Onko sinussa sitä jotakin, mitä kamera rakastaa? Suomalaismuusikkojen hovikuvaaja kertoo, mistä fotogeenisyys syntyy

Oli ehkä vuosi 1992, kun Harri Hinkka, (s. 1965) aloitteli uraansa valokuvaajana. Eräänä päivänä studioon asteli kokemattoman oloinen nuori nainen, joka halusi kerätä kuvia mallikansioonsa.

Hinkka katsoi naista hieman epäillen. Nainen oli pyöreäposkinen ja iholla oli jälkiä aknesta. Vartalokaan ei ollut vallitsevien mallinormien mukainen.

”Taitaa tulla pitkä sessio” Hinkka mietti itsekseen ja latasi 24 ruudun kinofilmin kameraansa.

Nainen laittoi meikin kuntoon ja asettui paikalleen.

Hinkka painoi silmänsä kameran etsimeen.

Nainen näytti uskomattomalta.

”Hän hymyili ja samalla hänen silmiinsä syttyi valo”, Hinkka kertoo. ”Tajusin, että nyt kymmenen ruutua riittää eikä enempää tarvita.”

Hinkka oli kohdannut uransa ensimmäisen todella fotogeenisen ihmisen.

”Vielä tälläkin hetkellä muistan hyvin, miltä hän näytti silloin.”

Tämän jälkeen tamperelaiskuvaajan studioon on astellut paljonkin ihmisiä, joita kameran jostain kumman syystä tuntuu rakastavan. Hän on keskittynyt urallaan nimenomaan henkilökuvaukseen, ja hänet on palkittu kahdesti Vuoden muotokuvaajana.

Tunnetuimpia ovat hänen suomalaismuusikoista ottamansa muotokuvat, joista hän pitänyt useampia näyttelyjäkin. Parhaillaan tamperelaishotellin aulassa on esillä hänen Eppu Normaalista vuosien varrella ottamiaan kuvia.

Kuvattujen muusikkojen joukkoon mahtuu niin fotogeenisiä kuin fotogeenittömämpiäkin tapauksia.

Fotogeenisyyden määrittelyn hän myöntää vaikeaksi.

”Jotkut ihmiset vain onnistuvat valokuvissa toisia paremmin”, hän sanoo. ”Se ei tarkoita, etteikö jokaisesta saisi hyvää kuvaa, mutta toisista sellaisen ottaminen vain vaatii vähemmän aikaa.”

Sanakirjassa fotogeenisyys määritellään yleensä ominaisuudeksi, joka saa henkilön onnistumaan valokuvissa poikkeuksellisen hyvin, vaikka tämä ei tosielämässä saisi aikaa vastaavaa vaikutusta.

Syitä ilmiöön ei ole pystytty pätevästi määrittelemään, mutta yleisesti sen on arvioitu johtuvan henkilön karismasta sekä fyysisistä tekijöistä, kuten kasvojen rakenteesta ja jopa valoa poikkeuksellisen kauniisti heijastavasta ihosta.

Hinkka pitää tärkeänä asennetta.

”Fotogeeniset ihmiset on usein hyvin tietoisia itsestään. Kuvauksissa he kuitenkin osaavat välittämättä liikaa tilanteesta. He tietävät jo miltä näyttävät, ja osaavat olla riittävän rentoja siinä.”

Yksi fotogeenisyyden mittari voisi olla kuvien onnistumisprosentti. Hinkan kuvattavista selllaisia ovat muun muassa Ismo Alanko, Dave Lindholm ja Pate Mustajärvi.

Fotogeenisyys tarkoittaakin hänelle jotain aivan muuta kuin pelkkää kauneutta.

”Kauniista henkilöstä saa helposti kauniin kuvan, mutta mielenkiintoisen kuvan ottaminen on paljon vaikeampaa”, hän sanoo.

Suuria lavojakaan hallitsevan esiintyjän lavakarisma ei välttämättä välity valokuvissa, vaan joskus Hinkka joutuu kuvaustilanteessa jopa karsimaan lavalla syntyneitä maneereita.

Hyvän muotokuvan ottamiseen ei hänen mielestään tarvita suurta avautumista.

”En oikeastaan usko, että kuvaustilanteessa kohde varsinaisesti paljastaa itseään. Enemminkin uskon, että jos katsoja näkee siinä sellaisen ulottuvuuden, niin se saattaa olla hänen omassa silmässään.”

”Minusta valokuva on kuitenkin kuori. Se on kuori ihmisestä.”

Mietin tässä vaan että mun tutusta saa älyttömän nättejä kuvia vaikka hän on .. no aika ruma.. Ja itsestäni tulee taas yleensä AINA aivan järkyttäviä kuvia vaikka pidän itteeni ihan kauniina.

Viesti demi.fin keskustelupalstalla.

Itsestään otettuihin kuviin kroonisesti tyytymättömiä Hinkka tyynnyttää valokuvauksen opettajaltaan kuulemallaan selityksellä. Tämän mukaan mikään ei korjaa ihmisen kuvaa niin paljon kuin oma silmä ja vieläpä haluttuun suuntaan.

Näin ihminen osaa kääntää peilissä paremman puolensa itsensä ihailtavaksi, mutta valokuva saattaakin sitten olla yllätys.

Lisäksi suomalaisen perusluonteeseen tuntuu kuuluvan kriittisyys omia kuvia kohtaan.

”En pidä itseäni mitenkään fotogeenisenä vaan katsellessani kuvia itsestäni tunnen oloni lähinnä kiusaantuneeksi”, Hinkka tunnustaa.

”Minusta selfiet tekevät suomalaisille todella hyvää, sillä niiden ottaminen väkisinkin liennyttää kamerapelkoa.”

”Kuvaustilanteessa onnistumisen kannalta tärkeintä kun on ottaa rennosti ja ajatella positiivisesti.”

Ja vielä viimeinen neuvo ennen räpsähtämistä:

”Kannattaa kuvata yläkulmasta. Silloin näyttää hoikemmalta.”

Hinkka valitsi kuvaamiaan fotogeenisiä henkilöitä. Kuvan alla hän perustelee valintansa.

Harri Hinkka

Ismo Alanko

Ismossa fotogeenistä on se, että hän on niin elastinen, siinä olemisessa on kevyttä liskoa. Hänen vartaloissaan on samanlaista taipuisuutta vartalossaan kuin useilla kuvaamillani naismalleilla. Ismo taipuu monenlaiseen. Hänellä on vartalonhallinta kunnossa. Myös katseessa on myös tiettyä mystiikkaa ja kasvonpiirteissä sopivaa kulmikkuutta. Ismon kanssa on helppo tehdä paljon erilaisia kuvia.

Pate Mustajärvi

Paulin kasvoissa on hienot muodot, mikä tekee niistä mielenkiintoiset. Tässä kuvassa hän on ikoninen patsas, kuten monissa muissakin, ja mielestäni kiinnostava kysymys on, missä vaiheessa hän on muuttunut sellaiseksi. Paulia ei juurikaan tarvitse ohjata vaan hän tietää, mitä haluaa. Kokemus tuo itsevarmuutta ja itsevarmuus tekee hänestä uskottavan. Luulen, että myös keskinäinen luottamuksemme näkyy lopputuloksessa.

Lulu

Tässä on yhdysvaltalainen burleskitaiteilija Lulu. Hänessä on mielestäni asennetta. Usein korkeat poskipäät näyttävät kuvassa hyvältä, niin hänelläkin. Muistan lukeneeni, että esimerkiksi James Deanin kasvojen on tulkittu olleen kulmikkuudessaan erittäin fotogeeniset.

Dave Lindholm ja Otto Donner

Tässä kuvassa on läsnä stabiilia karismaa. Herrat tulivat studioon ja asettuivat istumaan täysin tietoisena itsestään ja ulkonäöstään. Otoksia ei tarvittu kymmentä enempää, mikä on Davelle tyypillistä. Olen kuvannut häntä jo parikymmentä vuotta, ja aina hänessä on ollut jotain sellaista, mistä kamera pitää. Kuvaussessiot kestävät yleensä vain parikymmentä minuuttia, koska onnistumisprosentti kuvissa on niin hyvä.

Martti Syrjä

Tässä näkyy Martti Syrjän rohkeus heittäytyä. Hän ei pelkää näyttää karulta ja karskilta, rumaltakin. Se tekee hänestä yhtyeen fotogeneettisimmän hahmon; huomio kiinnittyy yleensä Marttiin. Tämä muuten kuvattiin studion sijasta hervantalaisessa baarissa, joka auttoi oikean tunnelman löytymiseen.

Tapani Perttu

Tapani Perttu on karismaa pullollaan. Hän on ammattilainen korkeimmalla tasolla. Sanoin hänelle esimerkiksi kuvauksissa, että ’otas vähän tapani perttua silmiin’ ja sen hän sitten teki. Valokuvaaminen on dialogia: pitää osata pyytää ja pitää osata antaa. Monet fotogeeniset ihmiset osaavat hymyillä pelkillä silmillään ja Tapani Perttu kuuluu heihin.