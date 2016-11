Bon Jovin jäsenet paljastavat pitkän uran salaisuuden: bänditerapia piti yhtyeen koossa

Fakta Bon Jovi Bon Jovi perustettiin New Jerseyssä vuonna 1983. Alkuperäisjäsenistä ovat edelleen mukana laulaja-kitaristi Jon Bon Jovi, 54, kosketinsoittaja David Bryan, 54, ja rumpali Tico Torres, 63. Basisti Hugh McDonald, 65, on soittanut yhtyeessä vuodesta 1994. Kitaristi Phil X, 50, korvasi Richie Samboran 2013. Julkaisi ensilevynsä vuonna 1984. Suosionsa huipulle se nousi levyillä Slippery When Wet (1986) ja New Jersey (1988). This House Is Not for Sale on yhtyeen kolmastoista studioalbumi. Tunnetaan raskaan rockin ja popmelodioiden yhdistelmästään. Hittejä mm. Livin’ on a Prayer, Bad Medicine, You Give Love a Bad Name, It’s My Life ja Runaway.

Valokuvaan ikuistetun talon ikkunat ovat säpäleinä ja julkisivu on perusteellisen remontin tarpeessa, mutta rakennuksen perusta on juurtunut tukevasti maaperään. Tämä talo ei ole myytävänä, julistaa kuvan päälle lyöty leima.

Bon Jovin uuden albumin kansi on täynnä symboliikkaa, samoin kuin levyn nimikappale This House Is Not for Sale. Kyse on tietysti yhtyeestä itsestään.

Amerikkalaisyhtye on yli kolmen vuosikymmenen ajan kuulunut rockin mestaruussarjaan ja pitänyt rivinsä niin yhtenäisinä, että yhtyeestä on tullut lähes itsestäänselvyys. Tämä muuttui kolme vuotta sitten, kun kitaristi ja toinen lauluntekijä Richie Sambora jätti maailmankiertueen väliin eikä koskaan palannut yhtyeen riveihin.

Moni ehti jo povata yhtyeen menestystarinalle loppua.

Tämän vuoksi Bon Jovi todistelee uudella levyllä elinvoimaansa. Ovi on sijoiltaan ja ikkunat rikki, mutta tätä taloa ei kaada edes murskauspallo, laulaja Jon Bon Jovi kiteyttää nimikappaleessa.

”Juuri siitä on kyse”, yhtyeen kosketinsoittaja David Bryan vahvistaa. ”Kyllä, meillä on ollut vastoinkäymisiä eikä Richie ole enää mukana, mutta se ei estä meitä jatkamasta. Meidän yhtenäisyytemme ei ole myytävänä. Me teemme tätä, koska haluamme nähdä, mitä kulman takana vielä odottaa. Emme siksi, että meidän on pakko. Siinä on iso ero.”

”Ei tämä sentään mikään elinkautinen tuomio ole”, rumpali Tico Torres jatkaa.

”Tätä ei ole pakko tehdä, ja se oli Richien valinta. Hänellä on ollut omat ongelmansa, esimerkiksi päihderiippuvuuden kanssa, minkä vuoksi hän valitsi toisin. Ja se on ok. Se ei tarkoita, ettemmekö edelleen välittäisi hänestä.”

Aivan ensimmäistä kertaa Bon Jovin kestävyyttä ei nyt koetella. Vielä lähempänä hajoaminen oli jo 1990-luvun alussa, kun yhtye oli noussut suosionsa huipulle ja kiertänyt itsensä henkihieveriin.

Tuolloin yhtye päätti tukeutua terapeutin apuun. Tämä tapahtui jo kauan ennen kuin Metallica teki bänditerapiasta julkista Some Kind of Monster -dokumentissaan.

”Bändien hajoamiseen voivat vaikuttaa monenlaiset asiat. Kyse voi olla rahasta, maineesta, huumeista, ihan mistä vain”, Torres luettelee, ”mutta suurin syy on yleensä kommunikaation puute. Me istuimme alas terapeutin kanssa ja opimme puhumaan ongelmista. Sen ansiosta olemme pystyneet tekemään näin pitkän ja menestyksekkään uran.”

”Ja sen ansiosta selvisimme myös tällä kertaa.”

Bon Jovi on henkilöitynyt vahvasti keulakuvaansa, laulaja Jon Bon Joviin, vaikka kyseessä on aina ollut poikkeuksellisen tiivis bändiyhteisö.

Kuin yhtenäisyyttä korostaakseen koko yhtye on saapunut tapaamaan toimittajia Lontooseen. Kun Jon Bon Jovi antaa seinän takana haastatteluja tv-kanaville, yhtyeen muut alkuperäisjäsenet hoitavat printtimedian.

Sekä Bryan että Torres ovat pysytelleet laulajan tukena yli 33 vuoden ajan. Työnjako on ollut selvä alusta lähtien.

”Me annamme Jonin olla tähti”, Bryan naurahtaa, ”mutta Bon Jovia ei olisi ilman meitä muita.”

”Jon on keskushahmo ja tarinankertoja, kuten useimmat laulajat ovat”, Torres lisää. ”Hän osaa ottaa yleisön haltuunsa niin, että yhtäkkiä kaikki tuntevat olevansa osa show’ta.”

”Bändiksi tätä kutsutaan sen takia, että kukaan meistä ei olisi pystynyt tähän yksinään. Kun yhtye aloitti, se oli riskipeliä. Töitä oli paljon, mutta rahaa ei. Treenasimme äitini kellarissa, ja ajoimme keikoille isäni pakettiautolla. Minä jouduin toimimaan henkivartijana, kun puolet bändistä ajautui jatkuvasti ongelmiin. Kaikki osallistuivat tavallaan.”

Nyt Torres ja Bryan ovat vuosikymmenien ajan seuranneet yhtyeensä menestystä aitiopaikalta, yhtyeen takarivistä.

Näittekö heti alkuun, että Jon Bon Jovissa on ainekset yhdeksi sukupolvensa suurimmista rocktähdistä?

”Kukaan ei ole heti tähti, mutta hänessä oli kipinää”, Torres muotoilee.

”Jon halusi tähdeksi. Ja uskoakseni menestyneimpiä ovat ne ihmiset, jotka haluavat sitä eniten”, Bryan tarkentaa. Hänen muistonsa ulottuvat vielä kauemmas, sillä Bryan soitti samassa yhtyeessä Jon Bon Jovin kanssa jo 1970-luvun lopulla.

”Jon näki, että hän ei pääse mihinkään soittamalla lainakappaleita baaribändissä. Niinpä hän jätti oman yhtyeensä ja alkoi kirjoittaa lauluja. Hänellä oli visio. Jos haluat kokeilla onneasi bändin kanssa, sinun on todella tehtävä kaikki sen eteen. Jos et ole valmis tekemään duunia, sinun on parempi kokeilla onneasi arpajaisissa.”

Bon Jovin This House Is Not for Sale on juuri ilmestynyt.