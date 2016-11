JSN:ltä vakava huomautus Radio Suomipopille – Aamulypsy-ohjelmassa soitettiin Mikki Hiiri merihädässä -laulua venepakolaisista kertovan uutisen yhteydessä

Radio Suomipop on saanut Julkisen sanan neuvostolta vakavan huomautuksen. Syynä on se, että suositussa Aamulypsy-ohjelmassa juontajat soittivat Välimereltä pelastetuista Eurooppaan pyrkijöistä kertovan uutissähkeen tehosteena Mikki Hiiri merihädässä -lastenlaulua.

Asiasta kantelun tehneen henkilön mukaan juontajat vitsailivat asiasta jälkeenpäin.

JSN:n päätöksen mukaan tämä loukkasi Eurooppaan pyrkijöiden ihmisarvoa: ”Neuvosto pitää ihmisarvon loukkaamista vakavana, koska se tehtiin uutislähetyksessä ja se oli harkittua, sillä musiikki oli pitänyt erikseen lisätä uutiseen. Lisäksi ihmisarvon loukkaaminen on ollut toistuvaa. Kappaletta soitettiin ainakin kahdessa peräkkäisessä uutislähetyksessä, ja sama radio-ohjelma on saanut äskettäin langettavan päätöksen vastaavanlaisesta ihmisarvon loukkaamisesta.”

Ohjelmapäällikkö Paula Niska-Vuorinen myönsi tapahtuneen ylilyönniksi JSN:lle toimittamassaan vastauksessa.

”Aamuohjelmamme Aamulypsy on varsin humoristinen ohjelma, mutta tässä tuli selkeä ylilyönti. Ymmärrämme, että virhe on erityisen raskauttava, koska Aamulypsy on Suomen kuunnelluin aamuohjelma.”

Niska-Vuorisen mukaan kyseistä ohjelmaa vetivät silloin Aamulypsyn vakiojuontaja Juha Perälä yhdessä varamiehenä toimineen Juha Vuorisen kanssa. Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala olivat silloin kesälomalla.

”Olen jutellut heidän kanssa ja he kovasti pahoillaan ja ovat vakuuttaneet, ettei heidän missään tapauksessa ollut tarkoitus heittää minkäänlaista rasistista läppää ja naureskella vakavalle asialle”, Niska-Vuorinen kertoo.

Radio Suomipop sai myös toisen langettavan tuomion. Se koskee Popstudio-ohjelmaa, jossa haastateltiin vahvasti päihtynyttä Matti Nykästä.

JSN:n historian ensimmäisen vakavan huomatuksen sai viime vuonna Radio Rockin juontaja Jone Nikula, joka moitti kovin sanoin hinkuyskään kuolleen vauvan vanhempia. Nikulan väitteet perustuivat väärään tietoon.

Radio Suomipop ja Radio Rock ovat molemmat Nelonen Median radiokanavia.

Helsingin Sanomat ja Radio Suomipop kuuluvat samaan konserniin.