Vladimir Putinin nousu presidentiksi oli seuraus sarjasta tapahtumia, tilanteita ja jopa vahinkoja, sanoo elämäkerran tehnyt amerikkalaistoimittaja

Yksi Venäjän lähihistorian merkittävimpiä hetkiä oli syyskuussa 2011. Silloin Venäjän nykyinen presidentti Vladimir Putin ilmoitti, että palaa presidentiksi yhden kauden tauon jälkeen.

Heidi Piiroinen / HS

Näin arvioi yhdysvaltalaistoimittaja Steven Lee Myers, jonka kehuttu Putin-elämäkerta The New Tsar on juuri ilmestynyt suomeksi. Hän kutsuu Putinin paluuta Kremliin käännekohdaksi.

”Venäjä ei toki olisi mikään demokratia, eivätkä vaalit olisi reiluja, vaikka hän olisi jättänyt palaamatta. Tilanne olisi silti ihan eri kuin nyt, vaikka hän olisi jäänyt vain vahvaksi taustahahmoksi”, Myers sanoo HS:lle puhelimitse Washingtonista.

”Venäjällä olisi ollut mahdollisuus kehittyä kuitenkin siihen suuntaan. Se mahdollisuus katosi, kun hän palasi”, Myers sanoo.

Putin aloitti presidenttinä vuonna 2000. Perustuslain sallimat kaksi peräkkäistä kautta tulivat täyteen vuonna 2008. Putin päätti olla muuttamatta perustuslakia ja jätti presidentinviran, jota alkoi hoitaa Dmitri Medvedev.

Putin ei toki kadonnut mihinkään vaan siirtyi pääministeriksi. Käytännössä häntä pidettiin pääministerinäkin maan johtajana, vaikka virallisesti Venäjä oli silloinkin presidenttijohtoinen.

RIA Novosti / Reuters

Medvedevin presidenttiys herätti monissa venäläisissä kuitenkin toivoa, Myers muistuttaa. Siksi Putinin paluuilmoitus ärsytti suurkaupunkien keskiluokkaa ja johti osaltaan isoihin mielenosoituksiin joulukuun 2011 parlamenttivaalien jälkeen.

Keväällä 2012 Putin palasi Kremliin ja presidentiksi. Sen jälkeen Venäjä on muuttunut nopeassa tahdissa entistä autoritäärisemmäksi.

Myers on ollut amerikkalaislehti The New York Timesin Moskovan-kirjeenvaihtajana kahteen otteeseen, yhteensä seitsemän vuotta.

Kun hän palasi ensimmäiseltä Moskovan-komennukselta vuonna 2007, kirjallisuusagentti Larry Weissman houkutteli häntä kirjoittamaan kirjaa Putinista.

”Silloin Putin oli ilmoittanut jättävänsä presidentin tehtävät. Sanoin Larrylle, että Putin on kiehtova kohde, mutta emme vielä tiedä, miten tämä päättyy”, Myers kertoo.

Sitten tuli syyskuu 2011 ja Putin ilmoitti paluustaan.

”Sanoin Larrylle, että taidan arvata, miten tämä päättyy.”

Putin ei suostunut haastatteluun, mutta monet hänen lähipiirinsä jäsenet puhuivat Myersin kanssa. Yksi heistä oli sellisti ja Putinin parhaaksi ystäväksi mainittu Sergei Roldugin, josta tuli kuuluisa tänä vuonna tietovuodon paljastettua hänen valtavan omaisuutensa.

”Hän sanoi minulle, ettei ole mikään miljonääri. Eipä silloin tiedetty, että hän onkin miljardööri.”

Kirja on elämäkerta. Myers käy läpi Putinin lapsuuden ja nuoruuden, vuodet tiedustelupalvelu KGB:n agenttina silloisessa Itä-Saksassa, ajan Pietarin demokraattisesti valitun pormestarin Anatoli Sobtšakin avustajana, muuton Moskovaan ja lopulta nousun pääministeriksi ja presidentiksi.

Myersin mukaan Putinin lapsuus ja kasvatus näkyvät hänessä. Putin kasvoi varsin köyhissä ja taloudellisesti karuissa oloissa silloisessa Leningradissa.

”Samalla 1960-luku oli neuvostoromanttista aikaa. Sodan jäljet alettiin saada korjattua, gulag ja suuri terrori olivat menneisyyttä ja sota alettiin nähdä jo myös nostalgisessa valossa”, Myers sanoo.

Putin halusi jo nuorena KGB:n palvelukseen ja pääsikin.

Myers on miettinyt paljon Putinin nousua Venäjän johtoon. Se oli niin ihmeellinen, että moni uskoo johonkin suureen suunnitelmaan tai KGB:n projektiin.

”Kyse oli ennemmin sarjasta tapahtumia, tilanteita ja jopa vahinkoja, jotka johtivat hänen nousuunsa presidentiksi.”

Jos Sobtšak olisi voittanut uusintavaaleissa vuonna 1996, Putin olisi jäänyt Pietariin. Niin ei käynyt ja Putin siirtyi Moskovaan.

”Sitten olivat todella poikkeukselliset kolme vuotta, jolloin hän ikään kuin kellui ylöspäin, kun monet muut upposivat.”

Putin oli ahkera ja tarkka, mutta ei osoittanut ainakaan julkisesti suurta kunnianhimoa. Väsyneen presidentin Boris Jeltsinin lähipiiri etsi seuraajaa ja kokeili useita pääministereitä. Vuonna 1999 oli Putinin vuoro. Silloin vielä itsenäinen duuma valitsi hänet nipin napin – ja moni ajatteli Putinin olevan taas yksi kolmen kuukauden pääministeri.

Pääministeristä tuli kuitenkin virkaa tekevä presidentti, kun Jeltsin erosi. Venäjä oli heikossa hapessa.

”Jeltsin etsi jotakuta säilyttämään Venäjän, ei niinkään säilyttämään demokratiaa.”

Nykyisin Putin näyttää kokevansa itsensä lähes korvaamattomana, viimeisenä linnakkeena järjestyksen ja anarkian välillä.

Tällä kaudella hän suorastaan huokuu epäluuloa. Väkijoukkojen mielenosoituksia hän on kammonnut tosin aina.

”Paluun lisäksi pitää huomata, mitä paluun alla tapahtui. Moskovan mielenosoitukset, arabikevät. Hän ja hänen lähipiirinsä ajattelivat niiden olevan lännen orkestroimia, mikä lisäsi heidän epäluuloaan.”

Putin on nyt ympäröinyt itsensä konservatiivisilla, turvallisuusasioihin keskittyvillä avustajilla. Aiemmin hän tarvitsi laajempaa liittoumaa tuekseen rakentaessaan tarvitsemaansa valta-asemaa.

”Järjestelmä on aina ollut läpinäkymätön, mutta vielä Medvedevin presidenttikaudella oli kilpailevia leirejä. Nyt on vain vertikaali. Tieto kulkee hyvin kapeaa käytävää pitkin.”

Krimin miehitys keväällä 2014 on tästä hyvä esimerkki.

”Päätös tehtiin hyvin pienessä porukassa. Paikalla ei esimerkiksi ollut ulkoministeriä. Tehtiin siis merkittävä ulkopoliittinen päätös ilman, että asiantuntijat olivat arvioimassa vaikutuksia.”

Nyttemmin on pohdittu, ympäröikö Putin itseään mielistelijöillä, kun esimerkiksi Sergei Ivanov menetti paikkansa.

”En aliarvioisi Sergei Ivanovin kykyä myös mielistellä”, Myers naurahtaa.

Hän sanoo, että Ivanov selvästi alennettiin. Hän on kuitenkin yhä antanut merkittäviä haastatteluja, joita syrjäytetyt eivät anna, Myers huomauttaa.

Nyt oletetaan yleisesti, että Putin on presidenttinä kaksi kautta. Kun niiden kesto on pidennetty kuuteen vuoteen, tämä tarkoittaa ainakin vuotta 2024.

Meyers palasi Moskovaan pariksi vuodeksi vuonna 2013 oltuaan toimittajana Valkoisessa talossa ja ulkoministeriössä ja kirjeenvaihtajana Bagdadissa.

Niinä aikoina Washingtonissa puhuttiin aika paljon vähemmän Venäjästä. Presidentti Barack Obama aloitti suhteiden lämmittelyn, mutta Putinin palattua suhteet käytännössä katkesivat.

”Obama alkoi sivuuttaa Venäjän. Tietovuotaja Edward Snowdenille annettu turvapaikka oli viimeinen pisara.”

Kun Yhdysvaltain presidentti lakkaa huomioimasta jotain, aihe yleensä katoaa Washingtonissa asialistalta. Hallinto ja avustajat eivät enää juuri puhu aiheesta, eikä mediakaan pian käsittele asiaa.

”Seuraavaksi sitten Venäjä pommitti Syyriaa, mikä täällä yllätti monet. Kaikki asiaa seuranneet olivat kuitenkin jo kauan nähneet kehityksen johtavan siihen.”

Steven Lee Myers: Uusi tsaari. Suom. Seppo Raudaskoski. Bazar. 751 s.