Siinä hän on, poseeraamassa kuin malli konsanaan, kravatti heiluen ja kasvoilla vieno hymy, mies matkalla kohti suurempaa valtaa kuin maailmassa kellään. ”Hänen elämänsä, perheensä ja hämmästyttävä matkansa Valkoiseen taloon.” Donald Trump People-lehden kannessa.

Saman lehden, jonka sivuilla sen toimittaja Natasha Stoynoff kirjoitti ennen vaaleja Trumpin työntäneen hänet vuonna 2005 haastattelutilanteessa vasten seinää ja tunkeneen kielensä Stoynoffin kurkkuun.

Tämä on esimerkki Trumpin normalisoinnista, jota Yhdysvaltojen kulttuurisesti valveutuneen keskiluokan lukemat julkaisut, kuten New Yorker, The Atlantic, The New York Review of Books, Vox ja Slate, tällä hetkellä pelkäävät.

Trump esitti kampanjansa aikana rasistisia, naisvihamielisiä ja vammaisia pilkanneita kommentteja ja eleitä, sai vähintään toistakymmentä naista syyttämään häntä aiemmin tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta ja otti kampanjansa äänitorveksi radikaalikonservatiivisen Breitbart-sivuston, joka levittää salaliittoteorioilla, rasistisilla ja juutalaisvastaisilla viesteillä ryyditettyjä, valkoista valtaa haikailevia juttuja.

Yhteyksiä Breitbartiin, Trumpin lupausta lähteä oikeuteen häntä ahdistelusta syyttäneitä naisia vastaan ja rasistisia kommentteja ei mainittu sanallakaan ensimmäisessä isossa haastattelussa, jonka Trump antoi presidentiksi valitsemisensa jälkeen sunnuntaina CBS-kanavan 60 Minutes -ohjelmalle.

Kampanjan aikana esitetyt kommentit oletettiin haastattelussa jo valmiiksi pelkiksi heitoiksi, joita ei pitäisikään ottaa tosissaan. Näin Trump vältti todella kiperät kysymykset. Lisää normalisointia, arvioi muun muassa Media Matters -mediatutkimuslaitoksen tutkija Carlos Maza.

Tuon haastattelun jälkeen Trump nimitti Breitbartin johtajan Stephen Bannonin uuden hallintonsa päästrategiksi. Esimerkiksi Politico arvioi, että Bannonin ja sitä kautta Breitbartin pääsy Valkoisen talon kaikkiin tietoihin muuttaa Breitbartin Trumpin hallinnon tiedotuskanavaksi. Sivustolla olevat salaliittoteoriat ja muut valheet ovat jo nyt monin paikoin faktuaalisten juttujen seassa. Trumpin hallinnon on helppo syöttää skuuppeja suunnitelmistaan omalle tiedotuskanavalleen, ja muun median on pakko seurata, mitä Breitbart kirjoittaa. Se nostaa sivuston profiilia melkein välttämättä.

Yhdysvaltalaismediassa on kirjoitettu Trumpin voiton jälkeen paljon erilaisista sosiaalisista ja kulttuurista kuplista ja siitä, että Trumpin äänestäjiä täytyy ymmärtää, täytyy nähdä heidän ihmisyytensä ja huolensa taloudesta, maahanmuutosta, Black Lives Matter -liikkeestä ja muista asioista, jotka ovat tulleet ennen niin suojassa eläneen valkoisen enemmistön tietoisuuteen.

Toimittaja ja kirjailija Hua Hsu kirjoittaa New Yorkerissa, että liiallisen empaattisuuden ja toisen tyytymättömyyden huomioon ottamisen riskinä on kuitenkin, että se vahvistaa identiteettipolitiikan, jonka perustana on kieltää toisten ryhmien oikeus samoihin asioihin.

Sama kirjoittaja muistuttaa, että amerikkalaisuus on paisuva pesusieni, ei etnisyys. Tässä mielessä normalisointi on yksi tärkeimpiä tapoja, jolla amerikkalainen identiteetti toimii. Vaikka Yhdysvallat on syntynyt tietynlaisesta utopiasta, se on samalla maa, jossa utopiat törmäävät aina pragmatismiin, amerikkalaisuuden ehkä kaikkein merkittävimpään piirteeseen.

Trumpismin normalisointi on Hua Hsun mukaan silti hyvin arveluttavaa, koska se tarkoittaa sen hyväksymistä, että fasistisia piirteitä esittänyt Trump ja hänen radikaaleimmatkin kannattajansa haluavat lopulta samoja asioita kuin kaikki muutkin. Kirjoittaja vie ajatuksen kuitenkin vielä pidemmälle: mitä ”kaikki muut” tai ”me” edes tarkoittaa?

Rasismia, seksismiä ja muita vihoja ja pelkoja ei normalisoitu tänä vuonna. Ne ovat aina olleet normaaleja osalle ihmisistä.

”Mitä nyt kutsutaan normalisoinniksi, on meille, jotka jouduimme pitkään tottumaan näihin asioihin, vain yksi alistumisen muoto, joka kuuluu elämään ja sen mahdollisuuksiin”, Hua Hsu kirjoittaa. Ehkäpä tämänkin normaalin kanssa pärjää, ajattelee todennäköisesti moni eri vähemmistön jäsen.

Tottumuksen voima heikentää kaiken, kirjoitti Marcel Proust, mutta jatkoi:

”Henkilöt muistuvat parhaiten mieleemme unohtuneista pikkuseikoista (niin mitättömistä, ettemme koskaan ole tulleet kuluttaneeksi niitä ajattelemalla). Muistin parhain osa on ulkopuolellamme, sateen henkäyksessä, tunkkaisen huoneen ilmapiirissä tai ensimmäisen takkatulen tuoksussa, kaikkialla missä säilyvät älymme käyttökelvottomina hylkäämät ainekset, menneisyyden viimeiset ja parhaat voimavarat, jotka saavat meidät itkemään, kun kaikki kyyneleet jo ovat ehtyneet.”

Proust etsi kadonnutta aikaa ja menetettyä rakkautta, mutta samat rivit pätevät myös muuhun historiaan.

Mikäli Trump ja hänen hallintonsa aikovat toteuttaa Trumpin kampanjalupaukset, mikäli rasistiset, seksistiset ja jopa fasismin puolelle lipsahtavat puheet ja valheet jatkuvat hallinnon korkeimmalla tasolla, amerikkalaiset tottuvat niihin. Niin vain käy.

Mutta he myös muistavat ainakin joistain pikkuseikoista, että oli aika, jolloin tämä ei ollut normaalia. Että ehti kulua kahdeksan vuotta, jolloin oli täysin normaalia, että heidän presidenttinsä oli Barack Hussein Obama, jonka kauteen ei mahtunut Snowden-paljastuksia lukuun ottamatta isoa skandaalia ja joka nautti kautensa lopulla poikkeuksellisen suuresta kannatuksesta.

Obama ehtikin jo tämän viikon maanantaina muistuttaa, että kukaan ei luvannut, että demokratian pitäisi olla helppoa.

”Se on vaikeaa, ja tällaisessa isossa maassa sen varmaan pitääkin olla vaikeaa. – – He, jotka eivät äänestäneet [Trumpia], joutuvat tiedostamaan, että näin demokratia toimii. – – Toivottavasti se on muistutus siitä, että vaaleilla on väliä.”

”Asiat muuttuvat melko nopeasti, mutta ne eivät muutu vääjäämättä. Asiat muuttuvat, koska muutoksen eteen tehdään töitä”, Obama sanoi.

Annetaan tämän tekstin viimeinen sana The Atlantic -lehteen kirjoittaneelle wisconsinilaiselle Joseph Brittille, joka on työskennellyt republikaanipoliitikkojen kampanjoissa ja hallinnoissa:

”Demokratia on hallintojärjestelmistä ainoa, joka asettaa velvollisuuksia sekä hallituille että hallitsijoille. Se ei toimi, jos liian moni laistaa noista velvollisuuksista.”

Britt viittasi tällä republikaanien perinteisiin äänestäjiin, joille politiikasta on hänen mukaansa tullut vain pinnallista viihdettä ja peliä, jossa oman joukkueen toivotaan voittavan – oli ehdokkaana kuka tahansa. Puolueuskollisuus vei voiton uskollisuudesta amerikkalaiselle demokratialle, sen tehtävälle ja sen perinteille.

Brittin kirjeen viimeinen lause summaa melkein koko keskustelun, jota kulttuurilehdet ovat Trumpin voiton jälkeen käyneet:

”Minkä hinnan maamme ja koko maailma maksaakaan, ja kuinka kauan he sitä maksavat, koska kaikkein siunatuimmat amerikkalaiset epäonnistuivat niin täydellisesti tehtävässään kansalaisina.”