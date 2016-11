Vuoden paras rikosromaani? – Pierre Lemaîtren pirullinen, älykäs ja yllättävä Camille on HS Kirjaston viikon kirja

Ranskan suosituimpiin rikoskirjailijoihin lukeutuva Pierre Lemaître (s. 1956) on noussut nopeasti Tapaukseksi myös Suomessa.

Kovin pienikokoisen pariisilaisylikomisario Camille Verhoevenin työtä ja elämää kuvaava dekkarisarja pääsi täällä alkuun, kun Sirkka Aulanko suomensi ja Minerva julkaisi Ranskassa vuonna 2011 ilmestyneen teoksen Alex.

Nyt HS Kirjaston viikon kirjaksi nouseva Camille jatkaa siitä, mihin Alex jäi – ja on siis luettavissa ilmaiseksi sähköisessä HS Kirjastossa.

Myös Alex löytyy HS Kirjastosta. Viikon kirja se oli viime juhannuksena.

Sirkka Aulangon tuorein Lemaître-suomennos Irène ilmestyi elokuussa.

”Pirullinen, älyllinen ja yllättävä ovat heti mieleen nousevia laatusanoja kuvaamaan Pierre Lemaîtren Camillea”, kriitikko Petri Immonen luonnehti ja antoi teokselle täydet viisi tähteä (HS 5.6. 2016).

Piristävää on rikoskomisarion epätavallinen hahmo. Keski-ikäinen, älykäs ja äkkiväärä Verhoeven asuu toki vähän yllätyksettä kissansa kanssa – mutta hänellä on pituutta vain 146 senttiä. Hän myös ottaa luulot pois kaikilta, jotka erehtyvät aliarvioimaan häntä.

Camille alkaa jalokiviliikkeen ryöstöllä, jonka aikana hakataan Verhoevenin rakastama nainen liki hengiltä. Sääntöjä rikkoen Verhoeven tarttuu itse juttuun, joka pian osoittautuu menneisyyden haamuja herätteleväksi petosten ja koston kudelmaksi.

Immosen mukaan Camille vahvistaa Lemaîtren lukeutuvan uuden ranskalaisen rikoskirjallisuuden kärkinimiin. Eikä vain siksi, että leskimies Verhoevenin hahmossa yhdistyy terävä äly taiteellisuuteen ja melankoliseen herkkyyteen hyvin inhimillisesti.

”Intensiivinen teksti on lisäksi taidokkaasti rytmitettyä, ja siinä on tunnelmia ja kaunokirjallisia tasoja, joita tusinadekkaristit eivät hallitse”, Immonen kirjoittaa. ”Juuri se nostaa Lemaîtren edesmenneen P.D. Jamesin veroiseksi taituriksi.”

Lemaîtren rikosromaaneja on myyty yli 20 maahan.

Vuonna 2013 hän sai Alexista vuoden parhaalle rikosromaanille myönnettävän The International Dagger -palkinnon. Palkinnon myöntää Crime Writers’ Association, ja sen ovat saaneet aiemmin muun muassa Stieg Larsson, Jø Nesbo, Håkan Nesser ja Fred Vargas.

Dekkarien sijaan Lemaîtren ura Suomessa alkoi kuitenkin historiallisella romaanilla Näkemiin taivaassa (2014). Sen alkuteosta Au revoir la-haut on myyty Ranskassa yli 600 000 kappaletta. Romaani oli lisäksi Prix Renaudot, Prix Fémina ja Prix Intérrallié -palkintoehdokkaana.

”Näkemiin taivaassa on tekotavaltaan suorastaan virkistävää retroa”, kriitikko Mervi Kantokorpi kiitteli arviossaan (HS 2.12. 2014) ”Ei takkuavaa aikarakennetta tai temppuilua näkökulmilla, muista nykyaikaisuuksista puhumattakaan. Kun kaikkitietävä kertoja luotsaa hahmojaan varmoin ottein, lukija viihtyy kuin mukavassa katsomossa.”

