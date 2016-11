Saara Aalto pääsi jatkoon X Factorissa

Suomalainen Saara Aalto pääsi sunnuntaina jälleen jatkoon Britannian X Factor -laulutaitokilpailussa. Kilpailun voittaja selviää joulukuussa.

Tästä linkistä voit katsoa, kuinka Aallon ura alkoi. Videoilla näkyy kasvun pikkutytöstä tähdeksi.

Twitter-viestissään Aalto kertoi, kuinka hän jännitti kovasti jatkoon pääsyä. Aalto totesi, kuinka hänen vatsa on täynnä perhosia. Kun Aallon jatkoon pääsy varmistui, pomppi hän ilosta.

Sunnuntain karsinnassa kisasta tippui Sam Lavery.

My stomach is full of butterflies.. 🙈 Please guys help me out and vote 🐰❤ Love you all!! @TheXFactor pic.twitter.com/w2wZWcnv1w