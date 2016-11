Kuvataide Chantal Joffe & Toni R. Toivonen 20.11. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16.

Forsblomissa on vielä tämän viikon ajan tarjolla kaksi hyvin erilaista, omilla tavoillaan vahvaa näyttelyä. Brittitaiteilija Chantal Joffen muotokuvat koskettavat välittömyydellään, ja Toni R. Toivonen viiltää sydänalaa aivan toisin keinoin.

Erityisesti naisia ja lapsia kuvaavan Joffen (s. 1969) muotokuvissa on samaa aseistariisuvaa vilpittömyyttä ja tarkkasilmäisyyttä kuin juuri Ateneumissa nähdyllä Alice Neelillä. Erityisesti alastomat omakuvat hurmaavat lämpimällä mutta kaunistelemattomalla huumorillaan.

Uutena avauksena näyttely esittelee Joffen pastelliteoksia, joiden spontaani, impressionistinen jälki tavoittaa kohteensa pelkistetyllä, mutta silti ilmeikkäällä tavalla.

Varsinaisen showstopperin tarjoaa Toni R. Toivonen (s. 1987), jonka iso näyttely Forsblomilla on odotettu askel viime vuosina hurjaa nousua tehneen nuoren taiteilijan uralla. Punaiset täplät teosten vieressä osoittavat, että en ole ollut odotuksineni yksin.

Aiemmin Toivonen on käyttänyt ruumiineritteitä, ihon rasvaa ja verta teostensa materiaaleina. Forsblomilla on esillä tavaramerkiksi muodostuneita pronssilevyjä, joiden päällä Toivonen on mädättänyt lehmiä ja muita eläimiä. Ruumiinnesteet ovat piirtäneet metalliin eläinten viimeiset jäljet.

Eräässä teoksessa Toivonen on maalannut lapsensa istukalla auringonkukkia ja toista varten tehnyt vahavaloksen puolimädästä vasikasta.

Teoksissa on toki paljon šokkiefektiä ja erottumisen halua, mutta se ei vähennä niiden puhuttelevuutta. Materiaalien rikas symboliikka yhdistää vangitsevasti henkevyyden ja raadollisuuden. Toivonen on löytänyt taiteellisen kielen, joka tuntuu ainutlaatuiselta suomalaisessa nykytaiteessa.