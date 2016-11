Lontoo

Finaalin läheisyys alkaa näkyä X Factor -ohjelmassa, sillä tuomaristo pelaa omia suosikkejaan jo täysillä.

Laulukilpailun voittaja selviää neljän viikon päästä, ja nyt finaalikolmikkoon ovat vahvimmin menossa komeaääninen Matt Terry, poikabändi 5 After Midnight ja räppäri Honey G.

Heidän puolestaan liputettiin lauantain lähetyksessä voimakkaimmin, ja tuomarit jakoivat heille jo suorasanaisesti finaalipaikkoja. Tällä kolmikolla tuntuu olevan myös vahvimmin yleisön tuki takanaan, sillä he ovat välttyneet karsinnoilta.

Illan ykköseksi nousi Matt Terry, joka on nauttinut tuomariston erityissuosiosta jo pitkään. Nyt kehut menivät yli asteikon tunteellisen esityksen jälkeen.

Saara Aallon on raivattava tieltään yksi kolmesta suosikista, jos hän mielii finaaliin. Kovaa työtä Aalto ei ole karttanut, mutta nyt tarvitaan myös ripaus onnea. Ja ennen kaikkea äänestävän yleisön suosiota.

Lauantain lähetyksessä suuria yllätyksiä ei ollut luvassa, kun Aalto otti haltuunsa Celine Dionin jättihitin My Heart Will Go On.

Titanicin teemalaulu on kuin luotu hänelle, ja laulusuoritus oli viimeistä piirtoa myöten tyylipuhdas, alun pidätellystä tunteellisuudesta lopun mahtipontiseen nousukiitoon.

Pois alta Celine Dion — Saara Aalto on valmis ottamaan paikkasi viihdepopin kuningattarena!

Esityksessä luotettiin riisuttuun tyylikkyyteen. Aalto oli pukeutunut pitkään valkoiseen röyhelömekkoon ja aloitti kappaleen pimeyden ja savun keskellä. Vasta loppupuolen nostatuksessa hän sai tuekseen sädehtivän valomeren.

Esitys oli vaikuttava, ja laulajana Aalto on kuuden kilpailijan joukossa omaa luokkaansa, mutta oliko perusvarmassa esityksessä riittävästi säihkettä katsojien mieleen? Se selviää sunnuntain tuloslähetyksessä.

Tuomaristolta laulusuoritus sai poikkeuksetta kiitosta, vaikka reaktio ei ollut yhtä innostunut kuin esimerkiksi Oh It’s So Quietin jälkeen.

”Tämä oli osoitus siitä, kuinka upea laulaja olet”, hehkutti Nicole Scherzinger.

”Et koskaan petä. Onko mitään, mitä et osaisi laulaa?” hämmästeli Louis Walsh. ”Täytät aina odotukset, ja näytit tänään hämmästyttävältä.”

Simon Cowell puolestaan piti asuvalintaa epäonnistuneena, mutta kehui Aallon kykyä kontrolloida ääntään kappaleen suuressa loppufinaalissa.