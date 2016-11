Matias Turkkila julkaisee verorahoilla ”tylyä mättöä” turvapaikkapolitiikasta ja haaveilee Trump-ilmiöstä Suomessa

Kuka? Matias Turkkila Syntynyt vuonna 1973. Verkossa toimivan Suomen Uutisten ja kerran kuukaudessa paperilla ilmestyvän Perussuomalainen-lehden päätoimittaja. Koulutukseltaan diplomi-insinööri. Entinen nationalistisen Suomen Sisun aktiivi. Hommaforumin perustajajäsen. Toiminut Jussi Halla-ahon kampanjapäällikkönä. Naimisissa Ylen toimittajan Sanna Ukkolan kanssa. Kahden lapsen isä.

”Nyt pistää Teuvo Hakkarainen tylyä mättöä menemään. Auts.”

Näillä saatesanoilla perussuomalaisten Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila jakoi viime viikon perjantaina Facebookissa juuri julkaisemansa uutisen, jonka otsikko kuului:

”Hakkarainen turvapaikanhakijoiden hyysäämisestä: Yhteiskunnan maksamaa seksiturismia – ’Onko tarkoitus vaihtaa miespuolinen väestö suvakkien toimesta?’”

Turkkilan Facebook-jako sai hengenheimolaisilta ihastuneita kommentteja: ”Suomen Uutisille sopii tämä uusi, MV-lehtimäisempi tyyli erittäin hyvin”.

Suomen Uutiset on perussuomalaisen puolueen verkkolehti. Sillä on viikoittain muutama kymmenen tuhatta lukijaa, saman verran kuin keskikokoisella maakuntalehdellä. MV-lehti puolestaan on ulkomailta käsin operoitu valemedia, joka hyökkää vastustamiaan ihmisiä ja asioita vastaan vailla mitään häpyä.

Suomen Uutisten jutussa Hakkarainen puhuu tapansa mukaan, mitä sylki suuhun tuo, ilman sellaista säädyllisyyttä, johon painetussa sanassa on totuttu – ja ilman, että jutun kirjoittanut toimittaja kyseenalaistaisi väitteitä tai selvittäisi niiden todenperäisyyttä.

Tämä on mielenkiintoista, koska se tapahtuu mediassa, jonka toiminta rahoitetaan puhtaasti veronmaksajien pussista, mutta palataan siihen myöhemmin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvakaappaus Matias Turkkilan Facebook-profiilista

Aikooko perussuomalaisten Suomen Uutiset tosiaan vallata alaa MV-lehdeltä, jonka perustaja Ilja Janitskin ilmeisesti parhaillaan pakoilee poliisia Andorrassa? Janitskinia epäillään muu muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Onko Suomen Uutisista nousemassa Suomen Breitbart News? Se on Donald Trumpia Yhdysvalloissa vauhdittanut nettimedia, joka lokaa häpeilemättä poliittisia vastustajiaan.

Matias Turkkila ennusti Hillary Clintonin tappion jo 4. marraskuuta blogissaan. Ennen vaaleja ja vaalien jälkeen Turkkila on paasannut sosiaalisessa mediassa perinteisen median luhistumisesta osana dramaattisia vaaleja, joita koko maailma on seurannut.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvakaappaus Matias Turkkilan Facebook-profiilista

Se, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ei yleensä siirry sellaisenaan Suomeen, sillä täällä median rooli poikkeaa Yhdysvalloista.

Täällä lehdet ja tv-kanavat eivät jaa äänestysohjeita. Yhdysvalloissa mediakenttä on myös hajanaisempi ja koko kulttuuri niin paljon suurempi, että viestimillä ei ole niin suuria yleisöjä suhteessa kansan kokoon kuin vaikkapa Ylellä tai suurimmilla lehdillä Suomessa.

Turkkila haaveilee silti median mullistuksesta Suomessa à la Amerikka. On siis kysyttävä tarkemmin, mitä hän haluaa tehdä omalla areenallaan Suomen Uutisissa, ja miten. Ja onko hän erityisen ylpeä viime viikon perjantaina julkaisemastaan Teuvo Hakkaraisen haastattelusta.

Turkkila suostuu muitta mutkitta keskustelemaan halveksimansa perinteisen median kanssa. Hänellä on mukanaan Trumpin kampanjan Make America Great Again -lippis. Hän ei kuitenkaan halua poseerata se päässään, koska ei allekirjoita kaikkia Trumpin edustamia arvoja. Hän ei myönnä varsinaisesti juhlineensa Trumpin voittoa, mutta:

”Jos Suomen Uutisissa näkyi tyytyväisyyttä, niin ei se väärä havainto ole”, hän sanoo.

Turkkila ei ole mikään perinteinen journalisti, sillä hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Perussuomalaisten joukossa hän ei ole rääväsuinen kansanmies, vaan siisti ja hiljaisella äänellä puhuva, kohtelias ja pohdiskeleva kaupunkilainen.

Hän sanoo innostuvansa siitä, että Amerikassa kansa on lähtenyt liikkeelle ja saanut aikaan muutoksen. Alhaalta ylöspäin vaikuttaminen ja vallitsevan asetelman keikuttaminen on se, mitä hänkin haluaa tehdä. Ja hän on oikeastaan tehnytkin sitä jo aika paljon.

Turkkila nimittäin perusti tovereineen verkon keskustelupalsta Hommaforumin vuonna 2008 ja toimi pitkään sen ylläpitäjänä. Hommaforum on ollut uranuurtaja suomalaisten maahanmuuttokriittisten areenana. Rasistinen huutelu netissä on arkipäiväistynyt, ja Homma oli paikka, missä sitä kokoonnuttiin harjoittamaan ennen monia muita foorumeita.

Hommaforumin ansiota on myös Jussi Halla-ahon nousu valtakunnanpolitiikkaan. ”Hommalla” Halla-aho on tunnettu yleisesti lempinimellä ”Mestari”.

Vuonna 2012 Timo Soini valitsi Turkkilan Suomen Uutisten päätoimittajaksi ja antoi tälle tehtäväksi rakentaa Suomen suosituimman poliittisen median. Lukijamäärillä mitaten niin ei voi sanoa tapahtuneen. Kokoomuksen Verkkouutiset on puoluemedioista suurin. Mutta nyt Turkkilalla on uutta virtaa.

Aiemmin hän on nimittäin ollut sitä mieltä, että Suomessa ei voi tapahtua suurta yhteiskunnallista käännettä kuten eroa EU-jäsenyydestä ilman, että perinteinen media eli Helsingin Sanomat, MTV, Yle, Ilta-Sanomat, Iltalehti ja maakuntalehdet tukevat sitä. Nythän media pitää yllä konsensusta siitä, että EU-jäsenyys on hyväksyttävä olotila.

Juhani Niiranen / HS

Britannian EU-eron eli Brexitin aikaankaan Turkkila ei uskonut, että sama voisi tapahtua Suomessa, mutta nyt uskoo. Trumpin kampanja avasi hänen silmänsä.

”Varmaan voitaisiin sanoa, että käytiin populismin oppikirjanäytelmä”, Turkkila sanoo.

”Trump pystyi pelkällä internetillä kommunikoimaan suoraan kansalle.”

Turkkila muistuttaa, että Trump lähti liikkeelle kuin höyryjuna – täysin piittaamatta mistään ympärillään.

”Hän kanavoi kansan patoutuneen ja vielä suuntautumattoman kiukun niin, että se lähti keräämään muita ympärilleen. Hyvin äkkiä hän oppi käyttämään Facebookia, Twitteriä ja videoita. Sometavoittavuus oli paljon suurempaa kuin Hillarylla, ja kielenkäyttö oli täysin räävitöntä. Tässä on yhteys Hakkaraiseen.”

Eli Turkkila haluaa tuoda Trumpin opit Suomen Uutisiin ja saada aikaan Fixitin, Suomen eron EU:sta.

Kuten Turkkila toteaa, perussuomalaiset osaavatkin jo tyylin, jolla Trump eteni pyrkimyksissään. Ja he käyttävät sitä erittäin tietoisesti: kyse ei ole mistään möläytyksistä, vaan mediataktiikasta.

”Kansa ei jaa samoja soveliaisuusnormeja kuin eliitti. Me käytetään termiä Teboilin kahvila tai Lidlin parkkipaikka. Jos käytät sanoja, joita siellä käytetään, se on luonteeltaan räävitöntä. Jos puhut tonyhalmetta, niin ihmiset havahtuvat, että hetkinen, tuolla on sitä, mikä resonoi meidän korvaan.”

Vaikka Turkkila on käytökseltään hillitty, puhetavassa toistuu populistien puheen piirteistä tyypillisin: hän määrittelee kansan yhtenäiseksi, yhdenlaiseksi. Mutta onko kansa vain yhdenlaista edes Lidlin parkkipaikalla, siitä ei nyt juututa väittelemään.

Parkkipaikalla vallankumousta ei tehdä, vaan netissä, kuten Trump teki. Sosiaalinen media on kuin luotu populisteille.

”Populisteilla on essentiaalinen tarve puhua suoraan ihmisille. Voit kiertää toreja, mutta siinä menee koko ikä, jos haluat tavoittaa paljon ihmisiä.”

Nyt on siis tiedossa, mihin perussuomalainen media Suomessa pyrkii ja millaisia keinoja käyttää. Suomen Uutisten jutut leviävät, silloin kun leviävät, juuri sosiaalisen median tai Amppareiden avulla.

On aika puhua toiminnan eettisistä periaatteista. Vastauksena alun kysymykseen: Turkkilan mukaan Suomen Uutiset ei aio lähteä MV:n linjalle esimerkiksi väkivallan ihannoinnissa ja epäsuorassa yllyttämisessä siihen.

Mutta entä totuus?

Pysyykö Suomen Uutiset, joka on rahoitettu puoluetuella eli verovaroin, totuudessa? Esimerkkinä Teuvo Hakkaraisen väite siitä, että turvapaikanhakijoiden maahantulo on ”yhteiskunnan maksamaa seksiturismia”. Välittääkö Turkkila siitä, ovatko hänen julkaisemansa väitteet totta?

”Se on hänen lausumansa.”

Onko sillä edes väliä, onko se totta?

”Totta kai sillä on. Sillä on kaikki merkitys. Jos joku on ohjenuorana lehdenteossa, niin valehdella ei saa. Piste”, Turkkila vakuuttaa.

Hänen mielestään turvapaikanhakijoista osa on ”turisteja”, ja osalla on raportoitu olleen suhteita vastaanottokeskusten työntekijöiden kanssa. Tällä logiikalla Turkkila pitää väitettä totena. Tai ainakin lausumana, joka ei ole valhettakaan.

Turkkilan mielestä ongelma suomalaisten (ja myös yhdysvaltalaisten) liberaalien suhteessa Trumpiin on usein se, että populistista puhetta ei ole tarkoitettukaan otettavaksi kirjaimellisesti. Kun puhutaan lidlinparkkipaikkaa, se on liioittelua ja yleistämistä.

Se on Turkkilan mielestä sallittua ja jopa toivottavaa, koska niin kansa puhuu. Ja nyt tullaan hänen pyhimpään arvoonsa: kansan suuta ei saa tukkia. Jos puhe yritetään vaientaa, se löytää kyllä kanavansa aina uudestaan.

Turkkilan mielestä perinteinen media lähestyy kaikkia ilmiöitä omasta liberaalista kulmastaan, jolloin toiselle reunalle jää käyttämätön lähestymiskulma. ”Se täyttyy aina, tavalla tai toisella”, hän sanoo.

Hakkarainen lausuu jutussaan myös, että ”mummot kutoivat sukkia ja villapaitoja”. ”Niitä pidettiin sitten persepyyhkeinä ja heitettiin menemään.”

Mitä tämä ällöttävä heitto edes tarkoittaa? Jutussa ei käy ilmi asiasta yhtään enempää. Turkkilan mukaan se ei haittaa.

”Voi olla, että jossain on ollut niin. En voi alkaa sensuroimaan kansanedustajien puheita.”

Kansanedustajilla on laaja puheoikeus, Turkkila muistuttaa. He puhuvat kansan valtuuttamina. Hakkaraisen kuvaama tapaus voi olla totta jossain päin Suomea, kun hän kerran näin sanoo.

Voi olla totta.

Suomen Uutiset siis julkaisee lausuntoja, jotka saattavat pitää paikkansa, mutta kukaan ei tarkista, pitävätkö ne. Perinteisessä mediassa väitteiden todenperäisyyden tarkistamista ei pidetä sensuurina.

Miten näihin ulostuloihin sitten pitäisi suhtautua, jos niitä ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti? Mistä tietää, mikä on totta, ja eikö sillä muka ole enää väliä? Tällä logiikalla faktojen jälkeinen aika menee melko sekavaksi älämölöksi.

Eikö Hakkaraisen pitäisi ottaa vastuu sanomisistaan samalla tavalla kuin kaikkien suomalaisten?

Ei, sanoo Turkkila ja heittää pallon pois Hakkaraiselta. Hän neuvoo toimittajia esittämään jatkokysymyksiä epäselvästi puhuville, ja perussuomalaisten pitäisi hänen mielestään myös vastata.

Sitä hän ei sano, että näin saataisiin julkinen keskustelu pyörimään perussuomalaisten ympärillä päivittäin.

Suomen Uutisten periaatteet ovat erilaiset kuin perinteisellä medialla, mutta kyse onkin siitä, että Turkkila ei tee journalismia, vaan puolueviestintää. Nykytermein hän tekee oikeastaan natiivimainontaa: journalismin näköistä kaupallista – tässä tapauksessa poliittista – viestintää, jota journalismin periaatteet eivät koske.

Journalismin eettisten periaatteiden ohjenuorana Suomessa käytetään Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. JSN valvoo noudattamista niiden viestinten osalta, jotka ovat sitoutuneet JSN:n periaatteisiin. Ohjeissa sanotaan muun muassa, että journalistien velvollisuutena on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Toisin kuin kaikkien muiden eduskuntapuolueiden lehdet, Suomen Uutiset ei noudata Journalistin ohjeita eikä ole sitoutunut niihin. Kokoomuksen Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramuntin mukaan Verkkouutiset tekee ehdottomasti journalismia, keskusta-oikeistolaisesta arvomaailmasta käsin.

Juttulistaa ei sanella puoluetoimistosta, ja media päästää ääneen myös muiden puolueiden edustajia. ”Halutaan tuoda debattia esiin”, hän linjaa.

Turkkilan mukaan JSN:n sääntöjen ulkopuolisuus ei ole Suomen Uutisille suojamekanismi, jonka varjolla voi venyttää totuuden rajoja. Syynä on hänen mukaansa se, että ohjeet edellyttävät riippumatonta journalismia, ja Suomen Uutiset on riippuvainen perussuomalaisista ja puolueen asialla.

JSN:n puheenjohtaja Elina Grundströmin mukaan riippumattomuutta ei ole Suomessa ennen ajateltu näin. ”Kaikilla medioilla on jokin linja”, hän huomauttaa.

Avoin puolueellisuus on Turkkilan mielestä reilu peli ja paljon selkeämpää kuin perinteisen median toiminta, jossa hän näkee arvojen ujuttamista salakavalasti.

”Nämä olot, mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa, ovat äärimmäisen monimutkaisia. Ihmiset eivät saisi kokea osattomuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa. En voi sietää sellaista, että joku mikroskooppisen pieni porukka haluaa kontrolloida muuta porukkaa loukkaantumisen takia. Kansan suuta ei voi tukkia.” Hänen äänensä taitaa vähän värähtää, sillä hän on hyvin vakavissaan.

Kuka sitten yrittää tukkia kansan suuta? Turkkilan mielestä lainsäädäntö. Tällä hetkellä Teuvo Hakkarainen ja Sebastian Tynkkynen ovat saaneet syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muslimeita koskevista kirjoituksistaan. Puhe vihapuheesta kiihdyttää Turkkilaa.

”Inhoan vihadiskurssia. Sillä nonsaleerataan valtava määrä mielipiteitä. Sanomisen tarve ei poistu vastaamalla, että te olette vihaisia, menkää pois. Jos kadulla tulee kulkija vastaan, joka on täysin tiloissaan, ei auta jos sanoo, että ei hätää. Kannattaa kysyä, että mikä hätänä.”