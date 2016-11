Taiteen supertähdet saapuivat Eurooppaan

Kuvataide Abstract Expressionism 2.1. saakka, Royal Academy of Arts, Piccadilly, Lontoo. La–to 11–18, pe 10–22.

Siinä se nyt on.

Jackson Pollockin viisimetrinen maalaus Blue Poles (1952) on Lontoon Royal Academyn abstraktiin ekspressionismiin keskittyvän supernäyttelyn tähti.

Blue Poles oli maailman kallein nykytaiteen teos vuonna 1973, jolloin Australian kansallisgalleria maksoi siitä 1,3 miljoonaa Australian dollaria. Summa oli niin suuri, että lopullisen ostopäätöksen teki maan pääministeri.

Päätöstä edelsi parlamentissa käyty tulinen väittely abstraktin taiteen arvosta ja merkityksestä.

Sittemmin maalaus on matkustanut vain kahdesti. Se oli Pollockin takautuvan näyttelyn pääteos New Yorkissa 1998. Nyt se nähdään ensimmäistä kertaa Euroopassa.

Pollock maalasi valuttamalla maalia lattialle levitetyille kankaille, minkä vuoksi häntä on joskus pidetty huolettomana roiskijana. Blue Poles todistaa toista.

Se on mestariteos, jossa jokainen tahra ja valutus on kohdallaan. Se on paradoksi, samanaikaisesti intensiivinen kuin hyvä rock-konsertti ja tyyni kuin Rembrandtin Yövartio (1642). Maalaus on jo yksinään yhden Lontoon matkan väärti.

Abstrakti ekspressionismi syntyi New Yorkissa 1940-luvulla. Sen muotoutumiseen vaikuttivat yhtäältä maailmansotaa Yhdysvaltoihin paenneet eurooppalaiset modernistit kuten Max Ernst ja Piet Mondrian. Toisaalta amerikkalaisten mielessä olivat sodan kauheuksien synnyttämä pettymys ja näköalattomuus, jotka saivat heidät kääntämään selkänsä Euroopalle. He unelmoivat uudesta maalaustaiteesta, paluusta alkuun, inhimillisen kulttuurin tai jopa koko luomisen alkulähteille.

Tällaisia lähteitä taiteilijat etsivät surrealismista, intiaanien taiteesta, antiikin draamoista ja Vanhan testamentin alkusivuilta. He siirsivät löytämänsä tunteet ja ajatukset suurille kankaille, abstrakteihin maalauksiin, jotka näyttivät esittävän tuskin mitään. Ne olivat kokemuksia itsessään.

Jaetuista lähtökohdista ja abstraktista ilmaisusta huolimatta abstrakti ekspressionismi täyttää itsenäisen tyylisuunnan tunnusmerkit vain vaivoin. Amerikkalaisten uudisraivaajien tavoin jokainen taiteilija raivasi itselleen oman, tunnistettavan tontin.

Abstraktin ekspressionismin kultaista vuosista on pian kulunut 70 vuotta.

Royal Academyn 150 maalausta, veistosta, piirustusta ja valokuvaa sisältävä näyttely on ensimmäinen ja miltei uuvuttava yhteenveto sen lopulta suhteellisen lyhyestä, mutta nykytaiteen kehitykseen sitäkin syvemmin taiteen vaikuttaneesta historiasta.

Pääosassa ovat abstraktin ekspressionismin suuret nimet, Pollockin ohella Willem de Kooning, Clyfford Still ja Mark Rothko sekä modernin kuvanveiston uudistaja David Smith.

Esille valittujen teosten osalta näyttely on harvinaista herkkua. Stillin valtavia ”laavamaisemia” ei juurikaan näe Euroopassa, mutta nyt ne täyttävät kokonaisen huoneen.

Yhdeksän Rothkon meditatiivista värimaalausta samassa näyttelyssä on poikkeuksellista. Luetteloa on helppo jatkaa: Ad Reinhardtin minimalismia ennakoivat mustat neliöt, Barnett Newmanin ankarat pystyraidat, de Kooningin räväkät naishahmot ja kuulaat maisema-abstraktiot…

Kerrankin on mahdollista nähdä elävänä kaikki se mitä olemme tottuneet katsomaan kirjoista. Vaikutus on paikoin tyrmäävä.

Korkean laadun takaavat lainat yhdysvaltalaisista museoista ja kokoelmista, sillä Euroopassa tätä taidetta on vähän. Suurin yksittäinen lainaaja on Guggenheim, jonka Bilbaon museoon näyttely siirtyy Lontoosta.

Näyttelyn perusteella abstrakti ekspressionismi on kestänyt hyvin aikaa. Historian siipien havinaa näkyy vain muutamassa kaikkein varhaisimmassa teoksessa. Sen sijaan taiteilijoiden kotikaupungin New Yorkin mittakaava ja intensiteetti ovat läsnä vahvasti. Ilmaisu on suoraa ja tempaa välittömästi mukaansa. On helppo ymmärtää, miksi tämä taide sai 1950-luvulla eurooppalaiset taiteilijat kokemaan itsensä taulumaakareiksi.

Abstrakti ekspressionismi oli suuntauksena sankarillinen ja yhtä maskuliininen kuin amerikkalainen cowboy. Ydinjoukossa ei juuri ollut naistaiteilijoita lukuun ottamatta Lee Krasneria, jonka komea maalaus näyttelyssä jakaa huoneen hänen miehensä Jackson Pollockin teosten kanssa.

Poliittinen korrektius on lisännyt näyttelyyn myös Joan Mitchellin ja Helen Frankenthalerin, kaksi sinänsä tärkeää maalaria, jotka kuitenkin kuuluvat myöhempään sukupolveen. Esimerkiksi Mitchell asui Ranskassa ja sai ratkaisevat vaikutteensa impressionisti Claude Monet’n lummelammikoista.

Tällä kertaa laadun määrä on myös ongelma.

Harvoin näkee näin monta näin hyvää maalausta näin huonosti ripustettuina. Omat huoneensa saaneet taiteilijat kuten Rothko ja Still selviävät kohtuullisen hyvin, Pollock loistavasti, mutta useiden ja ehkä kuraattorien mielestä vähemmän keskeisten taiteilijoiden teoksia sisältävät huoneet tuovat mieleen taidemessut.

Tällaisessa paljoudessa suunnistaminen vaatii katsojalta tarkkaavaisuutta, sillä huoneen nurkassa tai ovenpielessä voi olla esimerkiksi Hans Hofmannin tai Philip Gustonin erinomainen maalaus, jota ei sitä ympäröivästä hälystä huolimatta kannata sivuuttaa.