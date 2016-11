Kun nuorukainen nimeltä Finn tarttui valomiekkaan kaukaisessa galaksissa viime vuoden Star Wars -elokuvassa, kohosivat laserterän mukana tasa-arvon liput.

Olihan yhdeksi megaluokan Hollywood-tuotannon keulahahmoista palkattu mustaihoinen näyttelijä, John Boyega, ja pääosaan nostettu nuori nainen, Rey ( Daisy Ridley ). Star Wars – The Force Awakens on ensimmäisiä laajimman mahdollisen kohderyhmän elokuvia, jonka kirkkaimmassa valokeilassa ei paistattele valkoinen mies.

Star Warsin roolitus oli luontevaa jatkoa viestille, jota länsimainen valtavirtafiktio toistaa uudestaan ja uudestaan: ihminen on toisensa veroinen sukupuoleen, ihonväriin ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen katsomatta.

Lucasfilm

Takavuosien Star Wars -elokuvissa musta mies kelpasi vain sivuosaan. Lando Calrissianin roolin näytteli Imperiumin vastaiskussa (1980) ja Jedin paluussa (1983) Billy Dee Williams. Hahmo muistetaan lähinnä petturina.

Tasa-arvon teema toistuu elokuvien ja tv-sarjojen käsikirjoituksissa. Johtajiksi ja sankareiksi kasvavat ne, jotka ymmärtävät liberaalin ideologian ja yhteistyön arvon.

Punaniskat pääsevät hengestään – räikeimmät tapaukset eliminoitiin jo apartheidin aikoina. Joss Acklandin esittämä eteläafrikkalainen diplomaatti sai mustaihoiselta poliisilta ( Danny Glover ) luodin otsaansa elokuvassa Tappava ase 2 (1989).

Ilmiö on viime vuosina voimistunut, mutta uusi se ei ole. Vuosikymmenien ajan suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon viestiä ovat välittäneet vaikkapa amerikkalaisen Marvel-yhtiön sarjakuvat ja nyttemmin niistä tehdyt elokuvat.

Otetaan esimerkiksi Ryhmä-X eli X-Men, joka syntyi 1960-luvulla, kun USA:ssa taisteltiin ihmisoikeuksista. Supersankariryhmä koostuu mutanteista, joita tavalliset ihmiset pelkäävät ja vihaavat heidän supervoimiensa vuoksi. Moni mutantti poikkeaa valtaväestöstä ulkonäöllään.

Ja vaikka maailma vihaa mutantteja, nämä pelastavat sen kerta toisensa jälkeen. Vertauskuvien kautta Ryhmä-X kertoo siis erilaisista vähemmistöistä ja heihin kohdistuvasta irrationaalisesta vihasta. Moni homoudestaan tai ihonväristään pilkattu teini on saanut näistä tarinoista voimaa.

Marvel-tarustoon niin ikään kuuluva Hämähäkkimies ei ole mutantti, mutta oikeamielisyys ohjaa häntäkin. Voimasta seuraa vastuu, kuuluu hänen mottonsa. Samaa linjaa on seurannut Yhdysvaltain ulkopolitiikka maailmanpoliisin roolissaan, toki vaihtelevalla menestyksellä.

Varsinkin Yhdysvalloissa puhutaan paljon siitä, kuinka media on jakautunut kansan mukana. Itärannikon liberaalit lukevat The New York Timesia ja sisämaan konservatiivit katsovat Fox Newsia. Vastapuolet vastaanottavat vain itselleen mieluista journalismia.

Fiktion maailmassa tällaisia leirejä ei ole. Kaikki katsovat Harry Potteria. Maailman mahtavimmalla markkinointikoneella tuetun Hollywood-elokuvan rinnalla mikä tahansa sanomalehti tai tv-kanava jää marginaalimediaksi.

Ja älypuhelimien avulla elokuvia katsellaan Borneon perimmäisissä viidakkokylissäkin. Laajempaa levikkiä on vaikea keksiä.

Yhä kovenevien arvojen maailmassa hyvisten puolella oleva viihdeteollisuus on onni. Tätä viestintäkoneistoa edes Donald Trump tuskin saa hallintaansa.

Fiktion viestiä vahvistaa eräs merkittävä seikka. Se sisältää tarinan, jonka keskushahmoon katsoja samistuu. Ne tunteet ja arvot, jotka tuotantotiimi katsoo yleviksi, työntyvät yleisön ihon alle. Usein itkettää.

Mutta seuraako tästä muutos, paraneeko maailma? Miten esimerkiksi alla olevat esimerkiksi muuttaneet maailmaa – vai ovatko?

Star Trek. Autoritäärisen yhteiskunnan eri muodot ovat tyypillisen viholliskuva erityisesti tieteisfantasiassa. 1960-luvulla syntyneen Star Trek -tv-sarjan sankareita ovat urheista yksilöistä koostuva tutkimusmatkailijoiden joukko. Vastassa yrmyilevät klingonit, jotka heijastelivat sekä natseja että Neuvostoliittoa. Sama toistuu Tähtien sodassa: mustaan ja valkoiseen pukeutunut paha imperiumi on selvä fasistihallinto.

Lord of the Rings. Elokuvatrilogian pääpahis Sauron ja hänen kasvoton örkkiarmeijansa on ilmiselvä varoitus fasismista. Sankareiden rivit koostuvat kirjavasta lajitelmasta heimoja ja lajeja, mutta näiden väliset kinat tulee haudata, jotta Sauron pystytään lyömään. Suurimmaksi sankariksi nousee hobitti eli lyhytkasvuinen.

Harry Potter. Teinivelhoelokuvien kohderyhmää ovat lapset ja nuoret, jotka ovat kasvaneet monikulttuuriseen maailmaan. Siksipä on täysin arkipäiväistä, että valkoihoista euroihmistä edustavan Harry Potterin ensimmäinen tyttöystävä oli aasialaistaustainen.

Peter Mountain

Simpsonit. Satiirista piirrossarjaa on tehty historiallisen kauan: 27 kautta. Lukemattomat ovat ne piikit, joita Bart ystävineen on työntänyt konservatiivien lihaan. Osansa saavat niin rasistit, raharikkaat kuin koko amerikkalainen yhteiskuntajärjestys. Erityisesti liberaalien äänitorvena Simpsoneissa toimii Bartin sisko Lisa.

20th Century Fox Television

24. Terrorismin vastaisesta taistelusta kertovaa jännityssarjaa syytettiin kidutuksen puolustamisesta, mutta 24:n sekuntikello sykki myös liberaalien tahdissa. Sarjassa Yhdysvaltojen presidenttinä esiintyi musta vuosia ennen Barack Obaman valintaa, ja sen jälkeen ykkösvirkaan kohosi Hillary Clintonia kovasti muistuttava Allison Taylor ( Cherry Jones ).

Twentieth Century Fox Television

Walking Dead. Amerikkalaisen maksu-tv:n sarjat ovat oma lukunsa liberaalin maailmankuvan peileinä, koska ydinkatsojia ovat suurkaupunkien koulutettu väestö. Zombien valtaamasta USA:sta kertovassa Walking Deadissa suurin uhka keskushenkilöille ovat muut eloonjääneet eli vihan, pelon ja epäluulon syövyttämät ihmiset. Sarjassa nähdään myös käsikirjoittajien tölväys uskovaisille: heikko miespappi. Hänen kaltaisensa hahmo esiintyy myös sarjoissa Deadwood ja Generation Kill.

Gene Page

12 Years a Slave. Useimmiten liberaalit arvot välittyvät fiktiossa ikään kuin salakuljetuksena kuten henkilöhahmoina, jotka palkitaan suvaitsevaisuudestaan menestyksellä. Sitten on niitä elokuvia, jotka ovat avoimesti rasismin vastaisia. Yksi näistä on 12 Years a Slave (2013), joka kertoo mustien orjuutuksesta USA:ssa. Massojen tuotteeksi se levisi viimeistään elokuvan voitettua kolme Oscar-palkintoa. 1980-luvun merkittäviä mustia puolustaneita elokuvia olivat Huuto vapaudelle ja Mississippi palaa. Intiaanien karusta kohtelusta muistuttivat 1990-luvulla Tanssii susien kanssa ja Viimeinen mohikaani.