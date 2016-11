Donald Trump suuttui Broadway-näyttelijöille – ”Pyytäkää anteeksi!”

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Donald Trump on vaatinut vimmaisissa Twitter-viesteissä anteeksipyyntöä Broadwaylla pyörivän Hamilton-musikaalin esittäjiltä.

MIKE SEGAR / Reuters

”Hamiltonin esittäjät häiritsivät eilen teatterissa loistavaa tulevaa varapresidenttiämme Mike Penceä salamavalojen ristitulessa. Tätä ei saisi tapahtua”, tuleva presidentti kirjoitti.

Kahdessa seuraavassa Twitter-viestissä Trump vaati esiintyjiltä anteeksipyyntöä ja kirjoitti heidän käytöksensä olevan ”kauheaa” ja ”erittäin karkeaa”.

The Theater must always be a safe and special place.The cast of Hamilton was very rude last night to a very good man, Mike Pence. Apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. marraskuuta 2016

The cast and producers of Hamilton, which I hear is highly overrated, should immediately apologize to Mike Pence for their terrible behavior — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. marraskuuta 2016

Hamilton-musikaali muistuttaa Yhdysvaltain perustajien siirtolaistaustasta. Nykyproduktiossa George Washingtonin ja Alexander Hamiltonin kaltaisia perustajia esittävät muutkin kuin valkoihoiset näyttelijät. Musiikissa on hiphop-vaikutteita, ja sitä on kutsuttu myös rap-musikaaliksi.

New York Timesin mukaan Mike Pence sai yleisöltä suosionosoituksia ja buuauksia tullessaan esitykseen.

Esityksen lopussa Pencen ollessa poistumassa varapresidentti Aaron Burria näytellyt Brandon Victor Dixon kiitti Penceä läsnäolosta ja luki julkilausuman, jonka mukaan esiintyjät kiittivät häntä läsnäolosta ja lukivat julkilausumansa, jossa ”monimuotoisen Amerikan” edustajat ilmaisivat huolensa siitä, puolustaako uusi hallinto heidän planeettaansa, lapsiaan, vanhempiaan ja erottamattomia oikeuksiaan. ”Toivomme todella, että tämä show inspiroi teitä pitämään kiinni amerikkalaisista arvoista ja työskentelemään meidän kaikkien hyväksi.”

Yleisö puhkesi suosionosoituksiin. Silminnäkijöiden mukaan Pence lähti hymyillen teatterista.

Julkilausuman lukenut Brandon Victor Dixon vastasi Trumpin ensimmäiseen Twitter-viestiin nopeasti: ”Keskustelu ei ole häirintää, ja arvostan Mike Penceä siitä, että hän pysähtyi kuuntelemaan.”

@realDonaldTrump conversation is not harassment sir. And I appreciate @mike_pence for stopping to listen. — Brandon Victor Dixon (@BrandonVDixon) 19. marraskuuta 2016

Oheiselta videolta näkee, että Brandon Victor Dixon myös hillitsi buuaajia ennen viestinsä lukemista.

Trumpin tuohtumus on tuttuun tapaan herättänyt ihmetystä myös hänen omassa republikaanisessa puolueessaan. ”Uskollisuus [sananvapautta koskevalle] perustuslain ensimmäiselle lisäykselle on välttämätön vaatimus Yhdysvaltain presidentille”, John McCainin neuvonantajana vuoden 2008 vaaleissa toiminut Steve Schmidt muistutti New York Timesille. ”Esiintyjien viesti oli kunnioittava, ja vaikka se ei olisi ollut sitä, heillä oli oikeus sen sanomiseen.”

Sen sijaan Trumpin hallinnon johtopaikoillekin veikkailtu Newt Gingrich vertasi Trumpia Britannian entiseen pääministeriin Margaret Thatcheriin ja sanoi tämän viestivän taisteluhalua tiiminsä ja poliittisen linjansa puolesta.

Lin-Manuel Mirandan säveltämä musikaali perustuu Ronald Chernowin kirjaan Alexander Hamiltonista. Musikaali sai kantaesityksensä viime vuonna. Voit katsoa ja kuunnella näytteen musikaalista tästä linkistä: