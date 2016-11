Laulaja Sharon Jones ja lauluntekijä Mose Allison kuolivat

Soul-laulaja Sharon Jones on kuollut 18. marraskuuta syöpään, jota vastaan hän oli taistellut vuodesta 2013. Hän oli 60-vuotias, syntynyt Augustassa Yhdysvalloissa.

Jones ehti työskennellä pitkään taustalaulajana ja esimerkiksi vanginvartijana. Hän teki läpimurtonsa 40-vuotiaana 1996 ensimmäisellä albumillaan, ja menestys kasvoi Sharon Jones and the Dap Kings -yhtyeen keulakuvana tällä vuosisadalla. Viimeisenä vuosikymmenenään Jones keräsi hyviä arvosteluja myös Suomen-konserteistaan traditionaalisella soul-musiikilla, joka pitäytyi pitkälti 1970-luvun estetiikassa.

15. marraskuuta kuoli puolestaan nerokas lauluntekijä Mose Allison 89-vuotiaana.

Jazzia ja bluesia lakonisen vitsikkäisiin sanoituksiin yhdistänyt pianisti vaikutti syvästi myös rockmuusikoihin. John Mayall teki varhaisen version Parchman Farmista ja myöhemmin hänen tuotantoaan ovat levyttäneet esimerkiksi The Who, The Yardbirds, Van Morrison, Elvis Costello ja The Clash.

Vuosi 2016 on musiikin suruvuosi myös esimerkiksi Pierre Boulezin, David Bowien, Princen ja Leonard Cohenin kuolemien vuoksi.