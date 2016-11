Vähäosaisten kuvaaja, elokuvaohjaaja Ken Loach peräänkuuluttaa vasemmistolta toimintaa Trumpin maailmassa – ”Sosiaalidemokratia on kuollut”

Kuka?

Ken Loach, 80, on brittiläinen elokuvaohjaaja. Hänet tunnetaan arjen sankareita ja sosiaalisia kysymyksiä käsittelevistä elokuvistaan.

Loach aloitti uransa tuottamalla kodittomuutta käsittelevän Cathy come home -draaman BBC:lle. Elokuva vaikutti kodittomuudesta käytyyn keskusteluun Britanniassa.

Tunnetaan myös elokuvasta Kes (Poika ja Haukka), jonka Britannian filmi-instituutti BFI on arvioinut 1900-luvun seitsemänneksi parhaaksi brittielokuvaksi.

Loach on voittanut kaksi Kultaista palmua Cannesin elokuvajuhlilla. Ensimmäisen kerran hän sai palkinnon vuonna 2006 elokuvastaan The Wind That Shakes the Barley (Vapauden hinta). Uusi I, Daniel Blake sai palkinnon 2016.

I, Daniel Blake sai ensi-iltansa Suomessa perjantaina.