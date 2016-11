Ooppera. Richard Wagnerin Lentävä hollantilainen Suomen kansallisoopperassa. Musiikinjohto John Fiore, ohjaus Kasper Holten, puvut Anja Vang Kragh, videosuunnittelu Luke Halls, koreografia Signe Fabricius. Solistit, Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro.

Kansallisooppera on saanut trendikkään nykyaikaisen Lentävän hollantilaisen. Aavelaivan synkästä kapteenista on tullut menestyksekäs hollantilainen kuvataiteilija, joka lentää ympäri maailmaa, kiertää näyttelyn avajaisesta toiseen ja kärsii kalvavasta yksinäisyydestä.

Philipp Fürhoferin näyttämökuva on pyörönäyttämölle sijoitettu kansainvälisen lentoaseman upea lasi- ja teräshalli.

Ohjaaja Kasper Holten on nähnyt vaivaa saadakseen Richard Wagnerin mystisen oopperatarinan vaikuttamaan todentuntuiselta tapahtumasarjalta uskottavine karaktääreineen.

Kun alkusoiton myrskyävä meri alkaa kuohua, Hollantilainen nähdään studiossaan maalaamassa. Inspiraatio ei taida syttyä, koska hänen täytyy paeta luomisen tuskiaan orgioihin. Nuoria villejä kaunottaria ryntää viihdyttämään suurta taiteilijaa.

Peuhaamisen taustalla on Luke Hallsin suunnittelema, upea sinimustavalkoinen myrskypilvivideo, joka ilmentänee taiteilijan sisällä riehuvaa kaoottista myllerrystä. Se on helppo assosioida myös mereen.

Ensimmäisessä näytöksessä ja toisen näytöksen alussa ollaan konkreettisella pohjalla. Taidenäyttelyn avajaisissa parhaisiinsa tälläytynyt snobistinen väki ihastelee Hollantilaisen maalauksia ja höpisee niitä näitä.

Näennäisrealistista pientä puuhaa ja touhuilua on rasittavuuteen asti, mutta ehkä se on kuva aikamme levottomuudesta.

Wagnerin musiikki ei saa tilaa hengittää, ja kaiken lisäksi John Fioren johtama orkesteri soitti liian lujaa ja hieman karkeasyisesti. Jatkossa Fiore sai sointiin vivahteikkuutta sekä romanttista kohtalontunnetta ja laulavuutta.

Laulajista Johan Reuter on tavallisen näköinen, karski Hollantilainen jonka hahmoon lämminsointinen, linjakkaan notkea ja riittävän järeä baritoni luo pientä karismaattisuutta.

Camilla Nylundin elinvoimaisessa ja itsepäisessä Sentassa on paljon tavallista tyttöä. Hänen nuorekkaan dramaattinen, raikkaan valoisasti säteilevä äänensä sopii osaan erinomaisesti.

Gregory Frankin Daland on laskelmoiva liikemiestyyppi, jonka pyöreän täyteläinen basso virtaa pitkää, taipuisaa linjaa. Christian Juslin kiskoo Erikin tenoriosan iskevän kalskahtavasti. Mezzosopraano Sari Nordqvist on komeasti komenteleva Mary.

Tuomas Katajalan esittämästä Perämiehen laulusta tulee näyttelyn tohinassa eräänlainen kupletti. Se menettää kauniin yksinäisen yöllisen kaipuunsa.

Toisen näytöksen kehruutupa on muuttunut taideopiskelijoiden työtilaksi, jossa opetellaan keramiikka-astioiden dreijaamista. Se näyttää näpertelyltä rukin pyörittämiseen verrattuna.

Taideopiskelija on myös Camilla Nylundin Senta. Ratkaisu on johdonmukainen, sillä Hollantilainen ja Senta ovat toisiaan täydentävät sukulaissielut.

Varsinaisesti pariskuntaa yhdistävät kuolemankaipuu, vieraantuminen todellisuudesta ja narsismi. Sentalla on pakkomielteenomainen tarve paeta tylsää arkista aherrusta haavemaailmaansa. Mystisestä Hollantilaisesta hän löytää ihannekuvansa. Hän on naiivina nuorena naisena valmis uhraamaan henkensä vapauttaakseen Hollantilaisen tämän kärsimyksistä.

Koska Senta on varakkaan laivanvarustajan hemmoteltu tytär, hänellä on myös aikaa tehdä mielikuvitusretkiä.

Wagnerin kammottavan näkemyksen mukaan Senta on ”tulevaisuuden nainen”, jonka elämäntehtävä on omista tarpeista kieltäytyminen ja omistautuminen miehelle. On helppo ymmärtää, että monet ohjaajat haluavat pelastaa Wagnerin uhrautuvia naisia kuolemalta.

Tässä ohjauksessa Senta onkin määrätietoinen nainen, joka tekee suhteestaan Hollantilaiseen ja tämän itsemurhasta videotaidetta. Lopussa hän on oman näyttelynsä avajaisten juhlittu taiteilija – jota Hollantilaisen kohtalo vielä hieman itkettää.

Esityksen käännekohta on Sentan ja Hollantilaisen duetto toisessa näytöksessä. Kumpikaan ei katso toisiinsa ja tuijottaa aluksi Sentan maalaamaa suurta teosta. Sen jälkeen he alkavat videoida toisiaan. Kuvamaailma ja oma minä kiinnostavat kumpaakin enemmän kuin toinen ihminen.

Luke Halls projisoi videokuvat jättikokoisiksi. Tarina muuttuu visuaaliseksi virtuaalimaailmaksi ja syntyy näyttämötaikaa. Näyttämö pyörii hiljaa ja synnyttää huimauksen tunnetta, joka johtaa lopulta taiteilijan narsistiseen katastrofiin, itsemurhaan.

Kolmannen näytöksen alun kotiinpaluujuhla on Holtenin visiossa Hollantilaisen nekrofiilinen painajainen, jossa kuolleiden haamut viettelevät ja kiusaavat Hollantilaista.

Onneksi kuoron loistokkaassa laulussa on jäljellä merihenkistä raikkautta ja elämää.