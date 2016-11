Holokaustitutkija pelkää liittolaisten ajautuvan erilleen: ”Perinteinen yhteydenpito Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä uhkaa katketa Trumpin myötä”

Tuiskuava pyry pommittaa Yalen yliopiston Keski-ja Itä-Euroopan historian professorin Timothy Snyderin naamaa. Viluttaa. Meno ei ole kuitenkaan yhtä kylmää kuin Yhdysvalloissa, jossa republikaanisen puolueen Donald Trump nousi monien yllätykseksi Yhdysvaltojen 45. presidentiksi.

”En voi vieläkään uskoa tulosta todeksi”, toteaa monia Hannah Arendt -palkinnon kolme vuotta sitten voittanut Timothy Snyder (s. 1969), joka piipahti vuorokaudeksi Helsinkiin markkinoimaan uutta tietokirjaansa Musta maa – Holokausti: tapahtumat, opetukset.

Timothy Snyder on kotoisin Ohion osavaltiosta, jossa Donald Trump keräsi 52,1 prosenttia äänistä. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa osavaltion vei väistyvä demokraattipresidentti Barack Obama. Jo vuodesta 1972 alkaen presidentiksi on lopulta valittu se ehdokas, joka on voittanut Ohion osavaltiossa. Republikaaniehdokas ei ole koskaan noussut presidentiksi, jos ei ole vienyt Ohion äänipottia.

”Olo on epätodellinen. Toivon, että tämä on unta, josta herään. Ei näin ole voinut tapahtua. Kyseessä on joku virhe. Häiriö”, Timothy Snyder jatkaa.

Sukupolvensa puhutuimmaksi historiantutkijaksi nousseen Timothy Snyderin mielestä Donald Trumpin valinta presidentiksi panee väkisinkin Euroopan ja Yhdysvaltojen väliset suhteet kovalle koetukselle.

”Perinteinen yhteydenpito Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä uhkaa katketa Trumpin nimityksen myötä. Se merkitsisi pitkän tradition katkeamista ja jättäisi sekä Euroopan että Yhdysvallat yksin. Se ei olisi eduksi kummallekaan maanosalle”, Timothy Synder pelkää.

Yhdysvaltojen ja Euroopan ajautuminen erilleen panisi uusiksi sekä politiikan että kulttuurin pakan. Siinä pelissä Yhdysvaltojen ilmapiiri uhkaa muuttua yhä tunkkaisemmaksi. ”Ehkä alan venyttää ajanjaksoja, joita vietän Euroopassa arkistoja tutkiessani”, Snyder hymähtää sarkastisesti.

Käytännössä muutos merkinnee sitä, että Euroopan täytyy rakentaa tulevaisuuttaan vailla yhteyksiä ja siteitä Yhdysvaltoihin. ”Se koskee myös puolustusta.”

Helsinkiin niin ikään lumisesta Tukholmasta saapunut Timothy Snyder ei vieläkään ota uskoakseen, että Donald Trumpista tulee Yhdysvaltojen presidentti. ”Olisi huojentavaa, mikäli presidentinvaalien lopputulokseen kuuluisi sana: jos.”

Hän kuitenkin muistuttaa, että varsin vaikeaa ennustaa Donald Trumpin tulevaa linjaa, koska uudella presidentillä ei sellaista tunnu olevan. ”Kaikenlainen protektionismi voimistuu Yhdysvalloissa.”

Juuri suomeksi ilmestyneessä kirjassa Musta maa – Holokausti: tapahtumat, opetukset Timothy Snyder tarkastelee niitä aatteita, poliittisia liikahduksia, asenteita ja mekanismeja, jotka mahdollistivat natsien toimeenpaneman juutalaisten joukkotuhon. Hän katsoo, että monet nykyään muodikkaat uskomukset huokuvat samantapaista ekologista paniikkia, jota Hitler lietsoi 1920-luvulla.

Kirjaa ovat ylistäneet mm. Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski ja Leon Wieseltier.

Kansainvälisen läpimurron Timorhy Snyder teki kirjalla Tappotanner – Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä.