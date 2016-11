Sara Melleri tekee Father Fucker -esityksellään sovinnon boheemirunoilijaisänsä Arto Mellerin kanssa – ”Hän ei osannut olla isä”

Kuka Sara Melleri Turussa 1986 syntynyt näyttelijä. Opiskeli Teatterikorkeakoulussa 2005–2011. Näytteli pääroolia tv-sarjassa Rakastuin mä luuseriin 2005. Palkittiin naissivuosan Jussilla vuonna 2011 elokuvasta Sisko tahtoisin jäädä. Näytellyt muun muassa Helsingin Kaupunginteatterin Spring Awakening -musikaalissa 2009 ja Q-teatterin Macbethissä 2008–2009. Ohjannut teatteriin omat esityksensä Pop Slut 2013 ja Plastic Bride 2015.

Isän sisäelimet ovat levällään lattialla.

Siellä ovat tummanpunainen maksa, vaaleanpunaiselta helminauhalta näyttävä paksusuoli ja haima. ”Puuufh”, humisevat isän hengityskoneeseen kytketyt keuhkot.

Valtavissa lavastesisälmyksissä temmeltävät näyttelijä Sara Melleri ja tanssija-koreografi Markku Haussila. He harjoittelevat Mellerin ja Hype-kollektiivin uutuusnäytelmää Father Fucker. Tai oikeastaan kyseessä on sekoitus liveinstallaatiota, lavarunoutta, tanssia ja musiikkia. ”Trash-teatteria”, kuten Melleri tyylilajin itse määrittelee.

Esitys kertoo kahdesta kuolevan isänsä sisällä asuvasta teinitytöstä. Se on Sara Mellerin, 30, kolmas ohjaus.

Father Fucker perustuu Sara Mellerin lapsuuden leikkiin. Kun isä Arto Melleri vaipui koomaan vuonna 1998 auton töytäistyä tätä suojatiellä, pakeni 12-vuotias tytär surua Voguen kiiltävien muotikuvien innoittamaan leikkiin. Leikissä seikkailivat vuonna 1997 murhatun muotisuunnittelija Gianni Versacen ”tyttäret”, huippumallit Claudia ja Liv.

”Kun näin ensimmäisen Voguen yhdeksänvuotiaana, se oli ihan uskonnollinen elämys. Valitsimme ystäväni kanssa Gianni Versacen ikään kuin vara-isäksemme, vaikka taisimme tietää ettei hänellä ollut lapsia”, Melleri muistelee.

Leikkiin liittyi myös olennaisesti oman juorulehden, Hypen, toimittaminen. Sen verran julkisuuden lieve oli jo koskettanut boheemirunoilijan tyttären elämää, että isäänsä surevat huippumallit järjestivät leikissä isän kuoltua tietysti aivan ensimmäiseksi lehdistötilaisuuden.

Voguen lisäksi musiikkitelevisiokanava Mtv teki vaikutuksen, ja niinpä sekä leikki että Hype-lehden jutut olivat englanniksi. Siksi myös Father Fucker -esitys on englanninkielinen. Taustalla on myös Mellerin toive viedä esityksiään ulkomaille.

Vahvasti populaarikulttuurista ammentava Melleri sanoo näkevänsä yhteyden lapsuutensa maailmaan.

”Olen aina ollut fasinoitunut muodista ja tähdistä. Voi ajatella että koska isäni oli julkisuuden henkilö, olen kasvanut sellaisen tabloidikulttuurin keskellä jossa oli normaalia että kuvataan ja isästä on raflaavia lööppejä”, Melleri pohtii.

Sverker Ström / HS

Näistä lööpeistä Melleri oppi myös erikoisen poseerauksen, jonka soisi kuuluvan harvan lapsen repertuaariin. ”Minusta on kuvia, joissa esitän Artoa sillä lailla kieli poskella”, hän kertoo ja näyttelee sammumispisteen saavuttaneen ihmisen valahtanutta kasvonilmettä.

Teatterikorkeakoulussa näyttelijäksi opiskelleen Mellerin kirjoittaminen alkoi juuri näistä lapsuuden leikeistä. Osa Hype-lehden jutuista on päätynyt sellaisenaan esitykseen. Näytelmän on dramatisoinut Johannes Ekholm. Father Fucker on ensimmäinen Mellerin esitys, jossa on näin henkilökohtainen teema.

Monien nuorten teatterintekijöiden tapaan myös Mellerin kaksi aikaisempaa esitystä olivat muiden taiteilijoiden kanssa yhteistyössä luotuja produktioita. Uusi sukupolvi ei usko krediittien omimiseen.

Vuonna 2013 KokoTeatterissa nähtiin pop-maailman naiskuvastoa avaava esikoisohjaus Pop Slut. Keväällä 2015 Melleri pisti pystyyn yhteistyössä muusikko-laulaja Emma Salokosken kanssa avioliittoinstituutiota kyseenalaistavan ”kaikkien hääjuhlan”, Plastic Bride -kabareen Musiikkiteatteri Kapsäkkiin. Feminismi on ollut vahvasti läsnä kaikissa esityksissä.

Father Fucker ei kerro ainoastaan isä-Mellerin kuolemasta. Mukana on myös Markku Haussilan lapsuudenkokemuksia.

Esityksen raflaavasta nimestä huolimatta kyse ei ole isänmurhasta. Nimi tulee Mellerin ihaileman kanadalaisen muusikon ja performanssiartistin Peachesin vuonna 2003 julkaisemasta levystä.

”Esitykseen liittyy laajempi pohdinta paitsi yhteiskunnan patriarkaalisuudesta, myös myyttisestä miestaiteilijasta, jota oma isänikin tavallaan edusti. Hän oli se viimeinen mohikaani, boheemi ja runoratsu, joka pystyi elämään välittämättä siitä, kuka lähipiirissä kärsi. Hän ei osannut olla isä”, Sara Melleri sanoo nyt tyynesti.

Vihaa alkoholilla ja huumeilla liuotettua elämää viettävää isää kohtaan on ollut, toki. Mutta se on korvautunut ajan ja oman vanhemmuuden myötä kaipauksella.

”Jos olisin edelleen vihainen, en pystyisi tekemään tätä produktiota tai esittämään Anna-Mari Kähärän kanssa isäni runoihin perustuvia lauluja.”

Arto Mellerin kuolema tapahtui ajankohtana, jona Sara Mellerin elämä oli hektistä.

Pekka Elomaa

”Tieto isän kuolemasta vuonna 2005 tuli kesken Teatterikorkeakouluun pyrkimiseni neljännen vaiheen. Siinä ei ollut yhtään aikaa käsitellä asiaa.”

Käsittely jäi myöhemmäksi, myös Father Fucker -produktioon.

Monet polut tuntuvat myös johtavan isään: erääksi esityksen inspiraationlähteeksi Melleri mainitsee Arto Mellerin ja Edward Vesalan yhdessä tekemän jazzlevyn Mau-Maun (1982). Suomalaisen nykyjazzin pioneeri Edward Vesala on esityksen puvustaneen Minttu Vesalan isä.

Mau-Mausta Melleri kiinnostui hiljattain saatuaan yllättäen haltuunsa lisää isänsä päiväkirjoja.

”Isäni kanssa työhuoneen jakanut kuvataiteilijanainen otti yhteyttä, kun oli löytynyt kymmenen Arton päiväkirjaa. Niissä isä tuskailee Mau-Mau-levyn tekoprosessia”, itsekin jazzin rakastajaksi tunnustautuva Melleri sanoo.

Jazz-teemasta mukaan Hype-työryhmään tuli saksofonisti Linda Fredriksson, joka soittaa livenä läpi koko esityksen.

Isän sisälmyksissä eläminen on ollut Mellerille melko konkreettistakin.

Näyttelijän uran alussa häntä tituleerattiin usein isänsä kautta, ”runoilija Arto Mellerin” tyttäreksi.

”Onneksi olen jo päässyt esiin omilla ansioilla. Se nimittely taisi loppua, kun sain Jussin Sisko tahtoisin jäädä -elokuvasta 2011”, Melleri muistelee.

”Toki monella on isästäni mielipiteitä ja muistoja ja harva se päivä niitä tullaan minulle myös kertomaan. Nykyään se on minusta ihan hauskaa ja haluaisin kuulla tarinoita enemmänkin.”

Father Fucker Baltic Circle -festivaalilla 15.–17.11.