HS-kulttuuritoimitus suosittelee: Tämä on kulttuurissa parasta juuri nyt

Työväenluokan toveruus ja solidaarisuus kunnon ihmisten kesken ei ole kadonnut maailmasta mihinkään – ainakaan, jos katsoo Ken Loachin elokuvia.

Vasemmistolaisen brittiohjaajan uutuudessa I, Daniel Blake maailma kohtelee kaltoin sairasta puuseppää ja yksinhuoltajaäitiä. Sorretut pitävät kuitenkin yhtä vaikeuksien keskellä.

I, Daniel Blake elokuvateattereissa.

Nykytaiteen perässä Poriin

Porin taidemuseo ei petä ikinä. Juuri nyt museo tarjoaa ”kulttuurisen irti repimisen” piinaavia tuntemuksia ympäri maailmaa. Nähtävillä on Alina Chaiderovin muisto neuvostolapsuudesta: kaappi täynnä luksustuotteita eli banaaneja. Katarina Zdjelarin video taas näyttää älyttömyyden huipun, Ghanan kansallisen sinfoniaorkesterin. Ketään ei heidän musiikkinsa kiinnosta, kaikkein vähiten soittajia itseään, mutta orkesteri on oltava. Siellä sitten kuorsataan kesken harjoitusten. François-Xavier Gbrén valokuvat esittelevät pohjoiskorealaisten taiteilijoiden sosialistista realismia huokuvaa julkista taidetta – Malissa.

Maailma on niin kovin erikoinen paikka.

Crisis of presence – Läsnäolon kriisi -näyttely Porin taidemuseossa 29. tammikuuta 2017 saakka.

Juonekas tarina kiertyy taitavasti ruuan ympärille

Haluaisitko matkustaa nojatuolissa Yhdysvaltoihin ja saada samalla rautaisannoksen tietoa pohjoisen Amerikan ruokakulttuureista?

Onnistuu, ja millä tavalla!

J. Ryan Stradal rakentaa ihailtavan näppärän tarinan kehutussa ja palkitussa esikoisromaanissaan Keskilännen keittiöt. Sen keskushenkilön Evan elämä kerrotaan useilla kertojanäänillä, ja keskeiseksi nousee ruoka ja kutkuttavan tarkkanäköinen ruokakulttuurien ja -trendien kuvailu.

Ylittämätön on kohtaus, jossa Pat Prager matkaa kehuttuine peltileipineen osavaltiotason leivontakilpailuun kohdatakseen joukon hypertiedostavia lähi–luomu–terveys-pakkomielteisiä tiukkapipoja (kaikella rakkaudella), jotka ovat pyörtyä, kun reseptissä on voita – ihan tavallista, lehmänmaidosta tehtyä voita! Herkkujen reseptit on kudottu mukaan tarinaan.

J. Ryan Stradal: Keskilännen keittiöt (Kitchens of the Great Midwest), suom. Mari Hallivuori. Tammi. 394 s.

Suosittelijat: Veli-Pekka Lehtonen, Mari Koppinen, Pirkko Kotirinta