Perussuomalaisten Matias Turkkila syyttää valtamediaa oman maailmankuvan ujuttamisesta – mediavaikuttajat vastaavat

Perinteinen media ujuttaa kansalle liberaalia maailmankuvaansa, joka ei sitä kuitenkaan osta, vaan pakenee asioista suorempaan kertovan vaihtoehtomedian pariin.

Näin voisi tiivistää perussuomalaisen puolueen Suomen Uutiset -verkkolehden päätoimittajan Matias Turkkilan ajatuksen Helsingin Sanomien haastattelussa viikonloppuna.

Turkkilan mielestä perinteinen media lähestyy kaikkia ilmiöitä omasta liberaalista kulmastaan, jolloin toiselle reunalle jää käyttämätön lähestymiskulma, joka täyttyy aina tavalla tai toisella. Kuten Suomen Uutisten puoluepropagandalla tai muiden sivustojen mukauutisilla.

Uskottavan kuuloinen väite Trumpin vaalivoiton jälkeisessä maailmassa, jossa tunne vaikuttaa korvanneen faktat mielipiteenmuodostuksen lähtökohtana.

Viena Kytöjoki

Useiden lehtien päätoimittajana toiminut Reijo Ruokanen ei liberaalin maailmankuvan ujuttamisväitettä kuitenkaan hyväksy.

”Olen ollut toimittaja 28 vuotta enkä koskaan ole ujuttanut minkäänlaista arvomaailmaa kenellekään”, hän sanoo.

Tälle hetkellä Ruokanen on Tekniikan Maailman päätoimittaja. Aiemmin hän on toiminut päätoimittajana Talouselämässä ja Ilta-Sanomissa sekä toimituspäällikkönä Iltalehdessä.

”Pohjoismaiset perusarvot näkyvät suomalaisessa journalismissa, mutta se on eri asia, ei se ole mitään ujuttamista. Media ei voi toimia niin, koska se on liiketoimintaa.”

Kimmo Mäntylä

Kiinnostuksella Turkkilan ajatuksia kertoo lukeneensa myös toimittaja Johanna Korhonen, joka on toiminut muun muassa Journalisti-lehden päätoimittajana. Hän itse on pohtinut samoja asioita muun muassa runsas kuukausi sitten julkaistussa kirjassaan Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska sekä vuonna 2013 julkaistussa Kymmenen polkua populismiin -teoksessaan.

Korhonenkaan ei niele väitettä kansan ja median välisestä kuilusta.

”En usko, että media olisi merkittävällä tavalla liberaalimpaa kuin kansa”, Korhonen sanoo. ”Se on sitä populistien propagandaa. Hehän aina väittävät tietävänsä muita paremmin millaista kansa on.”

Korhonen myöntää, että suomalaistoimittajilta jäi perussuomalaisten taannoisen vaalivoiton aikoihin jotain yhteiskunnallisesta muutoksesta huomaamatta.

”Se ei kuitenkaan tarkoita, että koko journalismi olisi jotenkin pielessä”, hän sanoo.

”Toimituksissahan tehdään jatkuvasti itsekriittistä analyysia, ja luulen, että jytkykin herkisti toimittajien kykyä nähdä niiden ihmisten ongelmia, jotka kokevat, ettei heillä ei ole paikkaa yhteiskunnassa.”

Korhosen mukaan yksi onnistumisen mittari onkin, miten näitä ongelmia pystytään ratkaisemaan. Hänen mielestään asioihin pitäisi kuitenkin tarttua perinteisen journalismin keinoin.

”Pitää kuunnella ihmisiä, selvittää faktat ja miettiä, mitä heidän pahalle ololleen voisi tehdä.”

”Se on aivan eri asia kuin ryhtyä vihaviestinnän airueeksi.”

Viikonlopun haastattelussa perussuomalainen päätoimittaja katsoo, ettei voi lähteä oikomaan esimerkiksi kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen puheita, vaikka ne eivät välttämättä paikkaansa pitäisikään.

Hänen mielestään populistista puhetta ei ole tarkoitettukaan otettavaksi kirjaimellisesti.

Korhonen pitää Turkkilan perusteluja ontuvina.

”Riippumatta siitä, mitä haastateltava sanoo, niin toimittaja on edelleen vastuussa siitä, että sanottu on totta. Turkkila taas katsoo vastuunsa rajoittuvan vain lausuntojen kirjaamiseen. Se osoittaa, että hän ei ole ymmärtänyt, mistä journalismissa on kysymys, vaan pelaa ihan eri pelikentällä.”

”Hän pyrkii sekoittamaan käsitteitä, kun väittää, että he täyttäisivät jotain journalistista aukkoa. Tässähän ei oikeastaan ole kysymys journalismista vaan jonkinlaisesta puolueviestinnästä.”

Jussi Nukari

Myös Yleisradion vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen katsoo Turkkilan haastavan perinteisen journalistisen totuuskäsityksen.

Ylen sisältöjen hän katsoo vastaavan suomalaisten arvoja hyvin.

”Esimerkiksi Reuters Instituutin tutkimuksen mukaan vain kaksi prosenttia vastaajista piti Yleä erittäin epäluotettavana tai jossain määrin epäluotettavana”, hän sanoo.

Jääskeläinen myöntää, että perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat Yleen muiden puolueiden kannattajia epäluuloisemmin.

Yhdysvaltain pieleen menneisiin vaaliennusteisiin on hänen mukaansa suhtauduttava vakavasti.

”Länsimaisen journalismin pyhin periaate on pyrkiä kohti totuutta ja kun siinä ei ole ennen vaaleja onnistettu, on syytä pohtia, mistä se johtuu. En kuitenkaan ole ollenkaan varma, onko siinä ollut ongelmana liberaali maailmankuva vai jotkin muut ongelmat.”

Muita ongelmia ovat muun muassa tutkimuslaitosten analyysimenetelmiin liittyvät ongelmat.

”Uusi normaali näyttää olevan, että asiat ovat ennalta arvaamattomia.”

Hän toivoo medialta myös suurempaa herkkyyttä tarttua vähäosaisten ongelmiin.

Roni Rekomaa

Vielä yksi puhelu. Matti Apunen on Aamulehden ja Imagen entinen päätoimittaja, joka toimii nykyisin Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana.

Häneltä on totuttu kuulemaan rankkaakin mediakritiikkiä.

Ujuttaako media siis kansalaisille liian liberaalia maailmankuvaa?

”Kyllähän media esittää väitteitä, joissa todistustaakka on toispuoleinen”, Apunen aloittaa, ”esimerkiksi puhuttaessa veronkevennyksistä tai julkisista palveluista.”

Apusen mielestä media siis kohtelee epäreilusti esimerkiksi veronkevennyksiä vaativia yritysjohtajia.

Se ei taida olla perussuomalaisten kritiikin keskiössä.

Trumpin käsittelyä mediassa Apunenkin pitää epäonnistuneena.

”Vaikka itse pidin Clintonia parempana ehdokkaana, niin minua häiritsi, miten hänen virheistään vaiettiin”, Apunen sanoo.

”On aina vahingollista, jos toista puolta ei kritisoida sen takia, että se voisi olla epäsuoraa tukea toiselle osapuolelle. Sitä tapahtui nyt, ja se on vaarallista. On turha ajatella, etteivät ihmiset huomaisi sitä.”

Suomalaiselta medialta hän kaipaisi yhä suurempaa läpinäkyvyyttä.

”Median ongelmahan on, että toimittajat uskovat puolustavansa kansaa eliittiä vastaan, mutta kansassa aika monet katsovat median olevan osa eliittiä”, Apunen sanoo.

”Se on perusajatus, jota populistit nyt käyttävät argumenttinaan.”