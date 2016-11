Trumpin veikkaus meni väärin: The New York Times on saanut yli 40 000 uutta tilausta vaalituloksen selviämisen jälkeen

Yhdysvaltainen sanomalalehti The New York Times on saanut yli 40 000 uutta tilausta Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen selviämisen jälkeen. Uudet tilaukset kattavat sekä verkkolehden että perinteisen paperilehden.

Kasvuvauhti on suurin sitten vuoden 2011, jolloin The New York Times otti käyttöön verkossa maksumuurin. Tilanne on siinä mielessä paradoksaalinen, että kasvun veturina toimii The New York Timesiin nihkeästi suhtautuva Donald Trump.

Juuri hän veti uusia lukijoita seuraamaan USA:n presidentinvaalien uutisointia ja jälkipyykkiä- Lukijat viettivät aikavälillä 8.–10. marraskuuta 2016 viisi kertaa enemmän aikaa lehden eri versioiden kanssa kuin keskimäärin.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien varsinainen äänestyspäivä oli 8. marraskuuta, ja Trumpin voitto varmistui seuraavana aamuna.

The New York Timesin toimitusjohtajan Mark Thompsonin mukaan ihmisten kiinnostus presidentinvaaleja kohtaan ja hämmennys vaalituloksesta näkyi uusina tilauksina. ”Kyseessä ei ole mikään satunnainen piikki. Ihmisiä selvästi kiinnostaa myös se, minkälaiseksi Trumpin hallinto muodostuu.”

Donald Trump julkaisi tällä viikolla laajan lehdistötiedotteen, jossa hän ilmoitti ryhtyvänsä sotaan The New Tork Timesia vastaan. Lähes kolmasosa lehdistötiedotteen tekstistä sisälsi voimakasta kritiikkiä lehden uutisointia ja painotuksia kohtaan. Trump arveli esimerkiksi, että lehti menettää tuhansia tilaajia, koska se ei osaa käsitellä Trump-ilmiötä asiallisesti.

Hän oli myös ärtynyt siitä, että lehti spekuloi hänen tulevilla ministerinimityksillään. ”Vain minä tiedän ne.”

Rivien väliin oli piilotettu selvä viesti: lehti valehtelee.