Miesten vuoro -dokumentti alkaa näkyä torstaina saksalaisissa elokuvateattereissa, ja siksi Berliinin kadulla saunottiin suomalaisessa puhelinkoppisaunassa

Berliini

Sauna olalle vie! Koska määränpäähän eli berliiniläiselle elokuvateatterille on vain pari korttelia ja hotellin edessä on liian hyvä parkkipaikka menetettäväksi, Kari Tenhunen ja Mikko Rissanen ryhtyvät kantohommiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Zacharie Scheurer

Sauna on pieni, mutta painava. Entinen puhelinkoppi, jossa on pyörät mutta jonka raahaaminen silti ottaa voimille.

Sauna on sama, joka nähdään Miesten vuoro -elokuvassa. Ja saunan kantajatkin ovat elokuvasta. Nyt he ovat Saksan-kierroksella, sillä Miesten vuoro alkaa torstaina pyöriä saksalaisissa elokuvateattereissa.

Miesten vuoro on alkanut elää ihan omaa elämäänsä. Sen ensi-illasta on seitsemän vuotta, mutta yhä vain sitä esitetään elokuvafestivaaleilla, tv-kanavilla ja elokuvateattereissa ympäri maailmaa. Kari tunnistetaan kadulla, Rissanen kertoo. ”Kyllä sinutkin pysäytetään, kun luulevat Ville Niinistöksi ”, Tenhunen vastaa.

”On tämä päätöntä. Ei mikään elokuva jyskytä näin pitkään ympäri maailmalla. Yleensä festivaalikierto on 8–13 kuukautta”, Joonas Berghäll, toinen ohjaajista, sanoo.

Tenhunen ja Rissanen ovat saunoneet puhelinkopissa Veniche Beachillä, kun tuli se Oscar-ehdokkuuskin. Etelä-Koreassa Miesten vuoro näytettiin tv:ssä pariin otteeseen, ja taas kertyi miljoonia katsojia. Saksassa reitille osuvat Berliinin lisäksi muun muassa Bremen, Dresden ja München.

”Tämän show’n päähenkilöt ovat Kari ja Mikko”, ohjaaja Mika Hotakainen sanoo kärrätessään puhelinkopin perässä Hotakaisen pilkkomia saunapuita ja löylyvesikanisteria.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Zacharie Scheurer

Piipusta iskee kipinäsäihke Berliinin taivaalle. ”Lasiseinät on sellainen eriste, ettei tarvitse kauaa lämmittää”, Tenhunen sanoo ja kömpii lauteille. Bokserit jalassa. ”Alastomuus on joillekin niin kova juttu.”

Riisumista tärkeämpää on pukea yleisölle sanoiksi se, mistä elokuvassa on kyse. Kuinka yksin on, jos ei näytä tunteitaan, Rissanen sanoo.

Kun Hackesches Höfen sisäpihakortteliin astuvat ihmiset ymmärtävät, mitä Tenhunen ja Rissanen elokuvateatterin edessä tekevät, reaktiona on vilpitön nauru.

Elokuvan jälkeen kysymykset ovat vakavampia, onhan yleisö juuri katsonut, kun Rissanen kertoo lapsensa kuolemasta.

”Viestini on se, miten tärkeää on, että pikkupojille jo kotona opetettaisiin, että saa itkeä ja tunteista voi puhua”, Rissanen sanoo.

Miesten vuoro muutti elämäni, Tenhunen kertoo yleisölle. ”Tämä elokuva on parasta, mitä olen tehnyt miehenä, vaikka olen ollut 30 vuotta armeijassa.”

Sauna olisi vielä kannettava takaisin hotellille. Voi tosin olla, että tässä tehdään viimeisiä reissuja.

Jos niin olisi, se olisi omalla tavallaan haikeaa. Matkan varrella Tenhusesta ja Rissasesta tuli todelliset ystävät.

”Mutta kyllä me Karin saunassa tavataan”, Rissanen sanoo.

Zacharie Scheurer