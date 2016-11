Jim Carrey ja Kati Outinen samassa elokuvassa – ”Roolini voisi ihan hyvin leikata pois”

Näyttelijä Kati Outinen on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt yhteisen elokuvan yhdysvaltalaisnäyttelijä Jim Carreyn kanssa. Hollywoodin kärkinimiin vuosikymmeniä kuulunut Carrey näyttelee pääosaa elokuvassa True Crimes.

Elokuvan ensi-iltaa juhlittiin viime kuussa Puolan Varsovassa sikäläisillä elokuvajuhlilla. Amerikkalais-puolalaisen elokuvan ohjaaja on suurelle yleisölle tuntematon kreikkalainen Alexandros Avranas.

Kati Outinen ei ole järin innostunut puhumaan roolistaan True Crimesissa.

Juhani Niiranen

”Se on tosi pieni rooli, ja tein sen jo vuosi sitten”, Outinen kertoo HS:lle.

”Minun roolini voisi ihan hyvin leikata pois eikä mitään jäisi pois murhamysteerin sisällöstä. Sinäkin teet elokuvasta juttua vain sen takia, että siinä on Jim Carrey.”

Outinen oli kuvauksissa Krakovassa mukana kaksi päivää. Hän näyttelee rikoselokuvassa poliisijohtaja neiti Malinowskaa, joka on Carreyn näyttelemän Tadek-nimisen poliisin esimies.

Outinen sanoo, että hän lähti mukaan elokuvaan koska piti ohjaaja Avranasin edellisestä elokuvasta Miss Violence. Toinen syy oli puolalaisnäyttelijä Agata Kulesza, jonka kanssa Outinen halusi samaan elokuvaan. Sen, että elokuvan pääroolissa oli Jim Carrey, kertoo Outinen tajunneensa vasta myöhemmin.

Outinen ei kuitenkaan päässyt näyttelemään Kuleszan kanssa, sillä suomalaisen ainoat kohtaukset olivat Jim Carreyn kanssa. Kohtauksissa Carreyn kanssa Outinen neuvoo ja toruu alaistaan ja antaa tälle myös sapiskaa.

”Carrey on hieno tyyppi. Hienoa tehdä hänenlaisensa ammattilaisen kanssa työtä. Häneen saattoi luottaa”, Outinen suostuu kertomaan.

Outinen ei ole nähnyt True Crimes -elokuvaa valmiina.

”Minun ikäisilläni naisnäyttelijöillä tällaiset roolit eivät tarkoita sitä, että töitä tulisi lisää. En ole koskaan kuulunut bankable-luokkaan enkä kuulu nytkään.”

Sana ”bankable” viittaa elokuvatähtiin, jotka ovat niin kuuluisia, että heidän nimensä siivittää elokuvia taloudelliseen menestykseen.

Saamallaan kuvauspalkkiolla Outinen kertoo maksaneensa vuokransa. Työsopimukseensa hän kertoo vaatineensa myös pykälän, ettei hänen tarvitse osallistua mitenkään elokuvan markkinointiin.

”True Crimes elää nyt elokuvana omaa elämäänsä. Minä teen itse paljon mielenkiintoisempia juttuja nyt.”

True Crimesin käsikirjoittaja on Jeremy Brock, jonka aiempia töitä ovat muun muassa elokuvat Charlotte Gray ja Last King of Scotland. Tunnetuin elokuvan tekijöistä on kuitenkin Carrey, joka on näytellyt pääosia elokuvissa kuten The Mask – naamio, Truman Show, Tahraton mieli sekä Man on The Moon, joka oli yksi 1990-luvun parhaimmista elokuvista.

Outinen, 55, on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia näyttelijöitä. Aki Kaurismäen luottonäyttelijä palkittiin Cannesissa parhaana naisnäyttelijänä vuonna 2002 elokuvasta Mies vailla menneisyyttä. Hänellä on myös kolme Jussi-palkintoa rooleistaan Kaurismäen elokuvissa.

True Crimes perustuu New Yorker -lehden artikkeliin vuodelta 2008. Artikkeli kertoo surmatyöstä vuonna 2000. Silloin 35-vuotias puolalainen yrittäjämies löytyi pikkujoesta sidottuna. Hänet oli siepattu ja tapettu. Murha oli jäänyt selvittämättä, kunnes 2003 tapaus päätyi poliisin erikoisosaston ratkaistavaksi. Osaston poliisi kiinnostui tapauksen erikoisista yksityiskohdista.

Uhrin kännykkää myytiin netissä pian surmatyön jälkeen ja myyjäksi paljastui poliisin tutkimuksissa nuori älykkö, joka oli innostunut Jacques Derridan ja Michel Foucaultin kirjoituksista. Nuorukainen oli vastikään julkaissut romaanin, jossa oli vaikutteita Dostojevskin Rikoksesta ja rangaistuksesta. Poliisi alkoi uskoa, että ratkaisu murhamysteeriin löytyisi postmodernistisesta kirjasta.

Arvostelijat maailmalla eivät ole pitäneet True Crimes -elokuvaa hääppöisenä.

”Rikostapauksen herkulliset yksityiskohdat ja loistava kansainvälinen tähtikaarti on valitettavasti hukattu”, arvioi The Hollywood Reporter. Brittiläinen Screen puolestaan kirjoittaa, että ”harva elokuva nykyään on näin ikävystyttävä”.

Outisen ja Carreyn lisäksi elokuvassa näyttelevät ranskalainen Charlotte Gainsbourg, romanialainen Vlad Ivanov sekä joukko puolalaisia näyttelijöitä. Heidän joukossaan on Outisen ihailema Agata Kulesza, joka näytteli isoa roolia puolalaiselokuva Idassa, joka oli iso indie-hitti pari vuotta sitten.

Yhtenä tuottajana on toiminut Hollywoodin nimihahmoihin vuosia kuulunut Brett Ratner. Verkkosivusto Playlistnetin mukaan tarina oli aiemmin kiinnostanut myös puolalaistaustaista ohjaajaa Roman Polanskia.