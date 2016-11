Ensimmäinen suomalainen pääsi laulusolistiksi Cirque du Soleiliin – ”En pelkää haasteita”

Monille vuoden 2014 The Voice of Finland -ohjelmasta tuttu Helsinkiläinen laulaja Camilla Bäckman on enemmän kuin tyytyväinen. Hän on ensimmäinen suomalainen laulaja, joka on palkattu maailmankuulun Cirque du Soleil -teatterin solistiksi. Ensi vuonna ensi-iltansa saavassa Volta-esityksessä Montréalissa hän saattaa soittaa myös viulua, mikäli Voltan säveltäjä niin haluaa.

”Kun kuulin, että minulle tarjotaan kahden vuoden sopimusta Cirque du Soleil -teatterin uuteen tuotantoon, oli lievästi sanottuna äimistynyt, ällistynyt, hämilläni ja häkeltynyt. En olisi odottanut, että pääsen näyttämään kykyni näin komealla kansainvälisellä areenalla. Myönnän tuntevani hivenen ramppikuumetta, mutta minulla on luottoa kykyihini”, toteaa juuri 30 vuotta täyttänyt Bäckman.

Suomalaisille Bäckman on tuttu ainakin Voice of Finlandista vuodelta 2014, jossa hän esiintyi viuluineen.

Sopimus vie Camilla Bäckmanin merkittävälle teatteri- ja sirkusareenalle, koska Cirque du Soleil on yksi uuden sirkuksen pioneereista. Se on muuttanut käsitykset siitä, miltä sirkus näyttää ja miltä se kuulostaa.

Vuonna 1984 perustettuun ranskalaiseen Cirque du Soleiliin kuuluu useita vakituisia ja kiertäviä teatteri- ja sirkusseurueita.

Muutama suomalainen taiteilija on kuulunut jo ennen Camilla Bäckmania Cirque du Soleilin esiintyjäkaartiin. Ilma-akrobaatti Pauliina Räsänen oli kiinnitetty Cirque du Soleilin Alegría-esitykseen vuosina 2002–2007.

Telinevoimistelija Olli Torkkel puolestaan teki sirkuksen kanssa syksyllä 2009 kahden ja puolen vuoden sopimuksen.

Vuosi sitten yhdysvaltaiselle pääomasijoittajalle myydyn Cirque du Soleilin sirkusseurueen kykyjenetsijät vierailivat Helsingissä keväällä 2015, jolloin Camilla Bäckman vakuutti heidät taidoillaan. Cirque du Soleil esitti Quidam-teoksen maaliskuussa 2015 Helsingissä.

”Joskus vain käy niin, että palaset loksahtavat yllättäen kohdalleen. Olin ajatellut ryhtyväni suomenkielisen levyn tekoon, kun tämä uusi työtarjous osui kohdalle”, Bäckman toteaa.

Bäckman muuttaa työn vuoksi Helsingistä Kanadaan – Montréaliin, jossa Cirque du Soleilin päämaja sijaitsee. Voltan harjoitukset alkavat tammikuussa ja päättyvät huhtikuussa.

”Vasta niiden aikana selviää lopullinen roolitus. Tiedän, että laulajia esityksessä on kaksi, minä ja vielä toistaiseksi nimeämätön miessolisti. Yhtyeeseen kuuluu todennäköisesti korkeintaan viisi soittajaa”, Bäckman paljastaa

Kanadan jälkeen esitys siirtyy Yhdysvaltoihin.

”Esiinnyn tuhatpäisille yleisöille. Mukana on olympiatason urheilijoita, huippumuusikoita ja sirkustaiteilijoita kaikilta mantereilta. En pelkää haasteita. Sitä paitsi itseluottamustani ei ainakaan vähennä se, että Cirque du Soleil poimi minut solistiksi. He luottavat minuun”, Bäckman kertoo.