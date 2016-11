Lumiukko-jouluhitin levytys johti koulukiusaamiseen, mutta kuuntelepa häntä nyt: Peter Auty laulaa Helsingissä Elgarin suurteosta

”We’re Walking in the Air / We're floating in the moonlit sky…”

Entinen poikasopraano Peter Auty (s. 1969) laulaa huipputunnetun Snowman (Lumiukko) -animaation tunnuslaulun alun nyt tietysti jo aikuistuneen oopperatenorin äänellään HSTV:n videolle.

Hän levytti alkuperäisversion 13-vuotiaana poikasopraanona. Howard Blaken sävellys on sittemmin tullut tunnetuksi myös esimerkiksi Plácido Domingon, Cliff Richardin, Ritchie Blackmoren Rainbow-yhtyeen ja suomalaisista esimerkiksi Nightwish-yhtyeen, Samuli Edelmannin, Antti Tuiskun ja Arja Korisevan levytyksinä.

”Se laulu vainoaa minua”, alkuperäisesittäjä myöntää. ”Joka vuosi BBC ja kaiken maailman lehdet tekevät Top 50 -joululaululistoja ja pyytävät kommentoimaan. Mutta mikä siinä. Vastaan mielelläni, jos oopperakiireet antavat myöten.”

Kansainvälistä uraa tekevän tenorin kiireet ovat tuoneet hänet nyt Suomeen. Auty laulaa tenorisolistina Edward Elgarin Gerontiuksen uni -suurteoksessa 19. marraskuuta Olarin kirkossa ja 20. marraskuuta Helsingin Tuomiokirkossa.

Autyn laulunlahjat havaittiin jo varhain, ja 7-vuotiaana hän liittyi St. Paulin katedraalin poikakuoroon, jolla on paljon korkean profiilin esiintymisiä.

”Lauloin esimerkiksi prinssi Charlesin ja Lady Diana Spencerin häissä ja Paul McCartneyn Frog Chorus -levytyksellä”, hän muistelee.

Autyn poikasopraanoa käytettiin myös esimerkiksi British Railin tunnetussa mainoksessa, mutta ylivoimaisesti tunnetuin hän on Lumiukko-animaatiosta.

”Lauloin sen 55 punnan kertapalkkiolla. Studiossa nauhaan tehtiin vahingossa päällekkäisäänitys, joten sain uusintaotosta seuraavalla viikolla toiset 55 puntaa”, hän hymähtää.

Lumiukosta tuli suosittu animaatio, mutta siitä irrotettu single ei heti noussut listoille. Siksi monet luulevat Aled Jonesia alkuperäisversion laulajaksi, vaikka hänen singlensä ilmestyi vasta 1985 lelumainoskampanjan osana. Silloin myös Autyn single julkaistiin uudelleen, ja sekin nousi listoille.

”Käsittääkseni vanhempani olivat sopineet, että rojaltit menevät St. Paulin katedraalille. Mikäpä siinä”, Auty kuittaa.

Yläasteella Autya kiusattiin laulamalla Walking in the Airia aina, kun hän käveli ohi.

”Mutta ei siitä elinikäisiä arpia jäänyt. Poikasopraanona oppi suhtautumaan naljailuun jo ala-asteella.”

Animaation krediitteihin hänen nimensä muistettiin laittaa vasta 20 vuotta myöhemmin, dvd-julkaisun myötä. (Jos käytät Spotifya, voit kuunnella Peter Autya poikasopraanona alkuperäislevytyksellä alla olevasta upotuksesta tai tästä linkistä).

Äänenmurroksen jälkeen Auty aloitti baritonina, mutta opettajanvaihdos teki hänestä tenorin 25-vuotiaana. Hän pääsi Lontoon Covent Gardenin Royal Opera Housen solistikuntaan kolmeksi vuodeksi tekemään pikkurooleja ja olemaan varalla isoihin rooleihin.

”Sen jälkeen ryhdyin freelance-laulajaksi.”

Auty ei ole kansainvälisesti valtavan tunnettu oopperalaulaja, mutta hänellä menee ihan hyvin. Hän jatkaa Helsingin jälkeen esimerkiksi Lissaboniin, Sveitsiin, Essenin oopperataloon Saksaan sekä Yhdysvaltoihin Osmo Vänskän johtaman Minnesotan orkesterin solistiksi.

”Minnesotassakin laulan juuri Gerontiuksen unta Edo de Waartin johdolla. Olen esittänyt tätä teosta monissa maissa ja myös levytyksessä.”

Elgarin suurteos on Suomessa harvinaista herkkua: edellisestä esityksestä pääkaupunkiseudulla vastasi Radion sinfoniaorkesteri 12 vuotta sitten osana Birminghamin sinfoniakuoron vierailua.

”Gerontiuksen uni on uskonnollinen kokemus. Olen itse jonkin sortin ateisti, mutta se oratorio osuu katolilaisuuden ytimeen. Elgarin oratoriossa on suurta epätoivoa, kuolinkamppailua ja lopulta myös Jumalan tuoma rauha.”

Ateistikin voi kokea tämän musiikin kautta pyhyyskokemuksia.

”Ja muitakin tuntemuksia, aika hätkähdyttäviäkin!” Auty paljastaa.

”Tekstissähän kerrotaan esimerkiksi paavin kuolemasta. Kerran kun lauloin sitä kohtaa, olin yhtäkkiä aivan varma, että juuri nyt silloinen paavi Johannes Paavali II kuolee. Ja hän tosiaan kuoli esityksemme aikana.”

Auty tietää järjen tasolla, että paavin sairaudesta oli puhuttu jo pitkään. Se vaikutti tuntemukseen.

”Mutta kylmät väreet kulkivat silti selkäpiissäni. Niin vahvasti Elgarin musiikki voi vaikuttaa.”

Peter Auty, Niina Keitel, Elja Puukko, Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva vox, Espoonlahden seurakunnan kamarikuoro Navichorus, Berliner Kantore, sekä Helsinginkadun Filharmonikot kapellimestarina Veli-Antti Koivuranta esittävät Elgarin Gerontiuksen unen 19. marraskuuta Olarin kirkossa ja 20. marraskuuta Helsingin Tuomiokirkossa klo 19.