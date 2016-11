”Talvi on tulossa, minähän sanoin” – Trumpin vaalivoitto järkytti viihde- ja kulttuuriväkeä

Suuri osa viihde- ja kulttuurimaailman huippunimistä järkyttyi keskiviikkona Donald Trumpin voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Moni kirjallisuuden, elokuvamaailman ja pop-musiikin vaikuttaja oli ollut näkyvästi Hillary Clintonin puolella.

Muun muassa kauhukirjailija Stephen King oli verrannut Trumpia H. P. Lovecraftin demoniseen kauhuhahmo Cthulhuun ja sanonut Washington Postille muuttavansa Kanadaan, jos tämä valitaan presidentiksi. Lady Gaga ja Jon Bon Jovi esiintyivät Pohjois-Carolinassa yhdessä Clintonin viimeisistä kampanjatilaisuuksista.

Stephen King antoi vaalituloksen jälkeen ymmärtää pitävänsä tauon sosiaalisen median käytöstä.

”Ei enää kirjasuosituksia, politiikkaa tai viihdyttäviä koirakuvia lähitulevaisuudessa”, hän kirjoitti.

No more book recommendations, politics, or amusing dog pictures for the immediate future. I'm shutting down. — Stephen King (@StephenKing) 9. marraskuuta 2016

Game of Thronesin tarinan isä George R. R. Martin kutsui Trumpia kaikkien aikojen huonoimmaksi presidentiksi, vaarallisen epävakaaksi ja “presidentti p****nkourijaksi” viitaten hänen naispuheisiinsa ja vaalien alla esiin tulleisiin ahdistelusyytöksiin.

”Talvi on tulossa. Minähän sanoin”, hän kirjoitti blogissaan.

President Pussygrabber https://t.co/tw4p64q6tB — George RR Martin (@GRRMspeaking) 9. marraskuuta 2016

Kirjailija Joyce Carol Oates siteerasi Samuel Beckettiä: ” En voi jatkaa, minä jatkan.”

"I can't go on, I'll go on." (Beckett) — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) 9. marraskuuta 2016

”Niität sitä, mitä kylvät”, totesi nuortenkirjailija John Green kyynisesti.

You reap what you sow. — John Green (@johngreen) 9. marraskuuta 2016

Trumpille löytyi myös muutamia tukijoita. Toimintaelokuvistaan tunnettu Steven Seagal onnitteli Trumpia Twitterissä ja kertoi odottavansa sitä, että Amerikasta tulee taas suuri.

Congratulations @realDonaldTrump for your stunning victory over your opponent! Looking forward to making AMERICA great again! — Steven Seagal (@sseagalofficial) 9. marraskuuta 2016

Myös näyttelijä-ohjaaja Stephen Baldwin ylisti Trumpia.

”Pian alkaa todellinen työ, jotta Amerikasta tehdään taas suuri. Olen ylpeä, että olen ollut osa näin upeaa historiaa”, Baldwin hehkutti vaalituloksen ratkettua.

Soon the REAL work begins ... to #MakeAmericaGreatAgain !

Proud to have been a part of such amazing history !!@realDonaldTrump pic.twitter.com/YDWANm2YEZ — Stephen Baldwin (@StephenBaldwin7) 9. marraskuuta 2016

Suurin osa heidän kollegoistaan elokuvamaailmassa liittyi kuitenkin pettyneiden joukkoon.

”Tämä on Amerikalle nolo ilta. Olemme päästäneet vihanlietsojan johtamaan hienoa kansakuntaamme ja kiusaajan asettamaan kurssimme. Olen järkyttynyt”, kirjoitti ”Kapteeni Amerikka” eli Chris Evans.

This is an embarrassing night for America. We've let a hatemonger lead our great nation. We've let a bully set our course. I'm devastated. — Chris Evans (@ChrisEvans) 9. marraskuuta 2016

Koomikko Sarah Silverman puolestaan vihjasi ihmisten äänestäneen Trumpia tietämättömyydestä:

”Milloin aletaan googlailla ’mikä on Brexit’?”

When do we start googling "What is Brexit?" — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 9. marraskuuta 2016

”Rasistipresidentti”, kiteytti näyttelijä Mia Farrow.

A racist President — mia farrow (@MiaFarrow) 9. marraskuuta 2016

Komediatuottaja Judd Apatow julkaisi pitkän liudan vihaisia twiittejä. Apatow kirjoitti muun muassa, ettei halua katsoa mitään komediaa tai huumoria vaalituloksesta, koska asia on niin pelottava ja pettymys niin suuri.

One thing I do not want to watch right now-- comedy about any of this. That's how terrifying and disappointing this is. — Judd Apatow (@JuddApatow) 9. marraskuuta 2016

Breaking Bad -näyttelijä Bryan Cranston toivoi sen sijaan valinnan yhdistävän ”haavoitettua maata”, vaikka kertoi olevansa järkyttynyt ja pettynyt Trumpin voitosta.

”Toivon vilpittömästi, että hän menestyy”, hän kirjoitti Twitterissä.

Although shocked and disappointed by the outcome, I hope the pres-elect will work to unify our wounded country. I sincerely wish him success — Bryan Cranston (@BryanCranston) 9. marraskuuta 2016

Pop-muusikoista moni oli ollut näkyvästi mukana Clintonin kampanjassa. Vaalituloksen jälkeen monet levittivät Trumpin nimellä leikittelevää aihetunnistetta #LoveTrumpsHate, rakkaus voittaa vihan.

Muun muassa Lady Gaga kehotti twiiteissään ihmisiä puolustamaan ystävällisyyttä, tasa-arvoa ja rakkautta.

In a room full of hope, we will be heard. @deray #blacklivesmatter Stand up for kindness, equality, and love. ❤️🇺🇸 Nothing will stop us. pic.twitter.com/CYLnVOseML — #CountryOfKindness (@ladygaga) 9. marraskuuta 2016

”Uusi tuli on sytytetty. Me emme koskaan luovuta”, kirjoitti pop-ikoni Madonna faneilleen.

A New Fire Is Lit 🔥 We Never Give Up. 🔥We Never Give In' 🇺🇸 pic.twitter.com/CM4PAnR1nj — Madonna (@Madonna) 9. marraskuuta 2016

Lady Gagan kanssa Clintonin vaalitilaisuudessa esiintynyt Jon Bon Jovi oli myös toiveikas:

”Se, mikä tekee Amerikasta suuren, on kykymme saada äänemme kuulluksi. Tänään me kaikki olemme amerikkalaisia. Parantuminen alkakoon”, hän kirjoitti Twitterissä.

What makes America great is our ability to have our voices hear. Today we're ALL Americans. Let the healing begin. -Jon Bon Jovi — Bon Jovi (@BonJovi) 9. marraskuuta 2016

Monen ensimmäinen reaktio oli silti järkytys. Laulaja-näyttelijä Barbra Streisand kirjoitti vaalituloksen jälkeen, että sanat eivät riitä kuvailemaan hänen tuntemuksiaan.

Words cannot express how I feel right now. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 9. marraskuuta 2016

Laulaja Cher pilkkasi Trumpia ja kirjoitti olevansa surullinen nuorten ihmisten puolesta.

world will never be the same. I feel Sad for the young.🚽will never be more than the toilet, I’ve used as a symbol 4 Him.

U Can’t Polish 💩 — Cher (@cher) 9. marraskuuta 2016

Ariana Grande kirjoitti, että vaalitulos itketti häntä, ja Katy Perry ilmoitti ”itkevänsä tekoripsensä irti”. Myöhemmin hän kehotti ihmisiä ”rauhanomaiseen protestiin” ja kirjoitti, että nyt täytyy toimia eikä pysyä paikoillaan.

I am in tears — Ariana Grande (@ArianaGrande) 9. marraskuuta 2016

Gonna cry my false eye lashes off tonight. ❤️🙏🏼🇺🇸 — KATY PERRY (@katyperry) 9. marraskuuta 2016

Rap-muusikko Snoop Dogg julkaisi useita pettyneitä meemikuvia, joista yhdessä oli kuva Kanadan Torontossa sijaitsevasta näköalatornista. Räppäri ilmoitti sadatellen muuttavansa Torontoon.

My new home. @champagnepapi I need the hookup on some property. Nefew fuck this shit I'm… https://t.co/mvyNlXmxJa pic.twitter.com/BfvQLjzRyq — Snoop Dogg (@SnoopDogg) 9. marraskuuta 2016

Brittein saarilla vaalitulos ajoittui Suomen tavoin aamuun, ja herätys oli monille ikävä. Kirjailija J. K. Rowling arvosteli Trumpin voittoa vuolaasti ja joutui heti häirikkötwiittien maalitauluksi. Kun Rowlingin amerikkalainen seuraaja kysyi häneltä, kuinka pitäisi jatkaa, hän vastasi:

”Me pysymme yhdessä. Pidämme haavoittuvien puolia. Haastamme ahdasmieliset. Emme anna vihapuheen normalisoitua. Emme anna periksi.”

We stand together. We stick up for the vulnerable. We challenge bigots. We don't let hate speech become normalised. We hold the line. https://t.co/ro9AkRSc9Q — J.K. Rowling (@jk_rowling) 9. marraskuuta 2016

Skottikirjailija Irvine Welsh vertasi Trumpin voittoa brexit-kansanäänestykseen. Hänestä molemmat osoittavat, että liian moni asiantuntija ja median työntekijä elää suurkaupunkien ”likinäköisessä kuplassa”.

Brexit and Trump have shown that too many pundits and media people live in a London, New York and LA myopic bubble. #USElection2016 — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 9. marraskuuta 2016

Toiset keskittyivät mieluiten kaikkeen muuhun kuin vaaliuutisiin. Yhdysvalloissa asuva brittikirjailija Neil Gaiman uudelleentwiittasi vaali-iltana Twitter-tilinsä täyteen tiedeaiheisen kanavan siilikuvia.

”Kiitos @realscientists siilejä koskevista tiedoista. Ne olivat ainoa asia uutisvirrassani, jotka saivat minut hymyilemään, joten toivottavasti ne piristivät joitakuita teistä [seuraajista]”, hän kirjoitti.