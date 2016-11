Lauri Tähkän kiertue pysähtyy Helsinkiin

Lauri Tähkän 23 paikkakunnalle ulottuva kiertue pysähtyy torstaina 17. marraskuuta Helsinkiin, Savoy-teatteriin. Kiertue alkoi marraskuun alussa Kajaanista ja jatkuu 17. joulukuuta asti, Hämeenlinnaan.

Tähkän Vien sut täältä kotiin -albumi nousi julkaisuviikollaan syyskuun lopussa albumilistan ykköseksi. Viime viikolla sijoitus oli 14.

Ykköstilaa ja kolmostilaa pitävät Vain elämää -kokoelmat, välissä on kakkosena Kaija Koon Sinun naisesi. Tähkä on ajankohtainen myös Vain elämää -kokoelmilla, sillä hän on mukana ohjelman vitoskaudella.