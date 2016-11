Vanha kunnon Procol Harum esiintyi viime perjantaina Finlandia-talossa. Alkuperäiskokoonpanosta on jäljellä enää Gary Brooker, mutta se riittää pitkälle; barokista juontavien harmonioiden ohella Procol Harumin musiikki on nojannut alusta asti Brookerin ääneen.

Se oli hämmästyttävästi ennallaan ja palautti mieleen monet muistot. Siinä Gary Brookeria kuunnellessa ja vanhoja miettiessä ajatuksissa oli paljon myös Leonard Cohen. Tieto hänen kuolemastaan oli tavoittanut maailman saman päivän aamutunteina.

Kuolema on korjannut tänä vuonna kulttuurin alalla rankkaa satoa. HS listasi Cohenin kuolinuutisen yhteydessä tänä vuonna tuonilmasiin siirtyneitä muusikoita: David Bowie, Prince, Einojuhani Rautavaara, Riki Sorsa, Zarkus Poussa.

Tulevien vuosien lista on ikävä kyllä isoja nimiä täynnä sekin.

Maailman mediassa jonkin verran on saanut huomiota myös eräs kaukaisempi muusikkokuolema. Pakistanin suufi-muusikoiden ykköskaartiin kuulunut Amjad Sabri murhattiin kesäkuussa kotikaupungissaan Karachissa. Kaksi moottoripyörällä kulkenutta murhamiestä tulitti Sabrin autoa, kun tämä oli palaamassa television aamushow’n lähetyksestä. Joulukuun 23. vuonna 1976 syntynyt Sabri ei ollut ehtinyt täyttää neljääkymmentä.

Musiikkisukuun syntynyt Amjad Sabri alkoi 12-vuotiaana esiintyä isänsä Ghulam Farid Sabrin kanssa. Ghulam Farid Sabri (1930–1994) puolestaan oli maineikkaan Sabri Brothers -kokoonpanon kantavia voimia.

Nyt joku siellä saattaa kuulla kellojen kilisevän – ja käsiharmonin pauhaavan rytmikkäästi. Sabri Brothers kävi nimittäin Suomessakin, Provinssirockissa vuonna 1989 ja Savoy-teatterissa huhtikuussa 1993. Samaa, 1200-luvulta juontavaa qawwalia edustava pakistanilaisen musiikin supertähti Nusrat Fateh Ali Khan (1948–1997) on myös esiintynyt Suomessa.

Nykyään tällaiset vierailut ovat harvinaisia. Maailmantilanne on vaikeuttanut monien länsimaiden ulkopuolelta tulevien muusikoiden matkustamista. Live-musiikin maailma on pienentynyt.

Viime viikolla Pakistanin viranomaiset kertoivat, että Amjad Sabrin murhasta on pidätetty kaksi miestä. Heiltä takavarikoitujen aseiden ammukset täsmäävät murhassa käytettyihin. Toinen miehistä on Sabrin naapuri. Murhan motiivi on yhä auki, mutta viranomaisten mukaan miehet kuuluvat Taleban-yhteyksiä omaavaan anti-shiialaiseen ryhmään. Jo aiemmin toinen Talebania kannattava ryhmä oli ilmoittanut ottavansa vastuun murhasta.

Asiasta raportoivat kansainväliset uutistoimistot ja viime perjantaina myös tanskalainen musiikin sananvapausjärjestö Freemuse.

Samana päivänä Freemuse kertoi myös Saksan ulkoministeriön peruneen Istanbulin Saksan-konsulaattiin viime sunnuntaille suunnitellun Armenian kansanmurhan satavuotismuistokonsertin, jonne oli kutsuttu Turkin korkeinta johtoa. Ministeriön mukaan kutsut olivat lähteneet ennenaikaisesti, ilman ulkoministeriön hyväksyntää. Dresdenin sinfoniaorkesterin johtaja Markus Rindt puolestaan ihmetteli uutistoimisto Reutersille, mikä mahdollisesti olisi kaavailtu ”parempi hetki”: ”Tätä on suunniteltu vuosia.”

Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa? Ainakin hyvänä muistutuksena siitä, millaisia voimia ja symboliikkaa musiikkiin liittyy. Se on paljon muutakin kuin viihdettä tai henkilökohtaista nostalgiaa.