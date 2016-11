Sijoituskohteiksi muuttuneiden vanhojen kitaroiden hinta on karannut ammattimuusikoiden ulottumattomiin.

Kitaristi Tuomas Wäinölä ottaa käteensä vanhan akustisen kitaran, lyö ilmoille soinnun ja hymyilee.

”On mulla tosi hyviä akkareita, mutta ei näin hyvää”, hän sanoo myhäillen.

Anssi Kelan yhtyeessä soittavan ja muun muassa Voice of Finlandin ja Tähdet tähdet -ohjelman yhtyeessä nähdyn Wäinölän käsissä oleva kitara on Gibsonin harvinainen Roy Smeck Stage Deluxe -malli vuodelta 1942. Sen markkinahinta on 4500 ja 7500 euron välillä.

Wäinölällä se on vain viikon ajan äänitystöitä varten. Kauniisti soivan kitaravanhuksen omistaa Musiikin edistämissäätiön uusi soitinpankki.

Tänä syksynä toimintansa käynnistänyt soitinpankki palvelee kevyttä musiikkia soittavia ammattimuusikoita. Se vuokraa arvosoittimia lyhimmillään viikoksi ja pisimmillään kuukaudeksi.

Pankin varastoon on hankittu akustisia kitaroita, sähkökitaroita ja -bassoja sekä rumpuja. Suuri osa soittimista on vanhoja ja harvinaisia.

Tuomas Wäinölän käyttöön tuleva kitara on hankittu Yhdysvalloista. Wäinölä varasi sen käyttöönsä, koska hänellä on työn alla levytuotanto, jossa haetaan oikeaoppista Nashville-countrysointia.

Todennäköisesti Wäinölä osaisi ammattilaisena soittaa hyvältä kuulostavat kitaraosuudet tavallisella kitarallakin, mutta erikoinen soitin toimii myös inspiraation lähteenä.

”Tässä kitarassa on mielettömän hyvä soundi, joten mä soitan todennäköisesti sen takia paremmin”, hän selittää.

Musiikin taltiointiin tarvittava tekniikka on paljon halvempaa kuin ennen, ja moni ammattilainenkin selviää läppärillä ja muutaman tuhannen euron äänityskalustolla, mutta vanhoille laatusoittimille ei löydy halpaa vaihtoehtoa.

”Signaaliketjun tärkein osa on ensimmäinen eli soitin”, Tuomas Wäinölä muistuttaa.

Vaikka äänityksessä käytettäisiin kalleimpia ja hienoimpia mikrofoneja ja etuvahvistimia, niin satasen vanerikitara kuulostaisi yhä huonolta ja halvalta.

”Sitten taas voi laittaa minkä tahansa parinsadan euron perusmikin tuon Gibsonin eteen ja se kuulostaa hyvältä”, Wäinölä havainnollistaa.

Kitaroiden ja bassojen lisäksi soitinpankki vuokraa muusikoille myös rumpuja, varsinkin pikkurumpuja eli virveleitä, jotka ovat pop- ja rockrumpalin rumpusetin tärkein osa.

Suomen työllistetyimpiin rumpaleihin vuosien ajan kuulunut Sami Kuoppamäki sanoo, että ihannetilanteessa rumpalilla on äänitystyössä valittavanaan ainakin neljä erilaista virvelirumpua.

Niissäkin ennen 1970-lukua valmistetut yksilöt ovat halutuimpia.

”Vanhoissa rummuissa käytettiin parempaa metallia”, Kuoppamäki kertoo.

”Uusikin soi aika hyvin, mutta vanha vielä paremmin. Eron huomaa kun lähdetään hifistelemään, ja studiotyö on hifistelyä.”

Musiikin edistämissäätiön soitinpankin toiminnan ideana on tarjota arvosoittimia työkaluiksi, koska ammattimuusikoilla ei ole enää varaa ostaa niitä.

Harvinaisista instrumenteista on tullut haluttuja keräilykohteita, ja vanhojen kitaroiden ja bassojen hinnat ovat nousseet pilviin. Hyväkuntoisista Fenderin ja Gibsonin 1950-luvun sähkökitaramalleista pyydetään kymmeniätuhansia euroja.

Säätiö on sijoittanut soitinpankkiin 200 000 euroa. Kallein pankkiin hankittu kitara on maksanut 20 000 euroa, mutta joukossa on myös hankintahinnaltaan edullisempia, mutta silti harvemmin markkinoilla liikkuvia erikoissoittimia, kuten Paul McCartneyn instrumenttina parhaiten tunnetuksi tullut Höfner-viulubasso 1960-luvulta.

Kokoelmassa on myös joitakin ulkopuolisten omistamia soittimia, jotka on annettu soitinpankin vuokrattavaksi.

Soittimien huoltokulut katetaan vuokrahinnoilla. Halvimmillaan kitaran tai rummun saa viikoksi 50 eurolla. Pankin asiakkaaksi pääsevät Muusikkojen liiton, Elvis ry:n ja Suomen säveltäjien jäsenet.

”Toiminta haluttiin suunnata yksinomaan ammattimuusikoille, koska emme halua häiritä musiikkikauppojen markkinoita”, soitinpankin johtokunnan puheenjohtaja Markus Nordenstreng sanoo.

Muusikkona ja musiikkitoimittajana tunnettu Nordenstreng sanoo, että pankin soitinvalikoimaa kasvatetaan tulevaisuudessa. Hän rohkaisee myös keräilijöitä, sijoittajia ja aktiiviuransa lopettaneita muusikoita deponoimaan soittimensa soitinpankille, jolloin soittimien hallinta ja huolto siirtyisi pankin vastuulle.

”Silloin soittimet pysyisivät hyvässä soittokunnossa ja palvelisivat aktiivimuusikoita.”

Vanhojen instrumenttien rinnalle halutaan hankkia myös kotimaisten soitinrakentajien valmistamia uusia soittimia.

Vanhojen kitaroiden käyttöiällä on rajansa, ja lisää ongelmia tuottaa laatusoittimien materiaalina käytetty mahonki ja ruusupuu, jotka uhkaavat loppua maailmasta.

”Kotimaiset valmistajat voivat hyödyntää täkäläistä puuta”, Nordenstreng muistuttaa.