Libanonilaistaiteilija tuo sala-ampujan luodeista loukkaantuneen veljensä teatterilavalle – ”En halua, että yleisö säälii häntä”

Fakta Baltic Circle -festivaali Baltic Circle- nykyteatterifestivaali alkaa tänään tiistaina ja jatkuu sunnuntaihin asti. Se järjestetään kolmannentoista kerran. Kansainvälisiin vierailuesityksiin kuuluvat muun muassa libanonilaisen Rabih Mrouén luentoa ja dokumenttia yhdistävä Riding on a Cloud, itävaltalaisen Philipp Gehmacherin my shapes, your words, their grey, joka liikkuu kuvataiteiden, esityksen ja luennon välillä sekä Saksassa työskentelevän teoreetikon, Bojana Kunstin luento taiteen ja kapitalismin suhteesta. Suomi – sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -sarjassa järjestetään meksikolaisen performanssitaiteilija Matraquita Soherin (A)part, moniosainen performatiivinen installaatio, joka kehittyy kollektiivisesti saunoessa Altaalla. Esityksessään Monitor Man marokkolainen kuvataiteilija Yassine Khaled kulkee julkisessa tilassa päässään kypärä, johon on asennettu iPad ja joka on reaaliaikaisessa yhteydessä Euroopan ulkopuolella olevaan ihmiseen. Kotimaiseen ohjelmaan kuuluu muun muassa Noora Dadun Fail sekä Anna-Mari Karvosen, Emmi Vennan, Milja Ahon ja Anna Mustosen nimeämätön esitys. Tänä vuonna Baltic Circle laajenee ensimmäistä kertaa nykysirkuksen puolelle. Yhdessä Cirkon kanssa järjestetty What the Cirk? -ohjelma sisältää muun muassa kotimaisen ensi-illan, Alma Rajalan ohjaaman Sivuhenkilöt-esityksen, jota esitetään Suomenlinnassa.

Vuonna 1987 Beirutissa sala-ampujan luoti osui libanonilaisen teatterintekijän Rabih Mrouén veljeen Yasseriin. Tänään, miltei kolmekymmentä vuotta ampumisonnettomuuden jälkeen, Mroué nousee yhdessä veljensä kanssa Helsingin Kanneltalon näyttämölle Riding on a Cloud -esityksessä Baltic Circle -festivaalin alkajaisiksi.

Esitys sai ensi-iltansa kolme vuotta sitten ja se on kiertänyt sen jälkeen maailmaa.

Riding on a Cloud sai alkunsa, kun pitkän uran kuvataiteen ja teatterin parissa tehnyt Mroué vihdoin uskaltautui käsittelemään näyttämöllä hyvin henkilökohtaista aihetta. Yasser-veli oli jo jonkin aikaa toivonut, että voisi työskennellä veljensä kanssa, mutta Rabih oli epäröinyt.

Yasser Mrouén aivot vaurioituivat ampumistapauksen seurauksena niin, että hän sairastui afasiaan. Hänen oli vaikeaa tuottaa ja ymmärtää puhetta.

”Minulle on tärkeää, ettei Yasseria esitetä uhrina. En halunnut, että yleisö säälii häntä.”

Mroué on rakentanut esityksen hienovaraisen kerronnan siten, että kaikki asiat, joita Yasser-veli elämästään kertoo, on esitetty ikään kuin kysymyksinä.

”Heti onnettomuuden jälkeen Yasser menetti kykynsä nähdä unia. Joku saattaa pitää sitä traagisena. Kun unet sitten palasivat, palasivat myös painajaiset. Unet eivät ole vain päiväunelmia vaan myös raskaita ja kauheita. Yasser kysyy, kumpi on parempi.”

Riding on a Cloud ei siten oikeastaan kerro veljen tarinaa. Veli on näyttämöllä kuvien ja esineiden sekä itse kuvaamiensa videoiden kanssa. Yasserin mielessä kuvat eivät yhdisty samalla tavalla lineaariseksi tarinaksi kuin ihmisen mielessä yleensä.

”Kun veljeni alkoi toipua, hänen täytyi oppia kaikki uudestaan nollasta. Hänen suhteensa kieleen muuttui. Hänestä tuli runoilija, kun hän menetti kyvyn ymmärtää, mitä sanat tarkoittivat.”

49-vuotiasta Rabih Mrouéa on aina kiinnostanut se, mikä on näyttelijän ja hänen esittämänsä roolihahmon suhde.

”Veljeni esittää näyttämöllä ihmistä, joka muistuttaa veljeäni.”

Riding on a Cloud on kuin palapeli, jonka yleisö saa koota. Ensimmäinen kohtaus voisi aivan hyvin olla viimeinen. Esitys on täynnä aukkoja, jotka yleisö saa täyttää.

”Jos katsoja tuntee Libanonin sisällissodan historiaa, hän ymmärtää teoksen eri tavalla kuin ihminen, joka ei tunne taustaa. En kuitenkaan pidä mitenkään tärkeänä sitä, että katsoja tietäisi maani sodista. Kukin täydentää aukot omalla tavallaan.”

Mrouélle on tärkeää, että hänen esityksissään yleisö on esittäjien kanssa tasa-arvoisessa asemassa. ”Esitys on jakamisen hetki, ei opetustuokio.”

Rabih Mrouén töissä sota on ollut läsnä lähes aina. Viimeksi hän vieraili Suomessa vuonna 2009 Tampereen teatterikesässä, jossa esitettiin hänen How Nancy Wished That Everything Was an April Fool’s Joke -teoksensa. Se piirsi dokumentaarisen materiaalin avulla yleisön eteen tarinat niin muslimien, kristittyjen, hallituksen kuin vastarinnan joukkojenkin liikkeistä.

Hänen edellinen työnsä oli koostettu Syyrian sisällissodassa kännykkäkameroilla kuvatuista ampumistapauksista.

”Nykyään ajattelen, että on tärkeää, ettemme pelkää tai kunnioita liikaa mitään sodan kuvia. On tärkeää, että uskallamme tarkastella sekä marttyyrien että uhrien kuvia. Emme saa jäädä kuvien vallan vangiksi.”

Nykypäivän haaste on ylipäätään se, mitä jatkuvan kuvavirran kohteena oleminen tarkoittaa. ”Täytyy jaksaa kyseenalaistaa koko ajan kuvien vaikutusta meihin.”

Teatterin ei Mrouén mukaan tulisi pelätä mitään foorumia tai teknologiaa.

”Aina välillä kuulee, miten teatteri-ihmiset sanovat, että jokin ilmaisumuoto ei kuulu teatteriin. Minusta se on outoa. Teatteri ei voi vetäytyä museoon.”

Teatterin tärkein tavoite on hänen mukaansa luoda vuorovaikutusta.

”Dialogin luominen ihmisten välille saattaa kuulostaa kovin yksinkertaiselta ja tavanomaiselta päämäärältä, mutta ei se sitä ole. Se on joka kerta aivan valtava haaste.”

Mroué on koko uransa ajan pohtinut, mitä teatteri ja esittäminen ovat. Tärkeää on myös, että esityksessä on poliittinen aspekti, pyrkimys ajatella poliittisesti. Se on Mrouésta täysin eri asia kuin suoraviivaisen poliittisesti kantaaottavan teatterin tekeminen.

Viime vuosina Mroué on myös alkanut pitää spontaanin oloisia luentoja.

”Ne eivät oikeastaan ole akateemisia luentoja, koska otan niissä vapauksia. Saatan esimerkiksi kertoa välillä tarinaa. Leikin niissä filosofia, vaikken oikeasti ole filosofi.”

Mroué kiertää ympäri maailmaa esiintymässä ja opettamassa. Hän on Beirutin Art Centerin perustaja ja toimii muun muassa Drama Reviewin toimituksessa.

”Keskeistä esittävissä taiteissa on tällä hetkellä se, miten työskennellä kaiken olemassa olevan materiaalin, kuten tallenteiden ja esineiden kanssa. Niiden käyttämisestä ei automaattisesti suinkaan seuraa dokumentaarinen esitys, eihän Riding on a Cloudkaan ole sellainen.”

Hän näkee paljon esityksiä ympäri maailmaa ja on tällä hetkellä näkemäänsä tyytyväinen.

”Kului vuosikausia, jolloin en nähnyt mitään kiinnostavaa missään, mutta nyt viime vuosina olen nähnyt valtavasti hyviä esityksiä, jotka kommunikoivat yli kansallisuus- ja muiden rajojen.”

Riding on a Cloud ti 15.11. klo 19 ja ke 16.11. klo 18 Baltic Circle -festivaalilla Kanneltalossa (Klaneettitie 5).