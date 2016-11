Galleriaperheen vesa Frej Forsblom palasi Turkuun ja toi mukanaan kansainvälisen taidekaupan maailman – ja sen hinnat

Makasiini Contemporary -gallerian avajaisnäyttely esittelee uuden toimijan linjan, ja se kulkee New Yorkin ja Turun välillä

Suomalaisen galleriakentän painopiste siirtyi eilen piirun verran Helsingin keskustasta kohti länttä, kun Makasiini Contemporary avasi illalla ovensa Turussa Tuomiokirkon varjossa.

Niin sanottuun Maaherran makasiiniin remontoitu galleria aloittaa kansainvälisellä ryhmänäyttelyllä, jossa on yksi teos kultakin taiteilijalta – New Yorkissa työskenteleviltä Keltie Ferrisiltä, Rashid Johnsonilta, Luis Gispertiltä ja Jacob Hashimotolta, turkulaisilta IC-98:lta ja Heikki Marilalta sekä Klaus Kopulta ja Tiina Elina Nurmiselta. Valokuvataiteilija Tiina Itkoselta on esillä suurempi sarja Grönlannissa kuvattuja valokuvia.

Avajaisnäyttelyn taiteilijalista on viesti: nyt ei pelata maakuntaliigassa vaan lähtökohdat ovat kansainväliset. Kaikki näyttelyn taiteilijat ovat alallaan tunnettuja ja arvostettuja. Kovimmassa nosteessa heistä on ehkä afroamerikkalaisesta historiasta ammentava Rashid Johnson (s. 1977), jonka mustalla saippualla ja vahalla kaakelipinnalle tehty teos The Crowd (2015) tervehtii galleriakävijää heti ovella.

Syyskuussa Johnsonin näyttely New Yorkin Hauser & Wirth -galleriassa sai New York Timesin taidekriitikko Roberta Smithiltä loistavan arvion.

Kansainvälinen maine näkyy myös kansainvälisinä hintoina: Johnsonin teoksesta saa Makasiinissa maksaa 153 000 euroa siinä, missä Tiina Itkosen valokuvateoksia saa edullisimmillaan muutamalla tuhannella eurolla.

Makasiini Contemporary on Turussa rohkea veto. Kaupungissa on vain muutamia kaupallisia, ei taiteilijaliittojen ja -yhdistysten ylläpitämiä gallerioita, ja nekin keskittyvät lähinnä kotimaiseen taiteeseen.

Makasiinin galleristi on monelle tuttu kasvo Helsingistä: Frej Forsblom, 43, työskenteli pitkään isänsä Kaj Forsblomin galleriassa, joka sijaitsee Ruttopuiston laidalla. Forsblomit johtivat Galerie Forsblomia rinnakkain, ja Frej Forsblom vastasi erityisesti gallerian kansainvälisestä toiminnasta, kuten Miamin, New Yorkin ja Madridin taidemessuista.

”Mutta Turusta kaikki alkoi”, sanoo Frej Forsblom.

Kun Frej oli lapsi, Kaj Forsblom pyöritti Grafiart-galleriaa ensin Turun Eerikinkadulla ja sitten Yliopistonkadun ja Aninkaistenkadun kulmassa. Frejn äiti piti puolestaan kehystysliikettä Kauppiaskadun ja Maariankadun kulmassa.

Sattumoisin Makasiini Contemporary avautui 17. marraskuuta, samana päivänä kun isä-Forsblomin ensimmäinen galleria 39 vuotta sitten.

Frej Forsblom opetteli alan työt perusteista asti.

”Oli se sitten kehystämössä tai galleriassa, siitä lähdettiin, että kaikki osa-alueet pitää osata ainakin jollain tasolla”, hän kertoo. ”Kehystysliikkeessä homma aloitettiin kellarista kehyksiä tekemällä ja galleriassa ripustamalla.”

Frej Forsblom sanoo tienneensä jo 13-vuotiaana että hänestä tulee galleristi. Ensimmäisen näyttelynsä Forsblom ripusti Grafiartissa 16-vuotiaana. Taiteilija oli laatikkoteoksistaan tunnettu Juhani Harri.

Täysipäiväisesti hän lähti perhebisnekseen kuitenkin vasta vuonna 2004. Galerie Forsblomissa Helsingissä vierähti 11 vuotta.

Päätös omasta galleriasta kypsyi pikkuhiljaa.

Vuosi sitten Forsblom muutti takaisin Turkuun. Kaupunki oli muuttunut kymmenessä vuodessa eurooppalaisemman tuntuiseksi. Oli ravintoloita ja kahviloita, ja Aurajoen ranta oli herännyt eloon uudella tavalla.

Sopiva galleriatila löytyi pitkän etsiskelyn päätteeksi, sattumalta. Turun yliopistosäätiö etsi vuonna 1832 rakennettuun Maaherran makasiiniin vuokralaista. Aikoinaan hevos- ja vaunutallina palvellut rakennus tarjoaa gallerialle nyt noin 200 neliömetrin tilat.

Aiemmin syksyllä Forsblom kertoi HS:n haastattelussa haluavansa pyörittää galleriaa nyt omista lähtökohdistaan.

Erityisesti Forsblom haluaa tehdä töitä oman ikäpolvensa eli uransa keskivaiheilla olevien taiteilijoiden kanssa, kuten hän teki Helsingissäkin. Heidän rinnalleen hän aikoo tuoda nuoria taiteilijoita.

Makasiinin kevätnäyttelykauden avaa nuori Viljami Heinonen (s. 1986), sitten tulevat Markus Konttinen (s 1957), newyorkilainen Fabian Marcaccio (s. 1963) ja sitten pissaava poika -veistoksestaan tunnettu Tommi Toija (s. 1974).

”Kasvamisen prosessi kiinnostaa minua valtavasti”, Forsblom sanoo – sekä taiteilijan kasvaminen että galleristin ja taiteilijan välisen yhteistyön kehittäminen.

Galleristin työsarkaan kuuluu muun muassa taiteilijoiden sparraamista, näyttelyiden tekemistä, asiakassuhteiden hoitoa, yhteistyötä museoiden kanssa ja taiteilijoiden esittelyä keräilijöille niin Turussa kuin ulkomaillakin.

Mutta ensin pitää saada galleria auki. Päivää ennen avajaisia katolla vielä paukutetaan ja sisällä häärää remonttiväkeä huomioliiveissään. Taiteilijakaksikko IC-98 eli Visa Suonpää ja Patrik Söderlund ovat tullut installoimaan omaa teostaan.

Pojan lähtö perheyrityksestä ei Frej Forsblomin mukaan ollut välirikko.

Yleensä taiteilijalla on kussakin maassa yksi galleristi, mutta Forsblomit tekevät yhteistyötä muun muassa Heikki Marilan ja Jacob Hashimoton suhteen.

Kun Forsblomilta kysyy, mitkä kolme asiaa hän on oppinut isältään galleriabisneksestä, hän liikuttuu yllättäen lähes kyyneliin.

”Kova kysymys”, hän sanoo sitten. ”Niin paljon. En minä olisi tässä ilman isääni.”

Perhebisneksessä taidetta on eletty kokonaisvaltaisesti ja töitä tehty paljon. 11 vuoden työkokemus Galerie Forsblomissa tuntuu 20 vuodelta, Forsblom sanoo.

”Olen saamastani opista valtavan kiitollinen.”

Isältään hän kertoo oppineensa muun muassa periksiantamattomuutta. Ja sen, että taidetta täytyy nähdä hirveän paljon: käydä näyttelyissä ja taiteilijoiden studioilla. Se on ainoa tapa harjaannuttaa silmää. Se ei päde vain galleristeihin vaan kaikkiin jotka haluavat ymmärtää taidetta.

”Musiikista oppii kuuntelemalla ja taiteesta katsomalla. Se vaatii toistoa”, Forsblom sanoo.