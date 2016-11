Kesällä 2003 oli kova meno päällä, sillä Suomen Mannerheim oli matkalla Hollywoodiin. Mannerheim-elokuvaa oli suunniteltu viisi vuotta, ja ohjaaja Renny Harlin oli taas kerran lentänyt Kaliforniasta Suomeen puhumaan suurmieselokuvasta.

Tapasin Harlinin tuolloin hotelli Kämpissä. Harlin oli pikku hiprakassa, mutta varma asiastaan: elokuva Mannerheimista oli tulossa, vain rahaa puuttui. Euroja puuttui oikeastaan paljon, sillä budjetin piti olla jopa 60 miljoonaa. Kämpissä Harlin kaipasi sitä ensimmäistä miljoonaa, jolla joku Akiva Goldsmanin kaltainen nimekäs Hollywood-käsikirjoittaja olisi palkattu tarinaa muokkaamaan.

Tuosta tapaamisesta Kämpissä kirjoitin ensimmäisen Mannerheim-uutisjuttuni. Siitä on 13 vuotta enkä ole kirjoittanut vielä viimeistä. Nyt tiedetään, että kenraalien, Harlinin ja Markus Selinin ideoima elokuva ei valmistunut. Jäi vain konkurssi, riitoja ja miljoonien velat. Myös kaikki muut vastaavat ideat ovat jääneet kirjoituspöydälle. Miksi?

Onko Mannerheim elokuvaväelle pakkomielle?

Etsin vastausta ensin Mannerheimin kotimuseosta Helsingin Kaivopuistosta. Carl Gustaf Emil Mannerheimin syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Ja tarinoita hänestä riittää.

On tutkimusmatkat Aasiassa, oli upseerinura tsaarin armeijassa ja sota-ajan johtajuus. On valkoisen Suomen pelastaja, ja punaisten vihaama lahtari. On myös naisystäviä ja homotarinat, ja taustalla raha-asiat sotkenut isä, kreivi. Tuoreeltaan Mannerheim-tietoa on tarjoillut historioitsija Teemu Keskisarja, jonka mukaan Mannerheim oli nuorena lintsari ja kiusaaja, jonka tekoset viittasivat enemmän vankila- kuin sotilasuralle.

Astun ovesta kotimuseon halliin, ja mitä näen ensimmäiseksi: suomalaisen elokuvatuottajan!

Tuottaja Ilkka Matila väittää olevansa museossa sattumalta, esittelemässä näyttelyä ystävälleen. Matila tunnetaan muun muassa elokuvien Rukajärven tie ja Äideistä parhain tuottajana, ja hän kieltää jyrkästi suunnittelevansa Mannerheim-elokuvaa.

Kyllä Matila tietää, miksi Mannerheim kiinnostaa. On hänkin elokuvaa aiheesta miettinyt. ”Mannerheimista on niin moneksi”, Matila sanoo.

Harlin ja Selin olisivat tehneet isänmaallisen suurelokuvan Mannerheimin koko elämästä. Matila kertoo toivoneensa elokuvan valmistuvan, mutta arvelee, että Mannerheim-elokuvien epäonni johtuu osin juuri suurmieselokuvan ideasta. On vaikea kertoa samalla ihmisestä ja suurmiehestä.

Renny Harlin

”Mannerheimin tarinassa ei ole näkökulmahenkilöä, jonka kautta tarinaa voisi kertoa. Se on iso ongelma. Hän oli yksinäinen susi”, Matila sanoo.

Matila suunnitteleekin parhaillaan elokuvaa toisesta merkkimiehestä eli presidentti Urho Kekkosesta ystävän Maarit Tyrkön kirjojen pohjalta.

Mannerheim on usein esitetty suurmiehenä. Sen huomaa, kun nousee kotimuseon toisen kerroksen näyttelyyn. Mannerheimia on näytelty kymmenissä teatteriesityksissä, ja lähes kaikissa Mannerheimia näytellään marsalkan univormussa. Hyvä elokuva ei kuitenkaan voi olla kuin juhlapostimerkki.

Soitetaan Dome Karukoskelle.

Karukoski yritti tehdä Mannerheimista elämäkertaelokuvaa Harlinin jälkeen. Ei onnistunut, rahaa ei ollut, ja nyt Karukoski viimeistelee elokuvaa taiteilija Tom of Finlandista. Karukosken mukaan Mannerheim olisi ideaali elokuvahenkilö, ristiriitainen sankari James Bondin ja Kummisedän tapaan. Aihe myös kiinnostaisi suomalaisia.

”Haaste on budjetti, kun kuvitat sotaa. Ja suureksi haaste kasvaa ilman ulkomaisia katsojaodotuksia. Pitää keksiä fiksu tapa pitää budjetti pienenä”, Karukoski sanoo ja myöntää, että Mannerheim kiinnostaa elokuvantekijöitä myös uramielessä.

”Tiettyjen aiheiden voi ajatella tuovan mukanaan mainetta ja mammonaa. Mahdollisimman vaikeaa aihetta etsitään juuri siksi, että onnistuessaan se tuottaa myös mahdollisimman suuren onnistumisen tunteen”, Karukoski arvioi.

Karukoski arvelee, että jos hän aloittaisi elokuvan nyt nollasta, hän kertoisi Mannerheimista rajatummin. Samoin ajattelee Claes Olsson, jonka Mannerheim-hanke tuli julki vasta vuosi sitten.

YLE

Olsson on ohjaaja-tuottaja, joka on suunnitellut C. G. E. Mannerheim 1917 -elokuvaa. Siinä seurataan Mannerheimia helmikuun vallankumouksen jälkeen Odessasta Venäjältä sisällissodan alkuun Suomeen 1918. Vähän sama idea Mannerheim-elokuvaksi on ollut myös Jörn Donnerilla. Kerrottaisiin siis Mannerheimista ennen kuin hänestä tulee Suomen historian iso henkilö. Vaan arvatkaa mitä?

Elokuvaa ei tehdä, puoli miljoonaa euroa puuttuu. Elokuvasäätiö ja Suomi 100 vuotta -toimikunta ovat sanoneet ei. ”Pännii”, Olsson myöntää.

”Elokuva olisi ollut kertaus siitä, miten sattumat ja tahdonvoima pelaavat yhteen, ja miten silloin voi syntyä henkilö, jolla on merkitystä historiassamme. Meillähän ollaan vieläkin erimielisiä Mannerheimin persoonasta”, Olsson kertoo.

Olssonille on ehdotettu elokuvan tekoa tuoreemmasta aiheesta, vaikka poliitikko Väinö Tannerista. Onko Mannerheim-elokuvista puhumiseen jo kyllästytty? Luullaanko että elokuva olisi jo tehty?

”Nimenomaan”, Olsson sanoo.

Mannerheimista onkin tähän mennessä valmistunut lähinnä provokatiivisia metateoksia, jotka ovat kommentoineet suurmieselokuvaa ja myyttiä.

Osuuskunta Camera Cagliostro

Näitä ovat olleet Ylen Keniassa kuvattu elokuva, Katarina Lillqvistin animaatio sekä Lauri Maijalan ohjaama näytelmä teatteri Rujossa.

Yksi Mannerheimien takkuilun syy on toinen kansalliseksi suurelokuvaksi mielletty hanke eli Tuntematon sotilas. Aku Louhimiehen ohjaus on vienyt rahoitusta Mannerheim-hankkeiden edestä.

Jututan nuoremman polven ohjaaja Oskari Sipolaa, joka on myös suunnitellut elokuvaa Mannerheimista Anna Ruohosen käsikirjoituksen pohjalta. Sipola ei halua projektistaan puhua. Se tiedetään, että elokuva kertoisi Mannerheimin ja Kitty Linderin vuosikymmenien ystävyydestä.

Mutta kas: rahoitusta ei tälläkään idealla vielä ole.

”Suurimmasta osasta elokuvahankkeista ei tule mitään”, hän muistuttaa. Ja Mannerheim-elokuvakin valmistuu joskus, ehkä useampi, Sipola sanoo.

Ohjaaja Lauri Törhönen puhuu suoraan Mannerheim-elokuvien kirouksesta. Hän vastaa puhelimeen kesken kirjoitustyön. Aiheen voitte arvata.

”Sanoisin että tätä vaivaa joku spell (kirous), jos uskoisin yliluonnolliseen”, Törhönen sanoo.

Nikki Stanghetti

Törhönen on valmistellut elokuvaa Mannerheimin kuokkavieras. Siinä tarina olisi rajattu 18 tuntiin, jolloin Hitler saapuu Suomen marsalkan 75-vuotissyntymäpäiville 1942. Törhönen kertoo löytäneensä syyn, miksi Hitler halusi Suomeen – mutta Törhösenkään Mannerheim-elokuva ei etene. Rahoitusta ei ole. Niinpä Törhönen kirjoittaa nyt käsikirjoituksen pohjalta kirjaa.

”Hitler ja Stalin saavat olla kateellisia siitä, miten Mannerheim on hoitanut menneisyytensä. On mielenkiintoista miten sellaisen aseman voi saavuttaa”, Törhönen ihmettelee.

Ensi vuonna hän aikoo tehdä elokuvan – siitä, miksi Mannerheimista on vaikea tehdä elokuva.

Kaivan esiin sen ensimmäisen Mannerheim-elokuvauutiseni vuodelta 2003. Hanke on jumissa käsikirjoitusvaiheessa, lukee vanhan HS-uutisen otsikossa. Samalla muistan, mitä kollegani sanoi 13 vuotta sitten, kun tuo juttu ilmestyi:

”Voi olla, että tämä Mannerheim on sellainen elokuva, joka elää vain lehtien palstoilla.”

HS Teema -lehden 108-sivuinen Mannerheim-numero ilmestyy 24.11. Se käy läpi Mannerheimin uraa ja elämää useista näkökulmista.