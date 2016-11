Laulaja Leonard Cohen on kuollut

Kanadalainen laulaja, lauluntekijä, runoilija ja kirjailija Leonard Cohen on kuollut, kerrotaan hänen virallisella Facebook-sivullaan.

”Suurella surulla kerromme, että legendaarinen runoilija, lauluntekijä ja taitelija Leonard Cohen on nukkunut pois”, viime vuorokauden puolella julkaistu tiedote kertoo.

Tarkempaa tietoa Cohenin kuoleman olosuhteista ei kerrottu. Laulaja oli 82-vuotias.

Montrealissa syntynyt Cohen oli jo kotimaassaan menestynyt kirjailija ja runoilija, kun hän vuonna 1966 muutti New Yorkiin luomaan uraa musiikkialalla.

Cohenin tummanpuhuva ja melankolinen folk-rock nousi harvoin listoille, mutta hänen laulunsa vaikuttivat lukemattomiin muusikoihin. Cohenin tunnusmerkkejä olivat syvä bassoääni ja puhelaulantaan taipuvainen tyylinsä.

Cohen käsitteli lauluissaan usein muun muassa uskontoa sekä rakkautta ja seksiä. Hän syntyi juutalaiseen perheeseen, mutta opiskeli myöhemmin buddhalaisuutta. Hänen tunnetuin kappaleensa, kymmenien muusikoiden versioima Hallelujah, rinnastaa hengellisen yhteyden kaipuun fyysiseen rakkauteen.

Cohenin viimeiseksi jäänyt albumi You Want it Darker julkaistiin lokakuussa. Julkaisun alla hän sanoi HS:n haastattelussa: ”Sanoin äskettäin olevani valmis kuolemaan, mutta olen aina ollut taipuvainen liioittelemaan tunnetilojani. Aion elää ikuisesti.”

Sverker Ström

Kimmo Räisänen

Eloy Alonso / Reuters