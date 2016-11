Viisi näyttelytärppiä, jotka ovat hyvä tekosyy varata matka Tukholmaan vielä ennen joulua

Fakta Tukholman muita näyttelyitä Millesgården: Ateneumin Tove Jansson -näyttelyn toinen versio 22.1. saakka. Nationalmuseum Kulturhusetissa: Förkroppsligat-näyttely tasapainoilee taiteen ja käsityön rajalla 15. tammikuuta saakka Waldemarsudde: Cecilia Edefalk 12.2. saakka Thielska galleriet: Maria Adlercreutz 5.2. saakka Artipelag: Lars Wallinin muotia 12.3. saakka Sven-Harrys Konstmuseum: Porfyyri ja Mia E. Göranssonin keramiikkaa 27.11. saakka; Axel Sjöberg 10.12.2016–19.2.2017 Kuninkaanlinna: Kuninkaallisia morsiuspukuja 12.3. saakka Livrustkammaren: Belgialaistaiteilija Isabelle de Borchgraven paperista valmistamia renessanssiasuja 19.3. saakka

Tukholma

Yö museossa 0,7 kilometrin tuntivauhtia

Yön viettämisestä museossa on tehty lukuisia elokuvia, mutta Bonniers Konsthallissa sitä voi tänä syksynä kokeilla maksua vastaan kuka vain. Insomnia-näyttelyn kruunu on belgialaissyntyisen taiteilijan Carsten Höllerin teos Kaksi vaeltavaa sänkyä (2015), jossa voi halutessaan nukkua yönsä. Pakettiin sisältyy yö hitaasti liikkuvan robottisängyn kyydissä sekä neljän hammastahnan paketti, jolla Höllerin mukaan voi houkutella uniinsa joko nais-, mies- tai lapsiteeman tai niiden yhdistelmiä. Nopeat tukholmalaiset ovat varanneet kaikki yöt, mutta vielä voi kysellä peruutuspaikkoja.

Kannattaa Bonniers Konsthallissa toki käydä muutenkin. Kiehtova ryhmänäyttely käsittelee unettomuutta kulttuurisena ilmiönä. Tutkimusten mukaan meistä joka toinen kärsii vuoden 2017 aikana unettomuudesta, eikä mobiililaitteiden pienistä hehkuvista näytöistä ole ainakaan apua. Näyttelyssä on mukana Kate Cooperin kaltaisia nykytaiteilijoita sekä klassikoita Andy Warholista kokeellisen elokuvan pioneeriin Maya Dereniin. Teoksissa ollaan unessa ja hereillä, levossa ja liikkeessä, paikalla ja poissa.

Jos ei pääse Tukholmaan, voi käydä tuijottamassa Bonniers Konsthallin verkkosivua, jonka ottaa öisin haltuunsa Rafaël Rozendaalin näytönsäästäjämäinen teos. Tukholmassa sen voi nähdä myös Stureplanin jättinäytöillä.

Insomnia 22.1. saakka Bonniers Konsthallissa, www.bonnierskonsthall.se

Äkkiä Fotografiskaan!

Anton Corbijn

Hollantilaisvalokuvaaja Anton Corbijnin ikonisen aseman saavuttaneet rokkivalokuvat ovat monille levynkansista ja julisteista tuttuja, mutta Fotografiskan näyttely esittelee best of -kavalkadin sijaan myös kakkosotoksia: Corbijn kävi näyttelyä varten läpi nega-arkistonsa löytääkseen uusia versioita tuttujen kuvien rinnalle.

Erityisherkkua näyttely on U2:n, The Rolling Stonesin ja Depeche Moden faneille. Näitä yhtyeitä Corbijn on kuvannut vuosien ajan, mikä näkyy myös Fotografiskassa. Ei tarvitse kuitenkaan olla rock-trivian erikoisasiantuntija voidakseen nauttia loistavasta henkilökuvauksesta. Henkilökohtaisuuden tuntua lisäävät näyttelyn teostekstit, jotka Corbijn on kirjoittanut lyijykynällä suoraan seinään.

Corbijnin näyttely sulkeutuu 4. joulukuuta. Sen jälkeen Fotografiskan ohjelmassa on Diesel-muotimerkin postmodernistisia mainoskuvia, Martin Bogrenin ja Charlotte Gyllenhammarin näyttelyt sekä Albert Wikingin ”inspiraatiokuvia” Dalai Laman, Pussy Riotin ja Malala Yousafzain kaltaisista ihmisistä, jotka innoittavat muuttamaan maailmaa.

Anton Corbijn 4.12. saakka Fotografiskassa, fotografiska.eu

Patti Smithin kirjasto Kulturhusetissa

Patti Smith on paitsi muusikko, runoilija ja prosaisti, myös innokas valokuvaaja. Kulturhusetin galleriassa on näyttely Smithin matkoillaan näppäilemistä mustavalkoisista valokuvista, jotka kuvittavat myös Smithin viime vuonna ilmestynyttä M Train -kirjaa.

Monissa Smithin kuvissa ollaan runoilijoiden haudoilla, ja näyttelyn oivallus onkin näyttelytilaan rakennettu pieni Patti Smith -kirjasto, jonka Kulturhusetin kirjastonhoitaja on koonnut yhdessä Smithin kanssa.

Kirjoja on lainattu ahkerasti, mutta Baudelairea, Rimbaud’ta ja Ginsbergiä voi jäädä lukemaan mukavaan nojatuoliin. Täydellisestä fanielämyksestä puuttuu vain kupillinen kahvia, joka sekin kuuluu Smithin intohimoihin.

Matilda Rahm

Patti Smith: Eighteen stations 17.2. saakka Kulturhusetissa, kulturhusetstadsteatern.se

Videotaiteen Picassoa Magasin III:ssa

Jos Moderna Museet ja Fotografiska ovat jo tuttuja, käy Magasin III:ssa. Laadukas yksityinen museo on vähän syrjässä Frihamnissa mutta bussilla pääsee suoraan ovelle eikä Gärdetin metroasemakaan ole kaukana.

Jean-Baptiste Béranger

Amerikkalaistaiteilija Tony Oursleria on kutsuttu videotaiteen Picassoksi, ja hänen näyttelyitään on nähty MoMan, Pompidoun ja Tate Modernin kaltaisissa huippumuseoissa. Pieni Magasin III pitää kuitenkin jo toisen Oursler-näyttelynsä. Uusi näyttely yhdistää taiteilijan tuoreita teoksia niihin, jotka hankittiin Magasin III:n kokoelmiin edellisestä näyttelystä.

Erityisiä yleisösuosikkeja ovat Ourslerin klassikot – lötkövartaloiset nuket, joiden kasvoihin hän projisoi ilmeitä ja joiden juttuja voi kuunnella pienistä kaiuttimista. Caricature-installaatio (2002) on kuin valtavasilmäinen piirroshahmo, joka imartelee, kuiskailee ja lässyttää yleisölle tavalla, joka rupeaa väkisinkin naurattamaan. Nykymedian kuva, sanoo taiteilija.

Tony Oursler: M*r>Or 11.12. saakka Magasin III:ssa, www.magasin3.com

Ihmisyyden eri puolet Modernassa

Moderna Museetin päänäyttely esittelee saksalaistaiteilija Thomas Schütten (s. 1954) groteskeja miehiä, veistoksellisia naisia ja arkkitehtuuria, joka on äärimmillään pelkistetty Pringles-sipsiksi tulitikkuaskin päälle. Aulaa hallitsevat monumentaaliset, pronssiin valetut, toisiinsa sidotut tikku-ukot, näyttelyn nimiteos United Enemies (2011). Siinä voi halutessaan nähdä suurvaltoja, ihmissuhteita tai omia sisäisiä ristivetojaan. Helppoja vastauksia Schütte ei tarjoa eikä myöskään Yayoi Kusaman tai Olafur Eliassonin kaltaisia Instagram-hetkiä, mutta näyttely palkitsee silti.

Åsa Lundén

Moni Modernan-kävijä jättää menemättä alakertaan, mutta nyt se olisi virhe. Museon Malmön-haarakonttorista tullut The New Human -näyttely kannattaa nähdä, ja sille kannattaa myös varata aikaa. Näyttely koostuu yksinomaan videoteoksista, jotka kertovat siitä, millaista on olla ihminen tässä ajassa ja maailmassa.

Raastavimmasta päästä on Tomáš Rafan video- ja valokuvainstallaatio, jossa uusnatsit osoittavat mieltään samalla, kun pieni syyrialaistyttö esittelee piirustuksiaan näkemästään väkivallasta. Hauskimmasta päästä on Frances Starkin animaatioksi etäännytetty My Best Thing, jossa taiteilija tapaa nuoria italialaisia miehiä videochatissa harrastaakseen sekä virtuaaliseksiä että keskusteluja Nietzschestä ja David Foster Wallacesta.

Tomáš Rafa

Jos et pääse Tukholmaan asti, Modernan virtuaalinäyttely Acclimatize on avoinna 10.12. asti museon verkkosivuilla.

Thomas Schütte 15.1. saakka ja The New Human 5.3. saakka Moderna Museetissa, www.modernamuseet.se