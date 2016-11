HS:n kirjallisuuspalkinnon voittanut Hanna Weselius ärsyyntyi somen sukupuoliraivoon: ”Miten ollaan tultu tilanteeseen, jossa kaikki loukkaantuu joka asiasta koko ajan tahallaan?”

Kuka?

Syntynyt Kajaanissa 1972, varttunut Pornaisissa. Kaksi lasta.

Opiskellut kirjallisuustiedettä ja valokuvausta. Valmistunut Taikista valokuvaajaksi 2001.

Työskentelee lehtorina Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmassa. Väitellyt tohtoriksi vuonna 2014, aiheena henkilökuvien rakentuminen aikakauslehdissä.

Viimeisin valokuvataideprojekti My Day Is a Many Splendoured Bird (2010).