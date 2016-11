Leonard Cohen lähetti viestin suomalaisystävälleen vain muutamaa tuntia ennen kuolemaa: ”Hän oli kirjoittanut viitisenkymmentä uutta runoa”

Laulaja ja runoilija Leonard Cohen teki töitä viime hetkiinsä asti. 82-vuotias Cohen kuoli maanantaina Los Angelesissa kotona sattuneen tapaturman jälkeen.

Leonard Cohenin lähipiiriin kuuluva suomalainen Jarkko Arjatsalo kertoo, että Cohen oli sairastanut pitkään, mutta pystyi yhä tekemään työtä kotonaan. Ennen kuolemaansa Cohen valmisteli tulevaa runokirjaansa.

”Sain häneltä sähköpostia vielä sunnuntaina”, Arjatsalo kertoo.

Cohen kiitti Arjatsaloa tämän lähettämästä sähköpostista. Sähköpostissaan Arjatsalo välitti tiedon Cohenin erään sydänystävän kuolemasta.

Cohen sanoi saaneensa tiedon jo aiemmin, mutta kiitti vaivannäöstä.

Arjatsalolle lähettämiensä viestien loppuun Cohen laittoi nimensä tai nimikirjaimensa. Viimeiseksi jäänyt viesti oli kuitenkin poikkeuksellinen.

”Siinä luki signeerauksena ’An Old Friend’, Arjatsalo kertoo. ”Todennäköisesti se oli viimeisiä hänen kenellekään lähettämiään viestejä.”

”Se myös osoitti, että hän todella työskenteli aivan loppuun asti”.

Cohenin perhe ei halua kertoa tarkkaa kuolinsyytä, mutta Arjatsalon mukaan Cohenille oli sattunut sunnuntaina tapaturma, jonka seurauksena hän kuoli maanantaina.

Cohenin hautajaiset järjestettiin keskiviikkona Kanadan Montrealissa, josta Cohen oli kotoisin. Omaiset halusivat tiedottaa laulajan kuolemasta vasta hautajaisten jälkeen.

Arjatsalon mukaan ihmiset ovat tuoneet tervehdyksiä Cohenin Montrealin kodin ulkopuolelle. Yleinen muistotilaisuus järjestetään myöhemmin Los Angelesissa jossa Cohen oli asunut jo pitkään.

Leonard Cohen Files -verkkosivuston perustaja Jarkko Arjatsalo tutustui Leonard Coheniin 1990-luvun lopulla.

Cohen itse kiitti Arjatsalon perhettä merkittävänä pitämänsä sivuston ylläpitämisestä teoksessaan Book of Longing (2006). Cohenin runoja julkaistiin usein ensimmäisenä juuri Leonard Cohen Files -sivustolla.

Arjatsalon mukaan Cohen oli ennen kuolemaansa kirjoittanut viitisenkymmentä uutta runoa, ja hän valmisteli runokirjaa, joka koostuisi uusista runoista ja viimeiseksi jääneen You Want It Darker -albumin teksteistä.

”Hän teki myös uusia lauluja, ja hän suunnitteli tuottaja Patrick Leonardin kanssa vielä uutta levyä, joka olisi tehty kamarimusiikkitaustoilla”, Arjatsalo kertoo.

Leonard Cohen esiintyi yleisön edessä viimeisen kerran joulukuussa 2013 Aucklandissa Uudessa-Seelannissa.

Suomessa Cohenin viimeiseksi keikaksi jäi esiintyminen Töölön jalkapallostadionilla syyskuussa 2012.