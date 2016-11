Madonna piti yllätyskeikan keskellä katua tukeakseen Hillary Clintonia

Popdiiva Madonna piti eilen illalla yllätyskeikan keskellä katua New Yorkissa tukeakseen demokraattisen puolueen presidenttiehdokasta Hillary Clintonia. Hän esitti noin 300 kuulijalle Washington Square Parkissa kappaleet Express Yourself, Don’t Tell Me, Rebel Heart ja Like a Prayer. Yleisö koostui pääosin NYU:n, New Yorkin yliopiston opiskelijoista.

Yllätyskeikalla oli mukana myös Madonnan poika David. Yleisö oli jopa hämmentynyt siitä, että Madonna piti spontaanin ja improvisoidun minikeikan. Sen kummempia turvajärjestelyitä ei Washington Square Parkissa ollut.

Guys Madonna just sang Imagine and I was HERE for it pic.twitter.com/8Wr3fw2kzO — Steph Haberman (@StephLauren) November 8, 2016

Akustisessa tukikonsertissa Madonna esitti myös cover-versiot esimerkiksi John Lennonin pasifistisesta biisistä Imagine ja Peter, Paul ja Maryn tunnetuksi tekemästä rauhanliikkeen klassikosta If I Had a Hammer, jonka alkuperäiset tekijät on Peter Seeger ja Lee Hays. Hän vetosi yleisöä äänestämään niin kuin ”sydän ja sielu käskevät, jotta maa pelastuisi.”

Madonna muistutti yleisöä siitä, että tiistaina on merkittävä päivä. ”Emme kai aikoi tehdä itsestämme naurunalaisia”, hän totesi yleisölle, joka kerääntyi hänen ympärilleen. Välispiikeissään hän korosti, että Yhdysvallat tarvitsee presidentin, joka ei sorra naisia eikä polje seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja kunnioittaa ihmisiä väristä ja uskonnosta riippumatta.

Demokraattisella puolueella on vankka jalansija New Yorkissa – sekä itse kaupungissa että osavaltiossa.