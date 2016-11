Jenni Haukion ideoima kampanja leviää ympäri maailmaa – Näin Sofi Oksanen ja muut kirjailijat kirjoittavat maailman lapsista

Viime vuonna Suomen Unicefin suojelija Jenni Haukio sai YK:n yleiskokouksessa idean, josta on nyt tulossa totta.

Haukio tapasi New Yorkissa Unicefin edustajan, ja keskustelusta tämän kanssa lähti ajatus, joka on levinnyt jo ympäri maailmaa.

Kyse on Pieniä tarinoita -kampanjasta.

Kampanjassa kirjailijat laativat lyhyitä tarinoita aiheesta ”mitä haluaisin jokaiselle lapselle” ja julkaisevat ne Facebookissa.

Lapsen oikeuksien parantamiseen tähtäävään hankkeeseen osallistuu Suomessa yli 80 kirjailijaa Sofi Oksasesta Olli Jaloseen ja Leena Lehtolaisesta Juha Itkoseen.

Unicef on vienyt kampanjan maailmalla jo yli 40 maahan. Mukana ovat muun muassa Chimamanda Ngozi Adichie, Nuruddin Farah ja Paulo Coelho.

10 pientä tarinaa lapsen maailman parantamiseksi

Nura Farah

Markus Jokela / HS

Amina herää teltassa, aurinko tulvehtii sisään, lämmittää hänen poskiaan, samalla pienet kädet puristavat pehmonallea sylissä. Viime yönä tuo pehmonalle lohdutti Aminaa, piti pakomatkan painajaiset kaukana. Nyt pakolaisleirillä hän kuulee meren äänen, näkee silmissään isot aallot, jotka paiskoivat puuvenettä puolta toiselta. Ihmiset kirkuivat, joku rukoili. Rukouksen voimalle heidän veneensä pääsi perille.

Amina katselee, kun äiti sitoo vauvan selkäänsä. Hän puristaa äidin kättä, katselee äitiään luottavaisin mielin, roikuttaa nallea toisella kädellä. Heidän kävelymatkansa jatkuu kohti tuntematonta. He menevät piikkilankojen ali, kävelevät junaratoja pitkin peltojen poikki. Heidän sielunsa kaipaa lämmintä kotia ja ikuista rauhaa.

Virpi Hämeen-Anttila

Mikko Stig / Lehtikuva

Salma

Pari vuotta sitten tapasin Intiassa tytön nimeltä Salma. Hän oli iloinen, koska hän sai käydä koulua, jossa oli hyvä opettaja, kirjoja ja koulutarpeita. Hän halusi tulla isona lääkäriksi. Ajattelin silloin toista Salmaa, joka ajoi lakimiehenä väsymättä naisten oikeuksia Bangladeshissa. Ajattelin kolmatta Salmaa, joka taistelee aidsia ja naisten syöpätauteja vastaan Tansaniassa. Ajattelin neljättä Salmaa, joka kyyristelee jossakin silmissään pelko, tyydyttämättömän läheisyyden tarpeen synnyttämä epäluulo ja lyöntien, pettämisen, hylkäämisen ja aikuisten käsittämättömien heikkouksien, riitojen ja sotien kasvattama epätoivo. Nimi Salma merkitsee rauhaa. Se on kaunis nimi, nimi täynnä lupausta. Ehkä koulutyttö Salmasta tulee lääkäri ja hänen kaimansa silmistä katoavat pelko, epäluulo ja epätoivo ja tilalle tulevat rakkaus, luottamus ja toivo. Miten varmistaa, että he saavat mahdollisuuden?

Juha Itkonen

Martti Kainulainen / Lehtikuva

Vuosituhannen alussa, vielä nuorena toimittajana, kävin Mosambikissa. Seurueemme tutustui Suomen rahoittamiin kehitysyhteistyökohteisiin eri puolilla maata. Matka sai minut tajuamaan, että vanha vitsi ei ole mikään vitsi: globaalilla asteikolla on todellakin lottovoitto syntyä Suomeen.

Vahvimmin mieleeni jäänyt kuva tältä matkalta sijoittuu kuoppaiselle tielle pienen Chimoion kylän laitamilla. Olimme lähteneet hyvin varustetulla nelivetojeepillämme hankkimaan ruokatarpeita lähimmästä kaupasta. Matkalla joukko lapsia osui auton ajovaloihin. Chimoiossa avustustyöntekijänä toiminut suomalainen lääkäri kertoi, että lapset keräsivät syötäväksi kelpaavia hyönteisiä, joita harvat katulamput ja ohi ajavien autojen valot houkuttelivat paikalle.

Toivon, että jokainen lapsi maailmassa saisi jokapäiväisen ravintonsa helpommalla tavalla. Ettei yksikään isä ja äiti joutuisi kasvattamaan lapsiaan näin epätoivoisissa olosuhteissa. Vanhemmuudessa rakkaus on kaikkein tärkeintä, mutta jos seurana on nälkä ja uhkana kuolema, sekään ei yksin riitä. Aikuisten on tehtävä kaikkensa, jotta maailma olisi lapsille parempi.

Olli Jalonen

Tästä tulee hyvä päivä

Heräät kun on jo valoisaa. Sinulta kysytään millaisia unia näit. Hyviä kai, ei ainakaan yhtään pelottavia, sanot. Juot lasillisen vettä alle ja syöt puuroa ja omenahilloa, eikä ole vielä kiire kouluun, koska on mukava herätä ajoissa.

Leena Lehtolainen

Oivallus

Jasmine laski kirjan matalalle pöydälle, teltan oviaukosta tulviva auringonvalo osui avoimeen aukeamaan. Kirjan kuvat esittivät tuttuja asioita: vuohi, riisikattila, nainen kantamassa vettä ruukussa pään päällä. Merkit kuvien alla olivat kirjaimia, joita äiti ei osannut tulkita, mutta Jasmine oli päässyt kylään avattuun kouluun.

Kaarevat symbolit tanssivat hänen silmissään kuin satuolennot. Yhtäkkiä ne alkoivat järjestyä jonoiksi, joissa oli järkeä: vuohi syö ruohoa, riisi kasvaa pellolla. Jasmine käänsi sivua, näki uudet sanat ja ymmärsi: aurinko on laskemassa, sade tulee huomenna. Hän oli oppinut lukemaan.

Eppu Nuotio

Minä lasken sataan. Minä lasken sataan sata kertaa. Vasta sitten avaan silmät, vasta sitten otan kädet pois korvilta ja kömmin esiin piilosta. On ihan hiljaista. Enää ei pauku, ei jylise, ujella, rätise eikä pamahda, enää eivät sireenit soi, enää kukaan ei huuda eikä itke. Kohta ruoka on valmis, kohta me istumme ruokapöytään yhdessä ja juttelemme niin kuin aina ennenkin. Kohta minä syön vatsani täyteen.

Sofi Oksanen

Mitä en toivo yhdellekään lapselle

Joka päivä koulun kello soi aikaisemmin / ja kaikki muut juoksevat kotiin nopeammin, / yhä nopeammin. // Joka päivä matka kotiin on pidempi: / kadut venähtäneemmät, / mäet muuttumassa vuoriksi. / Portaat kotiin ovat jyrkemmät ja / joka päivä toivon, / että siellä asuisi joku muu.

Timo Parvela

Tarina auttaa meitä katsomaan menneisyyteen. Välillä se tarjoaa myös pilkahduksen tulevaisuudesta. Tarina on turvallinen pakopaikka silloin, kun todellisuus on liian pelottava tai käsittämätön. Joskus tarina tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen nauruun. Kun lapsi ja vanhemmat nauravat yhdessä, on maailma sillä hetkellä hiukan turvallisempi paikka.

Jokainen tarina on yhtä arvokas, jokainen elämä on tarina.

Toivon, että jokaisella lapsella olisi ympärillään linna, joka on muurattu tarinoista.

Jyrki Vainonen

Heidi Piiroinen / HS

Laatikko

Sen lahjan hän säästää viimeiseksi. Kauniiseen paperiin kiedottu paketti, kevein kaikista. Ennen kuin kieputtaa narut auki ja repii paperin lahjan ympäriltä, lapsi pitelee laatikkoa kaksin käsin, heiluttaa ja ravistelee, kallistelee ja hytkyttää.

Sisältä ei kuulu mitään.

Silti siellä on kaikki: vanhemmat, joilla on aikaa lapselle, syli ja helliä sanoja, yhteisiä retkiä, joutenoloa ja leikkejä. Siellä saa lukea ja kuvitella, tuntea ja eläytyä, seikkailla ja kokea.

Laatikon maailma on maailmoista paras, koska lapsi saa keksiä sen itse.

Kristiina Wallin

Karoliina Ek

Jätetään hiekkaan isot ja pienet jäljet, pannaan sormet lomittain, kämmenpiiloon aurinko. Mennään sinne missä on kaisla-avaruus, aalloilla keinuva ilo. Pudotaan pinnan läpi, kuullaan merenpohjatarinat ja korallien kimmellys. Kuljetaan kuusimetsä ja juurakoiden syvä, mustikkametsävalo, lintujen lentopolut. Nukutaan kalojen suomuvälkkeiset unet, äärestä yli, ihmeellinen. Pesäturva. Syli.