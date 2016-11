Maria Turtschaninoffin fantasiakirjan elokuvaoikeudet myytiin englantilaiselle elokuvayhtiölle – ”Tämä ylittää kaikki unelmani”

Suomenruotsalaisen Maria Turtschaninoffin suositun fantasiakirja Maresin menestys jatkuu. Kirjan elokuvaoikeudet on myyty englantilaiselle Film4-elokuvayhtiölle.

”Tämä ylittää kaikki unelmani, joista olen ikinä edes uskaltanut uneksia. Tämä on tosi iso juttu minulle”, kertoo Turtschaninoff.

Film4:n aiempiin menestystarinoihin kuuluvat muun muassa Oscar-palkitut elokuvat Slumdog Millionaire ja 12 Years a Slave.

”Film4 on ollut mukana tekemässä tosi laadukkaita elokuvia, ja se oli minulle tärkeä asia, kun tästä alettiin puhua”, Turtschaninoff sanoo.

Elokuvaoptioita myydään maailmalla tuhansia, eivätkä kaikki niistä välttämättä koskaan toteudu. Maresi-projekti etenee vaiheittain: elokuvaoption myynnin jälkeen kiinnitetään käsikirjoittaja, ohjaaja ja lopuksi näyttelijät, kertoo Turtschaninoffin agentti Elina Ahlbäck.

Kaupan neuvotteluista vastasi Elina Ahlback Literary Agency. Neuvottelut kestivät yhdeksän kuukautta.

”Syy miksi neuvoteltiin niin kauan oli se, että ei haluttu antaa optiota option vuoksi. Koska kiinnostuneita oli niin paljon, saatoimme valita parhaan yhteistyökumppanin. Tätä on todella työstetty”, kertoo Ahlbäck.

Ahlbäckin mukaan elokuvan jatkosuunnitelmista kerrotaan lisää vasta ensi vuoden alussa.

Maresi – Punaisen luostarin kronikoita (Tammi) on ollut kansainvälinen arvostelumenestys ja sen käännösoikeudet on myyty jo 17 maahan. Kirja voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2014.

Se on myyttiseen maailmaan sijoittuva feministinen fantasiakirja, mutta kirjan voi lukea myös satuna tai ajattomana tytön kasvutarinana.

Kirja kertoo nuoresta Maresi-tytöstä sekä naisten ja tyttöjen turvapaikasta punaisesta luostarista. Luostarissa kaikki saavat kehittää itseään taipumustensa mukaisesti.

Turtschaninoff arvelee kirjansa suosion johtuvan monesta syystä.

”Ilmeisesti löytyy kysyntää myös vähän herkemmälle fantasiatarinalle, jossa ei tarvitse pelastaa koko maailmaa. Maresi on vähän hiljaisempi kirja, psykologinen fantasiakirja, joka herättää vastakaiun lukijoissa ihan eri tavalla kuin olen aiemmin nähnyt”, Turtschaninoff sanoo

”Uskon, että yksi erittäin merkittävä asia on naisten ja tyttöjen asia. Vahvojen naisten ja tyttöjen selviytymisfantasiatarinoita maailma kaipaa”, Ahlbäck toteaa.

Ehkä kirjan päähenkilössäkin on jotain, sanoo Turtschaninoff.

”En osaa itse sanoa, mikä se on. Olen kirjoittamassa kolmatta kirjaa, ja palaan taas Maresin maailmaan. Saan olla Maresin kanssa. Se on myös minulle mielekästä, hän on ihana päähenkilö.”

Turtschaninoff on syntynyt Helsingissä 1977, asuu Karjaalla ja työskentelee vapaana kirjailijana. Ennen Maresia hän oli julkaissut neljä romaania, joista myös Arra oli Finlandia Junior -ehdokkaana 2009.

Maresi on ensimmäinen osa Punaisen luostarin kronikat -fantasiatrilogiassa ja se julkaistiin Suomessa 2014. Tänä vuonna Turtschaninoffilta on ilmestynyt trilogian toinen osa, romaani nimeltä Naondel – Punaisen luostarin kronikoita . HS:n arvostelussa kirja sai muun muassa kehuja kauniista kielestään ja täyteläisestä ihmiskuvauksestaan:”Kirjan tärkeimmäksi kysymykseksi nousee naisten asema yhteisöissä, joissa heille ei suoda ihmisarvoa.”

Turtschaninoff kertoo, että jo ajatus siitä, että joku joskus kääntäisi hänen kirjojaan englanniksi, tuntui aikoinaan hyvin epätodennäköiseltä. Se haave toteutui kuitenkin hyvin nopeasti, kun kirjoja myytiin Englantiin ja Yhdysvaltoihin.

”Se oli jo sellaista, että voiko suomenruotsalaiselle kirjailijalle edes sattua näin. Kirja on menestynyt niin hyvin Englannissa ja saanut niin mahtavia arvosteluja. Siitä on kirjoitettu siellä päivälehdissäkin, mikä on jopa Pohjoismaissa vaikeaa.”