoksiaan on nähty aiemmin myös New Yorkissa Suomen kulttuuri-instituutin järjestämässä The Limits of Control -ryhmänäyttelyssä viime elo–syyskuussa.

Susiraja opiskelee parhaillaan kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla.

What AM I? -näyttely on avoinna Ramiken Crucible -galleriassa New Yorkissa 13.11.–18.12.