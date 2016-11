Saara Aalto laulaa lauantaina Titanicista tutun kappaleen: Britannian X Factorin teemana on nyt elokuvamusiikki

Viikko sitten tuomariston villinnyt Saara Aalto laulaa Titanic-elokuvasta tutun My Heart Will Go On -kappaleen Britannian X Factorin seuraavassa vaiheessa huomenna lauantaina. Illan tv-lähetyksen teemana on elokuvamusiikki. Parhaan alkuperäisen laulun Oscar-palkinnon vuonna 1997 voittaneen kappaleen lauloi alun perin Céline Dion. Kanadalaislaulajan tavaramerkiksi nousseen kappaleen on säveltänyt Jacob Horner ja sen sanoituksesta vastaa Will Jennings.

Lauantain suora lähetys Britannian X Factorista alkaa ITV-kanavalla Suomen aikaan kello 22.00.

Maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonaa myyneen My Heart Will Go On -kappaleen kimppuun käyvän Saara Aallon mentorina toimii Sharon Osbourne, jolla on kisassa mukana vielä toinenkin tähtioppilas – räppäri Anna Georgette Gilford eli Honey G, joka esittää kahden biisin potpurin It’s Like That / Gettin’ Jiggy With It.

Jason Nevinsin versioima Run-D.M.C:n hip hop -hitti It’s Like That on elokuvasta Keith Lemon: The Film (2012). Will Smithin biisi Gettin’ Jiggy With It taas linkittyy mutkan kautta Whit Stillmanin ohjaamaan elokuvaan Last Days of Disco vuodelta 1998.

Elokuvan ääniraitaan nimittäin kuuluu Sister Sledgen klassikkobiisi He’s the Greatest Dancer (1979), jota sämplätään Will Smithin vuonna 1997 julkaistussa Grammy-palkitussa kappaleessa.

Nuorten miesartistien sarjassa Matt Terry taas esittää Sam Smithin biisin Writing’s on the Wall Bond-elokuvasta 007 Spectre (2015) ja Ryan Lawrie puolestaan Elviksen Jailhouse Rockin samanimisestä elokuvasta vuodelta 1957. Emily Middlemas luottaa Garry Marshallin ohjaamaan elokuvaan Pretty Womaniin (1990) – ja ruotsalaiseen pop-musiikiin. Hän esittää Roxetten biisin It Must Have Been Love, jonka on säveltänyt Per Gessle.

Biisi tehtiin alkujaan joulusingleksi, mutta se ilmestyi vain Ruotsissa 1987, koska Euroopan Emi ei suostunut sitä julkaisemaan. Silloisen biisin koko nimi kuului It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted).

Ainoana poikabändina Britannian X Factorissa vielä jatkava 5 After Midnight liikkuu soulin maisemissa. Trio on valinnut Alan Parkerin ohjaaman elokuvan The Commitments vuodelta 1991. Kappaleeksi on seuloontunut Try a Little Tendernness, jonka elokuvassa esittää Andrew Strongen (s. 1973) johtama yhtye. Parhaiten biisi tunnetaan kuitenkin Otis Reddingin versiona vuodelta 1966.