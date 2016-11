Mediapomo, jonka mielestä valeuutisilla ei ole mitään väliä: Facebookin Mark Zuckerberg joutui kiirastuleen, kun Trump voitti vaalit

Kun Donald Trumpin vaalivoitto oli selvä, moni syyttävä sormi osoitti Facebookissa levinneitä valeuutisia.

Niistä varoitti jo ennen vaaleja väistyvä – ja puoluetoveriaan Hillary Clintonia tukenut – presidentti Barack Obama.

Hänestä Facebookiin ja sosiaaliseen mediaan on syntymässä ”hölynpölyn pilvi”.

”Jos ihmiset vain toistavat näitä hyökkäyksiä ja suoranaisia valheita yhä uudelleen ja uudelleen, ja jos nämä jäävät näkyville Facebookiin ja [muualle] sosiaaliseen mediaan, ihmiset alkavat uskoa tähän”, Obama sanoi marraskuun alkupuolella.

Kun Trumpin voitto oli selvä, kritiikki yltyi.

”Facebook ei enää voi olla globaalissa mediassa pikkulapsi, joka hokee, että ei se minun syyni ollut”, kirjoitti arvostettu journalistiprofessori Emily Bell Columbia Journalism Review -lehdessä.

Vaalien alla Atlantic-lehti oli julistanut kannessaan sosiaalisen median muuttuneen ”aseeksi”, jota käyttää propagandaan niin Isis kuin muutkin radikaalit liikkeet. Time-lehden kansi kertoi internetin jäävän siinä leviävän ”vihan kulttuurin” jalkoihin. Suomessa sosiaalisessa mediassa ovat koko vuoden levinneet maahanmuuttajia koskevat huhut, joista osa on osoittautunut täysin perättömiksi.

Kaikesta tästä vaadittiin nyt tilille yhtä miestä, Facebookin perustajaa ja toimitusjohtajaa Mark Zuckerbergiä.

Kysyttiin, eikö Zuckerbergin nyt pitäisi myöntää, että kaikki ei Facebook-julkisuudessa ehkä ole kunnossa?

Zuckerbergin vastaus on ei.

Hän kommentoi vaalitulosta ensimmäistä kertaa teknologia-alan konferenssissa viime torstaina, kaksi päivää vaalien jälkeen.

”Minusta on melko hullu ajatus, että Facebookin valeuutiset, joiden osuus kaikesta sisällöstä on erittäin pieni, olisivat vaikuttaneet vaaleihin mitenkään”, Zuckerberg sanoi.

”Ihmiset tekevät äänestyspäätöksensä elävän elämän perusteella.”

Siis ei mitään vaikutusta, Zuckerberg julisti.

Sunnuntaina hän perusteli kantaansa laajemmin Facebook-päivityksessä:

”Kaikesta ihmisten näkemästä sisällöstä Facebookissa 99 prosenttia on autenttista”, Zuckerberg kirjoitti.

”On erittäin epätodennäköistä, että huijaukset olisivat heilauttaneet vaalien tulosta suuntaan tai toiseen.”

Mutta onko asia näin yksinkertainen? Kysytään sosiaalista mediaa ja verkkoviestintää tutkineelta Mikko Villiltä, joka työskentelee journalistiikan professorina Jyväskylän yliopistossa.

”Tämä on Facebookin vanha virsi, jossa he toistavat, että yhtiö ei ole media vaan ainoastaan alusta sisällölle”, Villi sanoo.

Facebook on toden totta vuosien ajan tehnyt hartiavoimin töitä, jotta sitä ei nähtäisi toimituksena, joka valitsee ihmisten silmien eteen päätyvät uutisaiheet.

Sunnuntain päivityksessäänkin Zuckerberg korosti, että yhtiö ei halua alkaa tiukaksi sisällön seulojaksi – onhan vaikeaa määritellä, mitä ”totuus” oikeastaan merkitsee, Zuckerberg kirjoitti. Suuressa osasta valtavirran sisällöstäkin on pikkuvirheitä tai puutteita, hän huomautti.

Villi kiinnittää huomiota Zuckerbergin sanavalintoihin.

”Hän sanoo, että sisältö on 99-prosenttisesti autenttista. Siis ei totta vaan autenttista, ja tämä on varmasti valinta”, Villi sanoo.

Sanakirjakäännöksen mukaan autenttinen tarkoittaa aitoa tai väärentämätöntä.

Villin mielestä Zuckerberg näyttää korostavan nimenomaan ihmisen kokemusta ja sen vilpittömyyttä. Samalla hän hämärtää keskustelua siitä, onko materiaali totta.

”Autenttinen ei ole sama asia kuin tosi.”

Villin mielestä Zuckerbergin puheista välittyy hieman sama kuva kuin perussuomalaisten puoluesihteerin Riikka Slunga-Poutsalon linjauksista.

”Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan”, Slunga-Poutsalo totesi viime elokuussa huhusta, joka liikkui maahanmuuttajasta.

Samoilla linjoilla oli viime lauantain HS:ssä puolueen lehden Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila, joka sanoi, että puoluejulkaisun tehtävä ei ole tarkistaa julkaisemiaan puolueen kansanedustajien lausuntoja.

”Voi olla, että jossain on ollut niin. En voi alkaa sensuroimaan kansanedustajien puheita”, Turkkila sanoi kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen levittämästä tarinasta. Turkkilan mukaan tämä puhetapa on tuttu ”Lidlin parkkipaikalta”.

Villin mielestä Zuckerbergiä ja perussuomalaisia näyttää yhdistävän autenttisuuden eli aitouden ja alkuperäisyyden korostaminen. Autenttiselta monesta tuntuu se, joka on omasta elämästä jo valmiiksi tuttua, Villi huomauttaa.

”Usein se liittyy siihen elämismaailmaan, jota itse edustaa, ja jota haluaa jakaa eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan ole sama asia kuin totuus.”

Entä sitten Zuckerbergin toinen väite – se, että valeuutisilla ei olisi merkitystä? Villin mielestä Zuckerberg yksinkertaistaa taas. Kyse on myös mediamaisemasta ja siitä, kuinka monipuolista sisältöä ihminen ylipäänsä näkee.

Syntyy kaikukammioita tai kuplia, joissa valeuutiset voivat alkaa korostua.

”On kokeiltu, että jos esimerkiksi tykkäilee vaikkapa valeuutisista, alkaa nähdä lisää samanlaisia”, Villi sanoo.

Tarjontaa ainakin on. Vaalikampanjan aikana paljastui, että Trumpia kannattavia ”uutissivustoja” tehtailtiin satamäärin esimerkiksi Makedoniasta käsin – pääosin klikkausten tuomien mainostulojen toivossa. The New York Timesin mukaan erästä keksittyä juttua – jonka mukaan paavi olisi suositellut Trumpin äänestämistä – jaettiin Facebookissa lähes miljoona kertaa, mikä tarkoittaa moninkertaista yleisöä.

Kai tällainen jotenkin vaikuttaa?

”Vaikutusta on. Se, kuinka paljon, on vaikeampi kysymys”, Villi sanoo.

Ymmärtääkseen Zuckerbergin ehdottomuutta on ymmärrettävä, mikä hänen taustansa on.

Vuonna 1984 syntynyt Harvardin yliopiston kasvatti on taustaltaan ohjelmoija, jonka nuoruuteen internet jo kuului vahvasti. Kun Zuckerberg oli 15-vuotias, internetin ensimmäinen buumi oli kuumimmillaan. Verkko oli 1990-luvun lopulla vapaa alusta, jolla saattoi tehdä lähes mitä tahansa.

Internetin ytimessä on yhä tuolloin syntynyt käsitys lähes absoluuttisesta sananvapaudesta, jossa sanomisilla on vain harvoin varsinaisia seurauksia. Tässä verkkoaktiivien ajattelussa sananvapaus ylittää vastuukysymykset – ja sanomisen rajoittaminen olisi ylipäänsä mieletöntä, koska estoja ei internetissä voi edes teknisesti toteuttaa.

Tämä ajattelu on vienyt verkkoyhtiöt viime vuosina kerta toisensa jälkeen kahnauksiin vallanpitäjien ja myös yleisön edustajien kanssa.

Esimerkiksi Twitter on saanut avata periaatteita, joilla se puuttuu islamistiseen ääripropagandaan. Sekä Twitter että Facebook ovat taipuneet poistamaan tällaista materiaalia palvelustaan – eli käytännössä vetämään rajoja palvelujen sananvapaudelle.

Yhtiöillä on myös suhteellisen tiukka linja esimerkiksi alastomuuden suhteen. Aiemmin tänä vuonna Facebook poisti palvelustaan Norjan pääministerin ja Aftenposten-lehden jakaman kuvan, joka kuvasi Vietnamin sodan pommituksissa loukkaantunutta lasta, jonka vaatteet olivat palaneet pois tämän päältä. Syy poistoon oli alastomuus. Myöhemmin Facebook palautti kuvan ja kertoi uudistavansa käytäntöjään.

Vaalien jälkeen arvostelun kohteeksi joutui myös Google. Paljastui, että yhtiön uutishaussa päällimmäiseksi nousi uutinen, jossa väitettiin Trumpin saaneen vaalissa enemmän ääniä. Väite oli valetta: enemmän ääniä sai Clinton, mutta Trump voitti vaalin avainosavaltiot, mikä nosti hänet presidentiksi.

Julkisuudessa näitä linjanvetoja on pidetty merkkinä siitä, että sosiaalisen median yhtiöt ovat uutistoimijoita. Zuckerbergin ajatuksissa näin ei kuitenkaan vaikuta olevan. Hän pitää Facebookia eräänlaisena puhelinyhtiönä – puhtaana kankaana, jonka sisällön määrittävät käyttäjät itse eikä yhtiö.

”Me vain rakennamme työkaluja, emme tee sisältöä”, Zuckerberg sanoi elokuussa.

Toisaalta kukaan ei kiistä sitä, etteikö Facebook olisi julkisuudessa valtavasti vaikuttava voima.

Viimeksi tämän totesi vaalit voittanut Donald Trump sunnuntaina itse.

”Se, että minulla on niin paljon valtaa numeroina Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja niin edelleen, auttoi luullakseni minua voittamaan paikoissa, joissa he [vastustajat] käyttivät paljon enemmän rahaa [mainontaan] kuin minä”, Trump sanoi 60 Minutes -ohjelmassa.

Mutta onko vaikutus neutraali?

Edes Facebook ei tässä suhteessa ole täysin yhtenäisenä johtajansa takana. The New York Timesin mukaan yhtiössä ja myös sen johdossa on ollut viime päivinä tyytymättömyyttä Zuckerbergin linjaan. Vastustajien mielestä yhtiön pitäisi ottaa huomioon ”autenttisuuden” lisäksi myös ”totuus”.

Villin mielestä Zuckerbergin linjassa on kyse ”rusinat pullasta” -strategiasta. Mutta helppo rajanveto ei ole: journalismiprofessorikaan ei löydä käsitteitä, joilla käyttäjien sisällöistä, jakokuplista ja aivan uusista ilmiöistä koostuvan uutisympäristön jättejä pitäisi kuvata.

”Onko Facebook mediayhtiö? Se on vaikea kysymys. Ainakin mediatoimija se on”, Villi sanoo.

Julkinen paine näyttää vaikuttavan yhtiöihin ainakin jotenkin. Maanantaina sekä Google että Facebook ilmoittivat kuin yhdestä suusta muuttavansa mainoskäytäntöjään. Ne lupasivat, että yhtiöiden välittämiä mainoksia ei enää päätyisi valeuutisia levittäville sivustoille. Yhtiöt yrittävät siis ratkaista ongelmaa talouden, ei julkisuuden kautta.

Ja juuri julkisuus näyttää olevan yhtiöille ja niiden johtajille vaikein pala.

Zuckerberg itse palasi vielä kiistämään asian sunnuntain päivityksensä kommentteihin. Zuckerberg vastasi käyttäjälle, joka valitti näkevänsä ”huomattavasti enemmän” valeuutisia kuin yhden prosentin verran.

”Saatat nähdä enemmän tai vähemmän riippuen siitä, mitä sivuja seuraat tai keitä ystäväsi ovat”, Zuckerberg kirjoitti.

”Facebookin voima on siinä, että sinä päätät itse, mitä näet ja kehen päätät olla yhteydessä.”