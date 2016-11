Lontoo

Viime viikolla kerätyt torut olivat vain muisto, kun Saara Aalto päätti esityksensä lauantain X Factor -finaalissa Britanniassa. Suomalaislaulajattaresta kuoriutui todellinen discokuningatar, kun hän otti yksin haltuun kahden suuren laulajattaren, Barbra Streisandin ja Donna Summerin, dueton.

No More Tears (Enough is Enough) oli iso hitti ilmestymisvuonnaan 1979, mutta kaikkien tuntemien discoklassikoiden joukkoon se ei mahdu. Ehkä tuotantotiimi osasi ajatella pidemmälle: kappaleen monimuotoisuus oli kuin luotu Saara Aallon monipuolisille kyvyille laulajana.

Aalto käynnisti kappaleen balladiosuuden tunnelmallisena ja sanat oli kuin luotu Lontooseen, jossa on satanut suunnilleen koko päivän: "It’s raining, it’s pouring", hän lauloi koskettavasti.

Kappaleen päästessä vauhtiin ja discokompin käynnistyttyä Aalto pääsi näyttämään äänijänteidensä kantavuutta ja vahvuutta. Lopun bileosuuden hän otti vakuuttavasti haltuunsa, joten laulusuorituksen puolesta Aalto on ainakin vahvoilla tällä viikolla.

Jos viikko sitten Aallon asukokonaisuus ja lavapuitteet menivät hieman överiksi, nyt esitys oli korostetun riisuttu. Pimeyden keskellä vilkkui vain jättimäisen discopallon kimalle.

Huomio kiinnittyi Aallon esiintymispaitaan, joka oli koottu erikokoisista peilinpalasista. Esiintyminen voi joskus olla vaarallista hommaa: yksi väärä liike tai horjahdus, niin laulajattaren ihoa olisi saatu paikkailla ensiavussa.

Tuomaristo nousi, jälleen kerran, kokonaisuudessaan seisomaan Aallon esityksen jälkeen. Nyt soraääniä ei kuultu, vaan nelikko oli yksimielisesti esityksen erinomaisuuden kannalla.

"Hyvä luoja, palvon sinua, olet mielestäni uskomaton, äänesi on uskomaton ja sinulla paras asenne", Louis Walsh aloitti kehujen vyöryn. "Se oli ällistyttävää."

"Olet ylimaailmallinen discon supernainen", hehkutti puolestaan Nicole Scherzinger.

"Kun teemme discoa, sinä todella näytit, miten sitä pitää tehdä."

Simon Cowell oli viime viikolla nelikon kriittisin, mutta nyt myös hän lämpeni esitykselle.

"Viime viikko ei ollut parhaasi, mutta nyt olit niin lähellä täydellisyyttä kuin mahdollista. Tämä on vaikea kappale laulaa, mutta esitys kuulosti siltä kuin levy olisi tehty sinulle."

Saara Aalto vetosi voimakkaasti myös brittikatsojiin, jotta he muistaisivat äänestää häntä. Viime viikolla Aalto joutui jälleen karsimaan kolmen vähiten ääniä saaneen joukossa.

Suomalaislaulajattaren kohtalo selviää sunnuntaina, kun tuloslähetys käynnistyy kello 22 Suomen aikaa.

Läpihuutojuttu läpimeno ei taaskaan ole.

Poikabändi 5 After Midnight tuntuu todella valloittaneen brittiyleisön, sillä suosionosoitukset jatkuivat niin pitkään ja äänekkäinä, että tuomaristo ei meinannut päästä ääneen esityksen jälkeen.

Viikosta toiseen vahvoilla on ollut myös Matt Terry, vaikka hänen Best of My Love -versiointinsa ei tuomaristolta saanut yhtä yksimielistä tuomiota kuin aiemmat esitykset.

Vahvimmilla kilpailussa on silti Honey G, josta on muodostumassa X Factorin musta hevonen. Tuomaristo on alusta lähtien seurannut hänen etenemistään epäuskoisena, eikä kolmivitosella toimistotyöläisellä pitänyt olla mitään asiaan kilpailun finaaliin.

Enpä yllättyisi, jos hän voittaa koko kilpailun. Bee Geesin Stayin’ Alive -hitti sai nyt Honey G:n suoraviivaisen räppäyksen päälleen, ja hän viekoitteli yleisön välittömästi puolelleen. Jopa tuomarit innostuivat tanssimaan.

"Olet nero", Simon Cowell totesi nyt. "Sillä ei ole väliä, mikä on teema tai mikä on kappale, annat aina sata prosenttia. Teet kaikkesi saadaksesi yhteyden yleisöön."

Sunnuntain karsintaan joutaisivat esitysten puolesta tällä kertaa Emily Middlemas, Sam Lavery ja Ryan Lawrie.