Mies South Parkin ja Simpsonien ääniraidan takaa on kuollut

Elektronisen musiikin pioneereihin kuuluva ranskalainen säveltäjä Jean-Jacques Perrey on kuollut. Perrey kuoli syöpään 87-vuotiaana Lausannessa Sveitsissä 4. marraskuuta.

Perreyn musiikki levisi laajalle tv-sarjojen kautta. Ensimmäinen niistä oli Disneyn Sesame Street, joka ensiesitettiin 10. marraskuuta 1969 Yhdysvalloissa. Sittemmin Perreyn musiikki on soinut myös esimerkiksi Simpsonit-sarjassa ja South Parkissa. Sitä ovat käyttäneet myös monet rap-artistit.

Perrey jätti lääketieteen opinnot vuonna 1952 tavattuaan George Jennyn, Ondioline-kosketinsoittajan kehittäjän. Ondioline edelsi syntetisaattoreita, ja Perrey kuului myös Moog-syntetisoijien ensimmäisiin käyttäjiin.

Jean-Jacques Perrey oli itseoppinut ja ennakkoluuloton useiden tyylilajien tekijä. Hän tuotti muun muassa kaksi albumia, joiden tarkoitus oli auttaa kuulijaa nukahtamaan.

Tavattuaan Gershon Kingsleyn 1965 he muodostivat duon Perrey-Kingsley, joka teki kaksi albumia Vanguardille, The In Sound From Way Out (1966) ja Kaleidoscopic Vibrations (1967).

Jälkimmäiselle sisältynyt sävellys Baroque Hoedown valikoitui myös The Beatlesin joululevylle vuonna 1968 ja Disneylandin teemapuiston musiikkivalikoimaan. Oheisella Youtube-videolla säveltäjä soittaa sen itse vuonna 2006 Knitting Factoryssa Hollywoodissa.

Perrey halusi tehdä hauskaa musiikkia, ilman sen suurempia julistuksia.

”Ainoa tarkoitukseni on tuottaa kuulijalle hiukan iloa ja mielihyvää”, hän totesi vuonna 1968. ”Musiikissani ei ole muuta sanomaa kuin huumorin sanoma.”

Perrey eläköityi vuonna 2010 tehtyään 27 albumia. Hänen musiikkinsa soi tv-sarjojen ohella edelleen paljon esimerkiksi mainoksissa.