Elokuvaohjaaja Quentin Tarantinon The Hateful Eight -elokuvassa on elokuvahistorian ehkä kauhistuttavin kohtaus. Siinä hajotetaan amerikkalaisen kitaranvalmistajan Martinin historiallinen, 1870-luvulla valmistama kitaraharvinaisuus. Kurt Russellin esittämä hahmo iskee kitaran säpäleiksi kaikin voimin näyttelijän tajuamatta, että päreiksi menee korvaamattoman arvokas kitara eikä näköiskopio. Vastanäyttelijä Jennifer Jason Leigh’n katseesta sen sijaan kuvastuu aito kauhu. Hän tietää.

Mitä väliä, voisi tietenkin kysyä. Työtapaturma, vakuutus korvaa. Kitaroita saa kaupasta, ja uusimmissa soittimissa voidaan turvautua uusimpiin valmistustekniikoihin. Mitä uudempi soitin, sitä paremmin se on tehty, vai kuinka? Mitä sellaista 150-vuotiaassa kitarassa oli, jota ei osattaisi nykyään tehdä paremmin?

Näin moni toki uskookin. Mutta moni uskoo myös päinvastaista: että vanhoissa soittimissa materiaalit ovat ehtineet asettua, vanha puu ei enää elä niin paljon kuin juuri kaadettu, ja vanhan ajan metsissä hitaasti kasvaneen puun laatukin on parempi kuin nykyajan tehometsätalouden tuotteissa.

Klassisessa musiikissa vanhoja soittimia on perinteisesti pidetty suuressa arvossa. Ehkä kuuluisimpia kaikista soittimista ovat italialaisten 1600- ja 1700-luvulla eläneiden soitinrakentajasukujen valmistamat viulut: Amatit, Stradivarit ja Guarnerit. Niiden hankkimiseen eivät tavallisen viulistin rahat riitä, vaan käytännössä huippuviulistit soittavat säätiöiden, pankkien ja muiden varakkaiden laitosten lainaamilla soittimilla. Siis jos heillä on siihen varaa: esimerkiksi vuonna 2005 viulisti Antti Tikkanen ei meinannut saada käyttöönsä Sibelius-Akatemian hänelle lainaksi myöntämää Stradivariusta, koska hänellä ei aluksi ollut varaa sen yli 12 000 euron vuosittaisiin vakuutuskustannuksiin.

Siksikin on hyvä, että valittavana on myös uusia soittimia, jotka yleensä ovat huomattavasti halvempia kuin vanhat arvosoittimet. Uusia soittimia rakennetaan usein perinnettä kunnioittaen. Esimerkiksi turkulainen viulunrakentaja Marko Pennanen, joka vuonna 2009 voitti Cremonassa – Amatien, Stradivarien ja Guarnierien kotikaupungissa – järjestetyn viulunrakennuskilpailun, antoi täyden tunnustuksen cremonalaisille soitinrakentajille.

”Ne hemmot tekivät jo yli 300 vuotta sitten hienoja viuluja. Tänä päivänä tosin tehdään aivan yhtä hyviä, ellei parempia viuluja. Vanha soitin saa aina hirveän paljon anteeksi, eikä sitä arvioida niin kriittisesti”, Pennanen sanoi HS:n haastattelussa.

Vanhat soittimet ovat arvossaan myös kevyemmissä musiikkityyleissä. Kitaroista esimerkiksi vanhat Fenderit, Gibsonit, Martinit ja muut ovat usein monien soittajien tavoittamattomissa, joko harvinaisuutensa tai hintansa vuoksi. Siksi Musiikin edistämissäätiö perusti äskettäin soitinpankin, josta arvosoittimia saa lainaan, jos vain kuuluu Muusikkojen liittoon, Suomen säveltäjiin tai Elvis ry:hyn.

Torstaina HS:n kulttuurisivuilla julkaistiin artikkeli, jossa unkarilainen pianisti Gergely Bogányi kertoi kehittelemästään uudesta pianomallista. Bogányi ja suunnittelija Péter Üveges ovat käyneet läpi perinteisen konserttiflyygelin osa osalta ja kehittäneet niitä edelleen. Tuloksena on futuristinen konserttiflyygeli, jossa tärkeimpänä uudistuksena on kielten alle sijoitetun kaikupohjan – ”pianon sielun”, kuten Bogányi sanoo – valmistaminen hiilikuidusta. Perinteisissä pianoissa kaikupohjat on rakennettu puusta.

Bogányin motiivina on ollut konserttiflyygelien kehittäminen edelleen. Nykyäänkin konserttitaloissa käytetään yleisesti Steinwayn D-mallia, joka kehitettiin 1900-luvun taitteessa, ja jonka perustana olevan kehysrakenteen Steinway patentoi jo 1859.

Pianonrakentajat ovat toki julkaisseet uusia malleja vielä 2000-luvullakin, mutta suurin osa niistä rakentuu vanhan päälle, vaikka itse rakentamisessa käytettäisiinkin nykyaikaista teknologiaa. Lokakuussa 2015 Bösendorfer julkisti uuden 280VC-mallin, jonka runkoperiaatetta Bösendorfer on käyttänyt jo vuodesta 1828.

Huhtikuussa 2016 Helsingin musiikkitalossa kuultiin pianisti Daniel Barenboimin itselleen suunnittelemaa ja Chris Maenen rakentamaa pianoa. Siinä suurin mullistus on kielten asento: Barenboim-pianossa kielet on asetettu suoraan, kuten joissakin 1800-luvun flyygeleissä, ei ristikkäin kuten nykypianoissa yleensä.

Steinwayn vuoden 1859 patentti liittyi juuri tähän: siinä alarekisterin kielet on asetettu osittain päällekkäin ja ristiin. Tämän ajatellaan tuovan pianon sointiin rikkautta, kun ristikkäin asetellut kielet resonoivat keskenään.

Barenboim ja Maene ovat myös tehneet kokeita flyygelin kaikupohjan kanssa – joka kuitenkin on edelleen puinen. He ovat kokeilleet puun syiden suunnan vaikutusta pianon sointiin, ja ainakin keväällä HS:n haastattelussa Barenboim oli kallistumassa hyväksi havaittuun ja flyygeleissä yleisesti käytettyyn malliin, jossa kaikupohjan puiden syyt kulkevat diagonaalisesti kieliin nähden.

Barenboimin inspiraationlähteenä oli Franz Lisztille kuulunut piano, jonka sointiin hän oli ihastunut. Siinä kielet olivat suorassa. Ei ehkä ole sattumaa, että sekä Barenboimin että Bogányin inspiraationlähteenä on ollut 1800-luvun pianonsoiton suurnimi Franz Liszt. Barenboim ihastui Lisztin käyttämän pianon sointiin, Bogányi taas siihen, että Liszt oli kiinnostunut soittimen uusista kehityssuunnista 1800-luvulla. Näiden kahden pianistin reaktiot heijastuvat heidän uusien pianojensa suunnitteluperiaatteissa: Barenboim tutkii sointeja, jollaisia Lisztillä oli käytössään, Bogányi taas sointeja, joita hän kuvittelee Lisztin halunneen kuulla.

Otsikossa esitetty kysymys on toki sen verran retorinen, ettei sen perässä ole edes kysymysmerkkiä. Aina on muusikoita, joiden mielestä perinnesoitin on parempi kuin viime viikolla valmistunut. Samoin on muusikoita, joiden mielestä nykyammattilaisen käsityönä rakentama soitin päihittää vanhan tasalaatuisuudella ja kestävyydellä.

Kummatkin ovat totta kai oikeassa. Jos vain soitin on tarpeeksi laadukas, sen ikä on sivuseikka, ainakin jos soittamista ajatellaan pelkästään fyysisenä suorituksena.

Mutta musisointi on paljon muutakin kuin fysiikkaa ja soittotekniikkaa. Yhtä tärkeää on soittamisen tunnepuoli. Soittajan täytyy löytää omaan soittotekniikkaansa ja tunneilmaisuunsa täydellisesti sopiva instrumentti. Ja yhdelle se on vintagesoitin, toiselle nykyajan käsityöläisen taidonnäyte.