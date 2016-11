Suomalaistyö tuli ensi-iltaan maailman tärkeimmällä dokumenttifestivaalilla – Elokuva kertoo pakolaisia auttavasta posteljoonista

Kuka? Tonislav Hristov Syntyi Vratzassa, Bulgariassa 1978. Kävi Bulgariassa taidelukion ja opiskeli teknisessä koulussa. Muutti Suomeen 2001. Aloitti Ylen Basaari-ohjelmassa 2004. Opiskeli elokuvaohjausta Metropolia-ammattikorkeakoulussa 2005–2007. Ensimmäinen pitkä dokumentti Sinkkuelämän säännöt 2011. Soul Food Stories Idfan keskimittaisten kilpailussa 2013. Love & Engineering (2014) kiertää laajasti festivaaleja. Idfan palkinnot jaetaan 23. marraskuuta. Festivaali jatkuu 27. marraskuuta saakka.

Amsterdam. Tonislav Hristovin dokumentti The Good Postman sai lauantaina ensi-iltansa Amsterdamissa maineikkaalla Idfa-festivaalilla. Täpötäyden näytöksen päätyttyä Hristov nieleskelee kyyneleitä kertoessaan yleisölle elokuvansa taustoista.

”Kaksi vuotta sitten näin uutisissa kuvia Turkin rannalta löytyneestä hukkuneesta syyrialaisesta pikkupojasta. Poikani oli syntynyt puoli vuotta aiemmin. Ne kuvat olivat kuin isku naamaan.”

Hristov joutuu aloittamaan kolme kertaa ennen kuin saa sanottua asiansa.

Tuoreen isän ahdistus kanavoitui elokuvaan, joka kertoo bulgarialaisesta Golyam Derventin kylästä Turkin rajalla. Nimi tarkoittaa suurta porttia. Sitä kautta on kuljettu Eurooppaan vuosisatoja. Nykyään tulijoina on pakolaisia varsinkin Syyriasta.

Kylä ei ole koskaan ollut iso, mutta jäljellä on enää joitakin kymmeniä asukkaita. Hristov löysi myös kylän uutisista. Niissä kerrottiin kylän vanhoista naisista, jotka halusivat auttaa pakolaisia.

Päähenkilöksi päätyi posteljooni Ivan, joka ryhtyy ehdokkaaksi pormestarin vaaleissa. Hän haluaisi elvyttää kylää ottamalla sinne pakolaisia. Vaalit tarjosivat Hristoville hyvän kehyksen rakentaa tarinaa.

”Teen elokuvia asioista, joista välitän. Ne ovat aina hyvin henkilökohtaisia”, Hristov painottaa.

”Tämä ei kerro pakolaisista, vaan ihmisistä, jotka joutuvat kohtaamaan ongelman.”

Kyläpahasen taustalla on komeat maisemat, jotka pääsevät oikeuksiinsa laajakuvassa. Posteljoonin vastaehdokas ei hakua kylään pakolaisia, vaan palauttaa kommunismin ja saada internetyhteyden.

Kylä toimii pienoiskokoisena peilinä koko Euroopalle, joka painii pakolaisongelman kanssa.

The Good Postmanin tarinan yleispätevyys on herättänyt vastakaikua. Se on ensimmäinen suomalainen elokuva maailman tärkeimmän dokumenttifestivaalin pääkilpailussa seitsemään vuoteen. Edellinen oli Mika Ronkaisen Freetime Machos (2009).

Vain Pirjo Honkasalon Atman on voittanut Idfan pääkilpailun 20 vuotta sitten. Mukaan pääseminen on dokumentille vähän sama juttu kuin Cannesin pääkilpailu näytelmäelokuvalle.

The Good Postmanin kaikki viisi festivaalinäytöstä myytiin loppuun jo ennakolta.

Pian sen jälkeen, kun kuvat hukkuneesta lapsesta iskivät Hristoviin, tuore isä näki, kuinka ympärillä nuoriso lakkasi nopeasti välittämästä pakolaisista.

”Samaa tapahtuu kaikkialla Itä-Euroopassa. Nuoret ihailevat Venäjää ja Putinia. He eivät eläneet kommunismin aikaan, ja sekoittavat nyt romanttiset kuvat siitä nyky-Venäjään. He kaipaavat voimakasta johtajaa, joka toisi työpaikat takaisin”, Hristov selittää.

Samanlainen vahvan johtajan kaipuu taantuvassa maailmassa vei Yhdysvalloissa Donald Trumpin Valkoiseen taloon.

Golyam Dervent tuo mieleen Suomen maaseudun tyhjenevät kylät. Sieltä löytyy myös esimerkki, joka viittaa siihen, että posteljooni voisi olla oikeilla jäljillä. 320 asukkaan Punkalaidun sai vastaanottokeskuksesta piristysruiskeen taloudelleen.

Bulgariassa syntynyt Hristov on asunut viime aikoina puoliksi Suomessa ja Bulgariassa. Suomeen hän päätyi vuonna 2001 rakkauden perässä. Pitkä esikoisdokumentti Sinkkuelämän säännöt (2011) oli henkilökohtainen tuoreen eron takia.

”Kun tulin Suomeen, en osannut kieltä ja tarvitsin tilaisuuden aloittaa uusi elämä. Silloin Suomi oli avoimempi, ja sain sen tilaisuuden”, Hristov sanoo.

Ylen Basaari-ohjelma antoi maahanmuuttajille tilaisuuden tehdä tv-ohjelmia. Sitten tuottaja Kaarle Aho suostui tekemään elokuvaopiskelijan ensimmäisen lyhärin kymmenen vuotta sitten. Siitä lähtien Hristov on työskennellyt Ahon kanssa.

”Minusta tuli elokuvantekijä Suomessa ja ohjaajana olen täysin suomalainen. Ehkä se, että elokuvani edustaa Suomea tärkeässä kilpailussa, maksaa vähän takaisin saamaani tilaisuutta”, Hristov miettii.

Tämä ei tosin ole ensimmäinen kerta, kun Hristov edustaa Suomea Idfassa. Kolme vuotta sitten Soul Food Stories oli mukana keskipitkien dokumenttien sarjassa.

Elokuvafestivaalien paraatipaikoilla esitellään uusia elokuvia, mutta varsinkin isojen festivaalien kulisseissa katsotaan jo tulevaisuuteen. The Good Postmanin ensi-illan jälkeen pienellä vastaanotolla Hristov vetäytyy nurkkaan muutaman tanskalaisen kanssa.

Pikapalaveri päättyy pian. Siihen osallistunut tuottaja Kristine Barfod kehuu vuolaasti Postmanin näkökulmaa aiheeseen, sen kuvausta ja musiikkia.

Lopuksi hän vielä varmistaa: ”Kyllä, haluan olla mukana tekemässä Tonislavin seuraavaa elokuvaa. Sopimusta ei vielä ole, mutta voi tämän jo julkaista.”